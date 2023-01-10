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В России оценили желание США изменить динамику конфликта на Украине
Эксперт Козюлин: ВСУ могут использовать БМП Bradley для атаки на небольших участках фронта
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БМП Bradley станут первым видом западного наступательного вооружения, который получит Украина. Они создадут ряд проблем для наших войск, однако в корне изменить ситуацию на фронте не смогут. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Вадим Козюлин, комментируя желание Вашингтона изменить динамику конфликта на Украине с помощью поставок БМП.
«Сегодня ВСУ потеряли часть возможностей для атаки, поэтому Вашингтон решил поднять градус эскалации и поставить новое вооружение. Стоит заметить, что ранее Украине не предоставляли наступательную технику. Но БМП Bradley и Stryker можно отнести именно к такому типу вооружений», – сказал Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ.
«Примечательно, что это еще не самая современная техника. Белый дом пока воздерживается, например, от поставок танков Abrams и авиации. Это связано с опасениями Вашингтона из-за того, что Киев начнет наносить удары вглубь российской территории», – отмечает собеседник.
При этом США пока передают небольшую партию машин, которая не сможет «в корне изменить ход боевых действий». «В целом же Bradley создавалась как ответ на наши БМП-1 и БМП-2», – сказал эксперт.
«Американская машина также может противостоять нашим танкам Т-72. Кроме пушки и пулеметов, у нее есть противотанковые ракеты, которые могут поражать бронетехнику на приличном расстоянии. Bradley способен перевозить живую силу, использоваться для разведывательных операций и наступления», – объяснил Козюлин.
«Stryker – это колесная бронемашина, которая соответствует нашей БТР-80. Она позволяет увеличить маневренность мотопехоты, обеспечивает броневую защиту от осколочных повреждений и даже крупнокалиберных пулеметов», – продолжил он.
«Это универсальное средство, поэтому ВСУ могут использовать машины практически где угодно. Причем если сконцентрировать некий ударный кулак, то есть шанс для наступления на небольшом участке фронта. Украинские военачальники уже неоднократно говорили, что готовят атаку. Возможно, для этого они и будут использовать эти американские поставки», – заключил Козюлин.
Напомним, 6 января США объявили о новом пакете помощи Украине в 2,8 млрд долларов. Среди прочего, они намереваются отправить Киеву 50 БМП Bradley и самоходные гаубицы. Еще 225 млн долларов планируется потратить на укрепление военного потенциала Киева и модернизацию ВСУ. Также в пакет включены 682 млн долларов для партнеров по НАТО на Востоке.
Как рассказал глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс, США отправляют БМП, чтобы изменить динамику боевых действий. На брифинге он сообщил, что на Украине есть несколько видов динамики. Одна из них – наличие российской техники и военных. Именно этот аспект Вашингтон и хочет изменить.
После заявлений США об отправке на Украину американских БМП Bradley ряд крупных Telegram-каналов объявили о наградах для первого бойца, кто сможет подбить эту машину. Суммарная стоимость призов уже перевалила за миллион рублей.
Среди призов немало того, что пригодится в зоне ведения боевых действий. Например, Telegram-канал «Zаписки Vетерана» дарит квадрокоптер Mavic 3, «Повернутые на войне» – тепловизор VENOX, «Лаборатория ППШ» – прицел «Легат 335» и подавитель ГНСС ЛГШ-600.
Снайперскую винтовку LAR-10 «Счетчик» дарит канал «Лобаев!», а «Medex Tactical» готов подарить комплект гемостатиков Celox и жгут-турникет CAT Gen 7. Кроме того, среди призов предусмотрены рации авиационного диапазона и складные армейские буржуйки.
В списке также встречаются денежные призы, аптечки, экипировка, билеты на концерт, различные варианты патриотического мерча и книги. При этом канал RSOTM обещает увеличить ставку с миллиона рублей до двух в случае, если кому-то удастся первым подбить танк Leopard (если такие поставки со стороны Запада состоятся).
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как поставки западных танков Украине изменит ситуацию на фронте.
