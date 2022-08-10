На «Армии-2022» решили показать комплекс связи Checkmate

На форуме «Армия-2022» планируется представить новейший комплекс связи нового перспективного легкого истребителя Checkmate, сообщили в «Росэлектронике» (входит в Ростех).

«Нижегородское НПП «Полет» продемонстрирует новейшее оборудование связи для авиации, в том числе новейший комплекс средств связи для легкого тактического истребителя пятого поколения Checkmate и наземный комплекс воздушной связи НКВС-27», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».

Также на форуме представят представит унифицированную командно-штабную машину МП32М1 для автоматизированного управления батареями и дивизионами реактивных и ракетных комплексов от пензенского «Радиозавода».

«Росэлектроника» также представит маршрутизаторы с защитой от хакерских атак, DMR-радиостанции для организации профессиональной радиосвязи, цифровую тропосферную станцию «Гроза».

«Посетителям выставки будут продемонстрированы комплексы радиотехнической разведки и противодействия беспилотникам, новейшие системы связи для авиации, решения для защиты от кибератак и образцы перспективной ЭКБ», – приводит сообщение предприятия ТАСС.

Посетителям также покажут переносную малогабаритную станцию радиотехнической разведки НИИ «Вектор», позволяющую пеленговать источники радиоизлучения на расстоянии до 30 км. Вес станции составляет всего 6 кг, она устойчива к физическим воздействиям и может применяться даже десантными подразделениями.

В ФСВТС заявляли, что новый легкий тактический самолет (ЛТС) Checkmate составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Новый российский легкий истребитель, который создается с невиданной скоростью, сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет.