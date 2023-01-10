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Пушилин рассказал о скором освобождении Соледара и Артемовска
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После освобождения Соледара российские войска будут освобождать Артемовск и Северск, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Далее усилия будут направлены на Краматорское и Славянское направления, сообщил глава региона в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС.
Ранее Пушилин в эфире Первого канала сообщил, что города Соледар и Артемовск близки к освобождению. В понедельник командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов также сообщил, что в ближайшие дни Соледар может быть освобожден.
Напомним, замминистра обороны Украины Анна Маляр подтверждала, что российские войска провели перегруппировку и начали новый штурм Соледара.
Зеленский обратился к находящимся в Соледаре украинским военным
Зеленский заявил о «выигранном дополнительном времени» украинскими военными в Соледаре
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением, в котором поблагодарил украинских военных в Соледаре и заявил, что им удалось «выиграть дополнительное время».
Зеленский заявил в Telegram, что «битва за Донбасс продолжается». Он сообщил, что российская сторона «сконцентрировала наибольшие свои усилия на Соледаре», но выразил уверенность, что в результате «тяжелой и продолжительной битвы» Украина установит контроль над Донбассом.
Президент Украины поблагодарил украинских военных в Соледаре и Артемовске. Он заявил, что Украине удалось «выиграть дополнительное время и дополнительные силы». По его словам, «там почти не осталось целых стен». Также он поблагодарил украинских «защитников и защитниц за каждый шаг вперед в других направлениях на передовой».
Напомним, российские войска достигли определяющих успехов в Соледаре и Артемовске. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о новом «мощном штурме» Соледара российскими силами.
Минобороны Украины рассказало о «мощном штурме» Соледара войсками России
Замминистра обороны Украины Маляр заявила о штурме Соледара «лучшими резервами «вагнеровцев»
Российские войска провели перегруппировку и начали новый штурм Соледара, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Маляр заявила, что Россия «перекинула дополнительные штурмовые отряды, изменила тактику и начала мощный штурм». По ее словам, с российской стороны задействовано «большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов «вагнеровцев».
Как заявила Маляр, слова которой приводит украинское Минобороны в Telegram, российская сторона «массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы». «Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты», – сообщила заместитель министра обороны Украины.
Напомним, Вооруженные силы России достигли определяющих успехов в Соледаре и Артемовске. В Соледаре бои идут в центре города. Зачищено село Бахмутское на юго-западе Соледара.
США выразили желание изменить динамику боевых действий на Украине
Глава пресс-службы Госдепа Прайс назвал целью поставок БМП и систем ПВО на Украину изменение динамики боевых действий
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США поставками БМП Bradley и систем ПВО хотят изменить нынешнюю динамику боевых действий на Украине, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Прайса спросили, как он оценивает динамику боевых действий на Украине. По его словам, есть «несколько видов динамики». Одна из них, как заявил Прайс, демонстрирует, что украинские войска проявили «стойкость и эффективность на поле боя». Однако «более широкая динамика заключается в том, что на суверенной украинской территории остаются тысячи и тысячи российских военных». США хотели бы изменить эту динамику «за счет предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности», передает ТАСС.
Как утверждает Прайс, США не считают привлечение ЧВК «Вагнер» к спецоперации эффективным решением России. По версии Вашингтона, Москва «начинает прибегать ко все более радикальным мерам для того, чтобы проецировать силу на территорию Украины». Прайс заявил о «десятках тысяч бойцов», которые связаны с ЧВК «Вагнер». «Если посмотреть на прошлое многих из этих бойцов, то это вовсе не высококвалифицированные военные», – сказал он.
Напомним, Соединенные Штаты сообщили, что поставят Украине самоходные гаубицы и боевые машины пехоты Bradley на гусеничном ходу. Также США намерены передать Украине комплексы противовоздушной обороны Patriot.
Американские бронетранспортеры не выдержали украинских морозов
В соцсетях показали сломавшуюся от мороза на Украине американскую бронемашину
Американская бронемашина не приспособлена для украинских морозов, следует из опубликованной офицером ЛНР Андреем Марочко видеозаписи со сломавшимся бронетранспортером «Бредли».
В своем Telegram-канале он опубликовал видеозапись, на которой солдат ВСУ жалуется, что западная техника не работает в мороз – заводится, но гусеницы промерзают настолько, что машина не двигается с места.
Ранее в Белом доме сообщили о передаче нового пакета военной помощи Вашингтона Киеву на 3 млрд долларов.