Зеленский обратился к находящимся в Соледаре украинским военным
Зеленский заявил о «выигранном дополнительном времени» украинскими военными в Соледаре
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением, в котором поблагодарил украинских военных в Соледаре и заявил, что им удалось «выиграть дополнительное время».
Зеленский заявил в Telegram, что «битва за Донбасс продолжается». Он сообщил, что российская сторона «сконцентрировала наибольшие свои усилия на Соледаре», но выразил уверенность, что в результате «тяжелой и продолжительной битвы» Украина установит контроль над Донбассом.
Президент Украины поблагодарил украинских военных в Соледаре и Артемовске. Он заявил, что Украине удалось «выиграть дополнительное время и дополнительные силы». По его словам, «там почти не осталось целых стен». Также он поблагодарил украинских «защитников и защитниц за каждый шаг вперед в других направлениях на передовой».
Напомним, российские войска достигли определяющих успехов в Соледаре и Артемовске. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о новом «мощном штурме» Соледара российскими силами.
Минобороны Украины рассказало о «мощном штурме» Соледара войсками России
Замминистра обороны Украины Маляр заявила о штурме Соледара «лучшими резервами «вагнеровцев»
Российские войска провели перегруппировку и начали новый штурм Соледара, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Маляр заявила, что Россия «перекинула дополнительные штурмовые отряды, изменила тактику и начала мощный штурм». По ее словам, с российской стороны задействовано «большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов «вагнеровцев».
Как заявила Маляр, слова которой приводит украинское Минобороны в Telegram, российская сторона «массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы». «Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты», – сообщила заместитель министра обороны Украины.
Напомним, Вооруженные силы России достигли определяющих успехов в Соледаре и Артемовске. В Соледаре бои идут в центре города. Зачищено село Бахмутское на юго-западе Соледара.
США выразили желание изменить динамику боевых действий на Украине
Глава пресс-службы Госдепа Прайс назвал целью поставок БМП и систем ПВО на Украину изменение динамики боевых действий
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США поставками БМП Bradley и систем ПВО хотят изменить нынешнюю динамику боевых действий на Украине, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Прайса спросили, как он оценивает динамику боевых действий на Украине. По его словам, есть «несколько видов динамики». Одна из них, как заявил Прайс, демонстрирует, что украинские войска проявили «стойкость и эффективность на поле боя». Однако «более широкая динамика заключается в том, что на суверенной украинской территории остаются тысячи и тысячи российских военных». США хотели бы изменить эту динамику «за счет предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности», передает ТАСС.
Как утверждает Прайс, США не считают привлечение ЧВК «Вагнер» к спецоперации эффективным решением России. По версии Вашингтона, Москва «начинает прибегать ко все более радикальным мерам для того, чтобы проецировать силу на территорию Украины». Прайс заявил о «десятках тысяч бойцов», которые связаны с ЧВК «Вагнер». «Если посмотреть на прошлое многих из этих бойцов, то это вовсе не высококвалифицированные военные», – сказал он.
Напомним, Соединенные Штаты сообщили, что поставят Украине самоходные гаубицы и боевые машины пехоты Bradley на гусеничном ходу. Также США намерены передать Украине комплексы противовоздушной обороны Patriot.
На Украине назвали сумму выплат по госдолгу в 2023 году
Украина в 2023 году должна выплатить почти 18 млрд долларов госдолга
Украине в 2023 году необходимо выплатить 17,9 млрд долларов (658,4 млрд гривен) государственных долгов, следует из данных министерства финансов.
Украинское издание «Лига.нет» пишет, что 14,6 млрд долларов будет направлено на обслуживание и погашение государственного внутреннего долга, 3,3 млрд долларов – на обслуживание и погашение государственного внешнего долга, передает ТАСС.
Пик выплат по госдолгу придется на май – 2,78 млрд долларов. Большие выплаты также запланированы на июнь (2,45 млрд долларов) и ноябрь (2,29 млрд долларов).
Отмечается, что в 2022 году Украина погасила 12,2 млрд долларов государственного долга, при этом платежи по обслуживанию госдолга составили 4,26 млрд долларов.
