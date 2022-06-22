В России и за рубежом зажглись «Огненные картины войны» и «Свечи памяти»

Третий год подряд в ночь на 22 июня «Волонтеры Победы», партия «Единая Россия», представители общественных объединений и жители населенных пунктов зажигают огненные символы в память о вкладе в Великую Победу.

Организаторами мероприятия являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и партия «Единая Россия» при поддержке Министерства просвещения и Роспатриотцентра Федерального агентства по делам молодежи, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«Сегодня вся страна объединилась, чтобы почтить память тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. В акции приняли участие люди разных поколений, приходили семьи с детьми, молодежь.

Свеча памяти – это возможность остановиться, подумать о самом главном, вспомнить своих родных героев и тех, кто не вернулся с той войны, мысленно сказать им «спасибо» и поклониться. Они защитили для нас этот мир. Мы будем помнить их подвиг всегда», – сказала Ольга Занко (Амельченкова), председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы», зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества.

«Нам кажется важным, чтобы память продолжала жить. Акции проходят не только в России, но и за ее пределами. День памяти и скорби – самая печальная и грустная дата в истории нашего народа. В этот день хочется помолчать и вспомнить близких, которые погибли в той страшной войне, и задуматься о сегодняшнем дне», – сказал Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, координатор федерального партийного проекта «Историческая память».

22 июня в городе-герое Москве участники акции выложили Огненную картину, в основу которой легла афиша советского документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой». Фильм посвящен памяти защитников города, самоотверженному подвигу участников Битвы за Москву, которая вошла в мировую историю как один из ярчайших примеров упорства в борьбе с злейшим врагом, мужества и военного искусства. Мероприятие прошло у Музея Победы на Поклонной горе.

Огненные картины зажгли и на территории Донбасса. «Волонтеры Победы» ДНР, представители общественных организаций и объединений, жители десятков населённых пунктов провели акцию у подножья мемориала Саур-Могила. Там, у разрушенного неонацистами еще в 2014 году мемориального комплекса на вершине высоты Саур-Могилы, зажглась картина из 10 тыс. свечей. Саур-Могила стала главным символом военной истории Донбасса, за эту высоту в 1943 году шли кровопролитные бои с нацистами, а в 2014 году – с неонацистами.

После зажжения огненной картины войны участники акции исполнили композицию, объединившую в годы Великой Отечественной войны для борьбы с нацизмом все народы Советского Союза, – «Священная война». Вместе с участниками акции песню спел Народный артист России Николай Басков, почтив этим память героически погибших воинов, боровшихся с нацистами.

«Мой дедушка, Николай Николаевич Еременко, прошел всю Великую Отечественную войну. К счастью, он вернулся живым. Но миллионы храбрых, сильных, мужественных воинов погибли за мир, за спокойную жизнь своих детей и внуков. Это герои в самом истинном смысле этого слова. Это не просто слова, это жизни людей. И сегодня я рад оказаться здесь, на территории практически священной высоты – Саур-Могилы, чтобы вместе с Донбассом почтить память тех, кто погиб на той войне. Этот момент, когда одна за другой зажигались свечи огненной картины, не передать словами. Единение душ, историческая память и слезы на глазах. Мы помним и никогда не забудем. Мы один народ, который всегда противостоял нацистам, всегда защищал человеческие высшие ценности: любовь, мир, взаимоуважение, сочувствие, соучастие и взаимопомощь. Нас не отменить и не стереть», – сказал Басков.

В ЛНР участники акции выложили картину-силуэт Родины-мать из 7 тыс. свечей в память о героизме советского народа в годы Великой Отечественной войны. Акция прошла в столичном парке у мемориала, посвященного Великой Отечественной войне.