До этого военный эксперт Питер Сучиу рассказал, какие три вида вооружений США, по его мнению, никогда не передадут Украине, в том числе из-за страха перед Россией. Кроме того, СМИ сообщали, что США изменили РСЗО HIMARS, которые отправили на Украину, чтобы Киев не смог использовать их для ударов вглубь России.
Блогеры объявили награду за первый подбитый украинский БМП Bradley
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После заявлений США о поставках Украине американских БМП Bradley ряд крупных Telegram-каналов объявили о наградах для первого бойца, кто сможет подбить эту машину. Суммарная стоимость призов уже перевалила за миллион рублей.
В ответ на отправку Вашингтоном для ВСУ 50 боевых машин Bradley российские Telegram-каналы решили организовать призовой фонд для того бойца, который первым сможет уничтожить американский БМП.
Среди призов немало того, что пригодится в зоне ведения боевых действий. Например, Telegram-канал «Zаписки Vетерана» дарит квадрокоптер Mavic 3, «Повернутые на войне» – тепловизор VENOX, «Лаборатория ППШ» – прицел «Легат 335» и подавитель ГНСС ЛГШ-600.
Снайперскую винтовку LAR-10 «Счетчик» дарит канал «Лобаев!», а «Medex Tactical» готов подарить комплект гемостатиков Celox и жгут-турникет CAT Gen 7. Кроме того, среди призов предусмотрены рации авиационного диапазона и складные армейские буржуйки.
В списке также встречаются денежные призы, аптечки, экипировка, билеты на концерт, различные варианты патриотического мерча и книги. При этом канал RSOTM обещает увеличить ставку с миллиона рублей до двух в случае, если кому-то удастся первым подбить танк Leopard (если такие поставки со стороны Запада состоятся).
Напомним, 6 января США объявили о новом пакете помощи Украине в 2,8 млрд долларов. Среди прочего, они намереваются отправить Киеву 50 БМП Bradley и самоходные гаубицы. Еще 225 млн долларов планируется потратить на укрепление военного потенциала Киева и модернизацию ВСУ. Также в пакет включены 682 млн долларов для партнеров по НАТО на Востоке.
Как рассказал глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс, США отправляют БМП, чтобы изменить динамику боевых действий. На брифинге он сообщил, что на Украине есть несколько видов динамики. Одна из них – наличие российской техники и военных. Именно этот аспект Вашингтон и хочет изменить.
Как утверждает Прайс, США не считают привлечение ЧВК «Вагнер» к спецоперации эффективным решением России. По версии Вашингтона, Москва «начинает прибегать ко все более радикальным мерам для того, чтобы проецировать силу на территорию Украины». Прайс заявил о «десятках тысяч бойцов», которые связаны с ЧВК «Вагнер». «Если посмотреть на прошлое многих из этих бойцов, то это вовсе не высококвалифицированные военные», – сказал он.
БМП Bradley – это бронемашина с мощной пушкой, которая была основным средством передвижения американской армии по полям сражений с середины 1980-х годов. В армии США их тысячи. Они могут служить транспортным средством – перевозить до десяти человек, боеприпасы и средства связи. Машина на гусеничном шасси, но намного легче и маневреннее танка.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как поставки западных танков Украине изменит ситуацию на фронте.
Обнаружены карты плана наступления ВСУ на Ростов-на-Дону и Таганрог
Российские военные показали найденные карты ВСУ с планами наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
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Киевское командование планировало наступление на российские города Ростов-на-Дону и Таганрог, отметки о планах как минимум полугодовой давности обнаружены на найденных под Авдеевкой картах, рассказал командир одного из российских подразделений с позывным «Саныч».
Отмечается, что карты отпечатаны по советскому образцу. К примеру, город Мариуполь обозначен еще как Жданов. А в верхнем углу карты есть отметки, которые отражают расположение военных России и Украины во время спецоперации, эти фрагменты сняты на видео, передает РИА «Новости».
Командир подразделения российских военных рассказывает, что отметки и маршруты проложены к Ростову-на-Дону, Донецку, ЛНР и Харькову. При этом направления указаны и в сторону города, и на пути отхода от него. «Одно из направлений – это Ростов-на-Дону, Таганрог. Возможно, что они хотят или хотели захватить», – добавил он.
По словам военного, карты были обнаружены во время изучения оставленных позиций ВСУ под Авдеевкой. В данный момент бойцы передали карты компетентным органам. Эксперты уже сделали вывод, что пометки о наступлении были нанесены не позднее чем в июле 2022 года.
Кроме того, указано, что на картах много отметок «+6 градусов», а это может значить, что географические данные составлены с учетом корректировки старых карт.
Напомним, в поселке Троицкое Попаснянского района обнаружили макет местности, который может свидетельствовать о том, что украинские силы готовили наступление.