По данным профильного комитета Рады, в бюджете на 2023 год предусмотрено увеличение предельного объема госдолга до 172,7 млрд долларов, что составляет 102,3% от прогнозируемого уровня ВВП на следующий год – около 169 млрд долларов. Государственный бюджет Украины на 2023 год предусматривает дефицит в размере 38 млрд долларов.
Ранее советник украинского президента по вопросам экономики Александр Роднянский заявил, что Украине ежемесячно требуется 4–5 млрд долларов иностранной помощи для бюджета.
Блогеры объявили награду за первый подбитый украинский БМП Bradley
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После заявлений США о поставках Украине американских БМП Bradley ряд крупных Telegram-каналов объявили о наградах для первого бойца, кто сможет подбить эту машину. Суммарная стоимость призов уже перевалила за миллион рублей.
В ответ на отправку Вашингтоном для ВСУ 50 боевых машин Bradley российские Telegram-каналы решили организовать призовой фонд для того бойца, который первым сможет уничтожить американский БМП.
Среди призов немало того, что пригодится в зоне ведения боевых действий. Например, Telegram-канал «Zаписки Vетерана» дарит квадрокоптер Mavic 3, «Повернутые на войне» – тепловизор VENOX, «Лаборатория ППШ» – прицел «Легат 335» и подавитель ГНСС ЛГШ-600.
Снайперскую винтовку LAR-10 «Счетчик» дарит канал «Лобаев!», а «Medex Tactical» готов подарить комплект гемостатиков Celox и жгут-турникет CAT Gen 7. Кроме того, среди призов предусмотрены рации авиационного диапазона и складные армейские буржуйки.
В списке также встречаются денежные призы, аптечки, экипировка, билеты на концерт, различные варианты патриотического мерча и книги. При этом канал RSOTM обещает увеличить ставку с миллиона рублей до двух в случае, если кому-то удастся первым подбить танк Leopard (если такие поставки со стороны Запада состоятся).
Напомним, 6 января США объявили о новом пакете помощи Украине в 2,8 млрд долларов. Среди прочего, они намереваются отправить Киеву 50 БМП Bradley и самоходные гаубицы. Еще 225 млн долларов планируется потратить на укрепление военного потенциала Киева и модернизацию ВСУ. Также в пакет включены 682 млн долларов для партнеров по НАТО на Востоке.
Как рассказал глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс, США отправляют БМП, чтобы изменить динамику боевых действий. На брифинге он сообщил, что на Украине есть несколько видов динамики. Одна из них – наличие российской техники и военных. Именно этот аспект Вашингтон и хочет изменить.
Как утверждает Прайс, США не считают привлечение ЧВК «Вагнер» к спецоперации эффективным решением России. По версии Вашингтона, Москва «начинает прибегать ко все более радикальным мерам для того, чтобы проецировать силу на территорию Украины». Прайс заявил о «десятках тысяч бойцов», которые связаны с ЧВК «Вагнер». «Если посмотреть на прошлое многих из этих бойцов, то это вовсе не высококвалифицированные военные», – сказал он.
БМП Bradley – это бронемашина с мощной пушкой, которая была основным средством передвижения американской армии по полям сражений с середины 1980-х годов. В армии США их тысячи. Они могут служить транспортным средством – перевозить до десяти человек, боеприпасы и средства связи. Машина на гусеничном шасси, но намного легче и маневреннее танка.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как поставки западных танков Украине изменит ситуацию на фронте.
В ДНР рассказали об успехах ВС России под Артемовском
Депутат Бердичевский: Освобождение села Бахмутское способствует новому продвижению ВС РФ в Донбассе
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Освобождение Бахмутского позволяет ВС РФ взять под огневой контроль трассу, соединяющую Соледар с Артемовском, и тем самым серьезно деморализовать противника. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Новое достижение на фронте позволяет нам взять под огневой контроль трассу Соледар – Артемовск и брать Соледар с южной стороны. Таким образом мы вклинимся между двумя населенными пунктами. В конечном счете как минимум откроется перспектива на перекрытие дороги от Артемовска до Северска», – рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский.
«Переход Соледара под контроль российских военных повлечет за собой падение Артемовска, а также станет серьезным деморализующим фактором для противника. Так что не исключаю, что сейчас Зеленский попытается устроить какой-нибудь теракт, который на время отвлечет всеобщее внимание от ситуации на фронте», – отметил собеседник.
«Вместе с тем освобождение Артемовска не станет переломным моментом спецоперации, как не стало этим моментом и взятие Мариуполя. У ВСУ еще достаточно и человеческих, и материальных резервов. Украину все еще усиленно насыщают оружием и деньгами, также активно работает пропаганда, переводя любое событие «в перемогу», – полагает он.
«В целом, пока в Донбассе перемалываются мобилизационные ресурсы противника, ожидать изменений на других участках фронта не стоит. Если же и будут активизированы боевые действия севернее и южнее, то это произойдет одновременно», – отметил Бердичевский.
В понедельник в ДНР сообщили, что российские войска освободили село Бахмутское. О том, что российские войска прорвали оборону противника в районе Соледара, несколькими днями ранее отмечал военкор Семен Пегов. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на территории республики усилена работа ПВО и контрбатарейная борьба, чтобы отодвинуть линию соприкосновения от крупных городов.
В ночь на понедельник президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к Артемовску и Соледару перебрасываются дополнительные подразделения ВСУ. Ранее о сложностях продвижения в Артемовске рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
По его словам, в Артемовске идет активная борьба за каждый дом, иногда одно здание приходится отбивать в течение недели. При этом после взятия очередного дома нельзя сказать, что оборона украинских военных прорвана, поскольку такие рубежи встречаются каждые десять метров. В общей сложности их может быть до 500.
Накануне Минобороны России заявило о реализации «операции возмездия» в ответ на удар киевского режима по пункту временной дислокации российских военнослужащих в Макеевке. Отмечается, что в течение суток были вскрыты пункты временной дислокации украинских военнослужащих в общежитиях в Краматорске. В результате массированного ракетного удара уничтожено более 600 украинских военных.
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Мирошник: ВС России заняли удобные позиции для потенциального контрнаступления у Кременной
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Подразделения ВСУ и иностранные наемники, сконцентрированные на участке фронта в районе Кременной (ЛНР), пытаются прощупать российскую оборону. ВС России выстроили уверенную линию защиты и наносят упреждающие удары, рассказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Так он прокомментировал сообщения о якобы ухудшившейся обстановке в районе Кременной.
«С уверенностью мы можем констатировать то, что со стороны Украины идет мощная информационная атака по ситуации вокруг города Кременная. Целый ряд украинских источников, пользуясь тем, что в этой зоне нет мобильной связи, разгоняют всевозможные фейки», – рассказал экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
На самом же деле, на этом направлении для нас ситуация не то, что не ухудшилась, а даже несколько улучшилась, говорит собеседник. По его словам, пока еще рано говорить о стратегических изменениях, но тем не менее подразделения ВС России заняли несколько господствующих высот, удобных для ведения качественной обороны и начала потенциального контрнаступления.
«Мы наблюдаем активное движение и считаем, что это одно из стратегических направлений. Там сконцентрировано довольно большое количество украинских войск, в том числе и иностранные наемники. Они пытаются прощупывать нашу оборону. Поэтому регулярно наносятся удары по всем группировкам, которые пробираются поближе», – добавил Мирошник.
В том числе это подтверждается данными Минобороны России об уничтожении боевой техники противника на Краснолиманском направлении. «Мы выстроили очень уверенную линию обороны и научились наносить упреждающие удары, – акцентировал он. – Несколько дней назад были очень жесткие обстрелы Кременной со стороны ВСУ и в ответ мы нанесли очень жесткие удары. Группировки, которые смогли установить – уничтожили. Но никакого продвижения ВСУ там нет».