Генерал Лапин получил новую должность в Минобороны
Генерал-полковник Александр Лапин возглавил штаб Сухопутных войск
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Командовавший войсками Центрального военного округа с 2017 года генерал-полковник Александр Лапин возглавил штаб Сухопутных войск, сообщил источник в Минобороны.
По информации ведомства, указ о назначении генерала Лапина подписан, он уже приступил к исполнению обязанностей на новом месте, передает Ura.ru.
В данный момент не уточняется, кто заменит генерала. Ожидается комментарий от департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Александр Лапин руководил группировкой войск «Центр» на передовой во время проведения спецоперации на Украине. Летом 2022 года российский лидер Владимир Путин наградил генерала званием Героя России. Осенью Лапин несколько раз подвергся критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова.
Ранее в пресс-службе ЦВО сообщали, что на время отсутствия генерал-полковника Александра Лапина командование возьмет на себя начальник организационно-мобилизационного управления округа генерал-майор Александр Линьков.
До этого СМИ сообщали, что Лапин ушел в отпуск на три недели, в Минобороны подтвердили, что генерал действительно находится в отпуске.
В ЛНР рассказали об ампутациях на Украине пьяным бойцам ВСУ с обморожениями
Офицер из ЛНР Марочко сообщил о госпитализации 100 украинских военных с обморожениями
За последние дни из Донбасса в украинские медицинские учреждения доставили около 100 бойцов вооруженных сил Украины с обморожениями, сообщил офицер из ЛНР Андрей Марочко.
Марочко заявил, что большинство госпитализированных находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Примерно у 40% из них были тяжелые обморожения, из-за которых пришлось проводить ампутации конечностей. В самой ЛНР в последние дни температура воздуха составляет минус 12–14 градусов, передает ТАСС.
Напомним, Марочко также рассказывал, что среди ВСУ участились смерти от хронических заболеваний, пневмоний. В Киеве из-за похолодания происходят аварийные отключения света, во всех регионах Украины действуют значительные ограничения на потребление электричества.
Новорожденных мальчиков на Украине начали называть Сарматами и Искандерами
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На Украине новорожденных мальчиков стали называть Сарматами и Искандерами по аналогии с российскими ракетными комплексами, говорится в отчете минюста страны.
Согласно списку популярных и необычных имен новорожденных в 2022 году, украинских новорожденных называли Искандер, Сармат, Марс, Ахиллес, Никодим, Хьюго, сообщает газета «Известия» со ссылкой на украинские СМИ.
Самым «милитаристским» женским именем стала Джавелина, так называется американский противотанковый ракетный комплекс Javelin, который находится на вооружении ВСУ.
При этом самыми распространенными именами все еще являются Иван, Дмитрий, Анна, Мария.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, возможно, на Украине «улучшится рождаемость из-за этих отключений электроэнергии, потому что люди должны оставаться дома без света. «Так что это лучшее время, чтобы заниматься любовью и наслаждаться жизнью. И я говорю это серьезно», – отметил глава украинского МИД.
В России оценили желание США изменить динамику конфликта на Украине
Эксперт Козюлин: ВСУ могут использовать БМП Bradley для атаки на небольших участках фронта
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БМП Bradley станут первым видом западного наступательного вооружения, который получит Украина. Они создадут ряд проблем для наших войск, однако в корне изменить ситуацию на фронте не смогут. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Вадим Козюлин, комментируя желание Вашингтона изменить динамику конфликта на Украине с помощью поставок БМП.
«Сегодня ВСУ потеряли часть возможностей для атаки, поэтому Вашингтон решил поднять градус эскалации и поставить новое вооружение. Стоит заметить, что ранее Украине не предоставляли наступательную технику. Но БМП Bradley и Stryker можно отнести именно к такому типу вооружений», – сказал Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ.
«Примечательно, что это еще не самая современная техника. Белый дом пока воздерживается, например, от поставок танков Abrams и авиации. Это связано с опасениями Вашингтона из-за того, что Киев начнет наносить удары вглубь российской территории», – отмечает собеседник.
При этом США пока передают небольшую партию машин, которая не сможет «в корне изменить ход боевых действий». «В целом же Bradley создавалась как ответ на наши БМП-1 и БМП-2», – сказал эксперт.
«Американская машина также может противостоять нашим танкам Т-72. Кроме пушки и пулеметов, у нее есть противотанковые ракеты, которые могут поражать бронетехнику на приличном расстоянии. Bradley способен перевозить живую силу, использоваться для разведывательных операций и наступления», – объяснил Козюлин.