«Появляющаяся же информация о том, что наемники и военные ВСУ прикрываются на этом направлении мобилизованными украинцами, мне представляется абсолютно правдоподобной. Они все прекрасно знают участь первых рядов и поэтому отправляют туда только что прибывших бойцов. А сами, по сути, прячутся. Но это не первое направление, где украинская армия использует такую тактику», – рассказал Мирошник.
С начала нового года представительством ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), зафиксировано шесть обстрелов территории республики украинскими военными с применением тяжелого вооружения. Нападениям подверглись города Кременная, Сватово, Рубежное, село Чмыровка, цитирует ТАСС сообщение представительства ЛНР в СЦКК. В результате обстрелов один человек погиб и двое получили ранения, в том числе один ребенок.
За указанный период ВСУ выпустили по населенным пунктам ЛНР десять ракет из американской РСЗО HIMARS, семь снарядов из 155-миллиметровых артиллерийских орудий, а также одну мину калибра 120 мм.
Telegram-канал портала «Украина.ру» в понедельник привел сообщение военкора Александра Сладкова об активизации боевых действий в Донбассе, на участке фронта Павловка – Марьинка –Бахмут – Соледар – Кременная – Сватово. «Мы давим ВСУ на этом направлении, где умеренно, где весьма активно», – оценил Сладков действия ВС России на данном участке.
Ранее, в воскресенье военнослужащий Западного военного округа сообщил РИА «Новости», что в районе Кременной противник организовал линию обороны, выстроенную в три эшелона, расстояние между которыми составляет от 200 до 300 метров. В первую линию входят мобилизованные. Во второй линии, помимо бойцов ССО (сил специальных операций) ВСУ, также находятся прибывшие на Украину иностранные наемники. Третья линия – также мобилизованные. По словам источника РИА «Новости», украинская артиллерия работает за 10 км от третьей линии обороны. Расстояние от российских позиций до противника составляет от 300 до 400 метров, сейчас украинские силы перегруппировываются, потому что российская артиллерия 31 декабря нанесла по ним массированный удар.
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Обнаружены карты плана наступления ВСУ на Ростов-на-Дону и Таганрог
Российские военные показали найденные карты ВСУ с планами наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
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Киевское командование планировало наступление на российские города Ростов-на-Дону и Таганрог, отметки о планах как минимум полугодовой давности обнаружены на найденных под Авдеевкой картах, рассказал командир одного из российских подразделений с позывным «Саныч».
Отмечается, что карты отпечатаны по советскому образцу. К примеру, город Мариуполь обозначен еще как Жданов. А в верхнем углу карты есть отметки, которые отражают расположение военных России и Украины во время спецоперации, эти фрагменты сняты на видео, передает РИА «Новости».
Командир подразделения российских военных рассказывает, что отметки и маршруты проложены к Ростову-на-Дону, Донецку, ЛНР и Харькову. При этом направления указаны и в сторону города, и на пути отхода от него. «Одно из направлений – это Ростов-на-Дону, Таганрог. Возможно, что они хотят или хотели захватить», – добавил он.
По словам военного, карты были обнаружены во время изучения оставленных позиций ВСУ под Авдеевкой. В данный момент бойцы передали карты компетентным органам. Эксперты уже сделали вывод, что пометки о наступлении были нанесены не позднее чем в июле 2022 года.
Кроме того, указано, что на картах много отметок «+6 градусов», а это может значить, что географические данные составлены с учетом корректировки старых карт.
Напомним, в поселке Троицкое Попаснянского района обнаружили макет местности, который может свидетельствовать о том, что украинские силы готовили наступление.
Освобожденные российские военные рассказали о пытках на Украине
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Российские военнослужащие рассказали следователям о пытках, с которыми столкнулись в украинском плену, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Российские военные рассказали о многочисленных фактах издевательств над ними со стороны украинских националистов, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.
Так, один из них сообщил, что во время допросов его неоднократно избивали руками и ногами, в итоге ему выбили верхние передние зубы. Кто именно наносил удары, военнослужащий не видел, так как на голову был надет мусорный пакет, сообщили в СК.
Еще один военный рассказал, что в плену ему скотчем заклеили глаза, допрашивали на протяжении десяти суток без еды и сна, били резиновой дубинкой по коленям, пальцам, голове, применяли пытки током. Допрос проводили военнослужащие националистического батальона «Азов» (запрещен в РФ). Они угрожали российскому военному, что зарежут его или застрелят.
В середине декабря сообщалось, что военные НМ Луганской народной республики (ЛНР) – всего 150 человек – освобождены из украинского плена за все время конфликта. Каждый из них сообщил о пытках.
Посол Украины в Лондоне пожаловался на качество поставляемого Западом вооружения
Посол Украины в Лондоне рассказал об истекшем сроке годности у поставляемого Западом вооружения
Большая часть вооружения, которое Запад поставляет Киеву, старое, часть – с истекшим сроком годности, заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко изданию Newsweek.
Он рассказал, что в Киеве шутят: если вы хотите утилизировать просроченное оружие, отдайте Украине. «В обычное, мирное время никто бы не хотел говорить об этом в таких выражениях. Но сейчас, почему нет?» – передает РИА «Новости».
Издание отмечает, что западные партнеры пока не открыли свои склады для Украины в той мере, как хотел бы Киев.
В то же время Пристайко рад планам поставить Украине ЗРК Patriot. Он также заявил, что десятки тысяч украинских военных проходят обучение в Европе и США.
Ранее власти США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере более 3 млрд долларов. В Вашингтоне сообщили, что США поставят Украине самоходные гаубицы и боевые машины пехоты Bradley на гусеничном ходу.
Генерал Лапин получил новую должность в Минобороны
Генерал-полковник Александр Лапин возглавил штаб Сухопутных войск
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Командовавший войсками Центрального военного округа с 2017 года генерал-полковник Александр Лапин возглавил штаб Сухопутных войск, сообщил источник в Минобороны.
По информации ведомства, указ о назначении генерала Лапина подписан, он уже приступил к исполнению обязанностей на новом месте, передает Ura.ru.
В данный момент не уточняется, кто заменит генерала. Ожидается комментарий от департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Александр Лапин руководил группировкой войск «Центр» на передовой во время проведения спецоперации на Украине. Летом 2022 года российский лидер Владимир Путин наградил генерала званием Героя России. Осенью Лапин несколько раз подвергся критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова.
Ранее в пресс-службе ЦВО сообщали, что на время отсутствия генерал-полковника Александра Лапина командование возьмет на себя начальник организационно-мобилизационного управления округа генерал-майор Александр Линьков.
До этого СМИ сообщали, что Лапин ушел в отпуск на три недели, в Минобороны подтвердили, что генерал действительно находится в отпуске.
В Японии заявили об ухудшении отношений ВСУ с Зеленским
Политолог Акихиро Матоба: Отношения между ВСУ и Зеленским становятся все хуже
Президент Украины Владимир Зеленский начинает терять политическую власть, а его отношения с ВСУ становятся все хуже, заявил политолог Акихиро Матоба в статье для портала Yahoo News Japan.
В качестве примера он привел поездку Зеленского в Вашингтон в конце 2022 года, итогом которой стал новый пакет военной помощи от США, который эксперт назвал бесполезным, потому что у Украины становится все меньше солдат, которые могли бы им пользоваться, передает РИА «Новости».
Матоба утверждает, что Европа, вопреки Зеленскому, хочет избежать перехода конфликта в войну «НАТО против России», а Киев не сможет вернуть уже присоединенные к России территории, а Украина может быть полностью уничтожена.
По его словам, соглашение о прекращении огня сейчас является первостепенным в конфликте на Украине.
Ранее бывший офицер армии США Дэвид Пайн заявил американскому изданию The National Interest, что Запад должен призвать к немедленному заключению соглашения о перемирии, чтобы предотвратить поражение Украины на поле боя в ближайшие несколько месяцев и не допустить развязывание ядерной войны с Россией.
Заславский отреагировал на слова Смольянинова о готовности «воевать за Украину»
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«Люди искусства и даже писатели, те, кого принято называть совестью земли русской, не всегда были способны адекватно отреагировать на происходящие в стране события», – заявил газете ВЗГЛЯД театральный критик Григорий Заславский, комментируя слова актера Артура Смольянинова, заявившего о готовности воевать на стороне украинской армии.