«Stryker – это колесная бронемашина, которая соответствует нашей БТР-80. Она позволяет увеличить маневренность мотопехоты, обеспечивает броневую защиту от осколочных повреждений и даже крупнокалиберных пулеметов», – продолжил он.
«Это универсальное средство, поэтому ВСУ могут использовать машины практически где угодно. Причем если сконцентрировать некий ударный кулак, то есть шанс для наступления на небольшом участке фронта. Украинские военачальники уже неоднократно говорили, что готовят атаку. Возможно, для этого они и будут использовать эти американские поставки», – заключил Козюлин.
Напомним, 6 января США объявили о новом пакете помощи Украине в 2,8 млрд долларов. Среди прочего, они намереваются отправить Киеву 50 БМП Bradley и самоходные гаубицы. Еще 225 млн долларов планируется потратить на укрепление военного потенциала Киева и модернизацию ВСУ. Также в пакет включены 682 млн долларов для партнеров по НАТО на Востоке.
Как рассказал глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс, США отправляют БМП, чтобы изменить динамику боевых действий. На брифинге он сообщил, что на Украине есть несколько видов динамики. Одна из них – наличие российской техники и военных. Именно этот аспект Вашингтон и хочет изменить.
После заявлений США об отправке на Украину американских БМП Bradley ряд крупных Telegram-каналов объявили о наградах для первого бойца, кто сможет подбить эту машину. Суммарная стоимость призов уже перевалила за миллион рублей.
Среди призов немало того, что пригодится в зоне ведения боевых действий. Например, Telegram-канал «Zаписки Vетерана» дарит квадрокоптер Mavic 3, «Повернутые на войне» – тепловизор VENOX, «Лаборатория ППШ» – прицел «Легат 335» и подавитель ГНСС ЛГШ-600.
Снайперскую винтовку LAR-10 «Счетчик» дарит канал «Лобаев!», а «Medex Tactical» готов подарить комплект гемостатиков Celox и жгут-турникет CAT Gen 7. Кроме того, среди призов предусмотрены рации авиационного диапазона и складные армейские буржуйки.
В списке также встречаются денежные призы, аптечки, экипировка, билеты на концерт, различные варианты патриотического мерча и книги. При этом канал RSOTM обещает увеличить ставку с миллиона рублей до двух в случае, если кому-то удастся первым подбить танк Leopard (если такие поставки со стороны Запада состоятся).
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как поставки западных танков Украине изменит ситуацию на фронте.
США решили передать Украине современные бронетранспортеры
Politico: США рассматривают передачу Украине современных бронетранспортеров Stryker
США рассматривают возможность передачи Украине современных бронетранспортеров Stryker в рамках нового транша военной помощи Киеву, о котором может быть объявлено на следующей неделе, сообщили СМИ.
Как сообщило издание Politico со ссылкой на осведомленные источники, бронетехника требуется для отражения якобы ожидающегося весной наступления российских сил.
По данным издания, БТР Stryker могут стать частью следующего транша военной помощи, решение об этом может быть принято «в конце следующей недели», передает РИА «Новости».
Напомним, США сообщили, что поставят Украине самоходные гаубицы и боевые машины пехоты Bradley на гусеничном ходу, кроме того, Вашингтон решил передать Украине комплексы противовоздушной обороны Patriot.
Авиация ВКС России сбила три самолета Су-25 ВВС Украины
Истребительной авиацией ВКС сбиты три украинских самолета Су-25 в районах Пушкино, Ясеновое и Максимильяновка ДНР, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Средствами ПВО за последние сутки уничтожены десять украинских беспилотников в районах пунктов Оборотновка, Площанка, Червонопоповка, Подкуйчанск, Житловка, Голиково и Кременная ЛНР, Волноваха, Валерьяновка и Евгеновка ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Пушилин заявил о скором освобождении Соледара
Пушилин: Город Соледар близок к освобождению
Бои переместились в западную часть Соледара, город близок к освобождению, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Он отметил, что освобождение населенного пункта дается очень большой ценой. Бои продолжаются в западной части города. Пушилин указал, что это единственное направление, где противник еще может отступать, при этом продолжает оказывать сопротивление, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что российские войска достигли определяющих успехов в Соледаре и Артемовске. Замминистра обороны Украины Анна Маляр подтверждала, что российские войска провели перегруппировку и начали новый штурм Соледара.
Историк прокомментировал дискуссию вокруг названия города Артемовска
Историк Корнилов: Отменять исторически обоснованное название Артемовска нельзя
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Переименование города произошло в соответствии с украинскими законами, но по законодательству ДНР город был и остается Артемовском, названным в честь основателя Донецко-Криворожской республики товарища Артема. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал историк Владимир Корнилов, комментируя развернувшуюся в Сети дискуссию о наименовании города Артемовска (Бахмута).