«Я не могу понять, как человек в здравом уме и твердой памяти может желать развала своей страны и может так цинично говорить о будущем России», – говорит первый заместитель председателя комиссии ОП по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, театральный критик Григорий Заславский.
По его мнению, большая часть российской творческой элиты сейчас не занимает антироссийскую позицию. А вот в СМИ уделяется слишком много внимания людям, которые этого не заслуживают. Тем не менее, считает Заславский, данная ситуация дает повод пересмотреть отношение к тому театру и эстраде, которые поддерживались на протяжении последних двадцати с лишним лет.
«К сожалению, люди искусства и даже писатели, те, кого принято называть совестью земли русской, не всегда были способны адекватно отреагировать на происходящие в стране события. И даже в куда более ясной ситуации в 1941 году некоторые большие русские писатели не поддерживали СССР в ее совершенно справедливой войне с фашистской Германией. Поэтому история знает самые разные примеры. У России богатая история, в которой даже видные деятели русской культуры порой совершали ошибки, которые спустя годы им прощали. Но для меня непростительно то, что сказал Артур Смольянинов, и мне очень неприятно было это слышать», – делится член ОП.
По его словам, забывать подобные высказывания артистов не нужно. «Он уехал, и Бог ему судья. Сейчас нужно думать о том, кто нам дорог, поддерживать эту культуру. И опять же, не путать какую-то трескучую болтовню с настоящим патриотизмом. Очень важно, чтобы мы не боролись с теми, кто врагом не является, и не видели соратников в тех, кто является временным попутчиком», – заключил Заславский.
Напомним, звезда фильма «9 рота», актер Артур Смольянинов дал интервью, в котором заявил о готовности воевать на стороне Украины. В беседе с журналистом он также пригрозил убить одного из своих коллег Сослана Фидарова, который принимает активное участие в СВО. Заслуженный артист Северной Осетии Фидаров в свою очередь отметил, что Смольянинов не сможет убить его «на поле боя», потому что «мы оба понимаем, что на поле боя тебя никогда не будет».
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем некоторые творческие личности публично занимают антироссийскую позицию и как на это следует реагировать государству и обществу.
США решили передать Украине современные бронетранспортеры
Politico: США рассматривают передачу Украине современных бронетранспортеров Stryker
США рассматривают возможность передачи Украине современных бронетранспортеров Stryker в рамках нового транша военной помощи Киеву, о котором может быть объявлено на следующей неделе, сообщили СМИ.
Как сообщило издание Politico со ссылкой на осведомленные источники, бронетехника требуется для отражения якобы ожидающегося весной наступления российских сил.
По данным издания, БТР Stryker могут стать частью следующего транша военной помощи, решение об этом может быть принято «в конце следующей недели», передает РИА «Новости».
Напомним, США сообщили, что поставят Украине самоходные гаубицы и боевые машины пехоты Bradley на гусеничном ходу, кроме того, Вашингтон решил передать Украине комплексы противовоздушной обороны Patriot.
Суд в Болгарии решил проверить законность военной помощи Украине
Конституционный суд Болгарии проверит на соответствие основному закону страны решение парламента об оказании военно-технической помощи Украине.
Дело сформировано по запросу 50 народных представителей, требующих объявить незаконным решение оказать военно-техническую помощь Украине, цитирует коммюнике суда РИА «Новости».
Будут проверены решения, принятые народным собранием (парламентом) 3 ноября и 9 декабря 2022 года.
Болгарское национальное радио сообщает, что с запросом в КС обратились депутаты-социалисты и представители партии «Возрождение». Они считают, что решения парламента противоречат принципу разделения властей и представляют собой вмешательство законодательной власти в полномочия исполнительной.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что опросы показывают, что население Болгарии все чаще и охотнее соглашается с российским видением конфликта на Украине, но парламент абсолютным большинством принял решение о поставках оружия ВСУ.