«Товарищ Артем был не просто деятелем международного коммунистического движения, а основателем Донецко-Криворожской республики. Той самой, правопреемником которой, согласно своим учредительным документам, является ДНР», – рассказал донецкий историк и политолог Владимир Корнилов.
«Поэтому было бы странно, если бы городу, названному в честь основателя республики, не вернули историческое название. Кроме того, согласно всем законам ДНР, город был и остается Артемовском. Переименован он был украинским государством, которое сейчас оккупирует эту территорию, а мы ее освобождаем», – акцентирует собеседник.
«С точки зрения идеологии украинского государства, понятно почему они переименовали Артемовск, ведь они искореняют все, что связанно с Донецкой республикой. С нашей же точки зрения было бы нелогично отменять название, которое давно закрепилось в официальном обороте и в памяти жителей, а также имеет непосредственное отношение к значимому для этой территории историческому деятелю», – убежден Корнилов.
«Вместе с тем я бы отметил, что за долгие десятилетия, когда город носил название Артемовск, многие позабыли, как правильно ставится ударение. Так вот, корректно произносить Бахмут с ударением на последний слог», – отметил он.
Ранее в Сети разгорелась дискуссия о наименовании города Артемовска (Бахмута) в ДНР. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале написала: «Нет никакого Бахмута. Артемовск есть».
Журналист Андрей Медведев в свою очередь напомнил об истории города, который был основан Иваном Грозным в 1571 году и носил название Бахмут. «Поэтому тут все просто. Хотим свести нашу историю до краткого курса истории ВКПб и истории СССР, отбросив все, что было прежде – Артемовск. Ну а если считаем, что русская история началась не в 1917 году, тогда все же Бахмут», – написал он в своем Telegram–канале.
Военный эксперт Борис Рожин напомнил, что «по закону ДНР город называется Артемовск, а Бахмутом город сейчас называется по законам Украины, принятым при Порошенко». «Как только город будет освобожден, на карте появится Артемовск в соответствии с указом главы ДНР от 12 марта 2022 года, возвращающим все названия городов Донецкой народной республики в границах бывшей Донецкой области Украины по состоянии на 11 мая 2014 года, когда прошел референдум о выходе ДНР из состава Украины», – пишет он.
В свою очередь историк, публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров парировал, что «глупые законы надо менять и принимать федеральные законы, которые не допускают принятия глупых законов субъектов».
Возможную точку в дискуссии поставил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Конечно, люди сами должны решать, какое название должен носить родной город. Но чтобы узнать мнение людей, им нужно вначале создать хотя бы элементарные условия для жизни», – написал он в своем Telegram-канале.
При этом многие местные жители считают, что название их города стало брендом, как ввиду исторического значения фигуры Артема (псевдоним Федора Сергеева, видного деятеля РСДРП и создателя ДКР), так и в силу знаменитого «Артемовского завода шампанских вин» – крупнейшего в Европе.
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Минобороны Грузии выступило с разъяснениями по запросам Украины на комплексы «Бук» и «Джавелин»
Министерство обороны Грузии выступило со специальным заявлением по поводу просьб украинской стороны передать ей комплексы «Бук» и «Джавелин», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как отмечает грузинское военное ведомство, комплексы «Бук» были получены Грузией в 2007 году путем «многомиллионных закупок».
По данным ведомства, это было осуществлено на основании «секретного соглашения», поэтому дополнительных деталей не последует.
Что касается систем «Джавелин», как отмечает Министерство обороны Грузии, Грузия заплатила США в 2017 году за них «десятки миллионов долларов».
«Грузия продолжает твердую политическую и гуманитарную поддержку Украины, исходя из собственных возможностей. Подтверждением этого являются тонны отправленного гуманитарного груза», – отмечается в заявлении.
Минобороны напоминает, что на днях Грузия поставила Украине 25 энергогенераторов, что было сделано по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
«Что касается передачи Украине вооружений или средств двойного назначения, правительство Грузии неоднократно четко фиксировало свою позицию по этому вопросу», – отмечается в заявлении.
Тбилиси отказывается передавать Украине вооружение, чтобы не оказаться вовлеченным в военное противостояние Москвы и Киева.
О просьбах к Грузии передать комплексы «Бук» и «Джавелин» накануне заявил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.
Ранее в Тбилиси призвали Киев не просить благодарности за «дорого купленные» «Буки».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Грузия ослабила ПВО Украины.