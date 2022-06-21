Аналог «Хэппи мил» решили ввести во «Вкусно и точка»

Сеть «Вкусно и точка» рассчитывает начать продавать наборы с игрушкой по аналогии с «Хэппи мил» как можно раньше, возможно, это произойдет до конца года, сообщил гендиректор сети Олег Пароев.

«Хэппи мил» – это набор с игрушкой. Эти игрушки – лицензионный продукт, с правообладателем Disney у компании McDonald's был договор. <...> У нас нет договора с компанией Disney, и в силу обстоятельств, наверное, сложно предположить, что мы сможем его заключить. <...> Для нас, конечно, определенная задача – найти аналог этих игрушек, который мы можем производить, с кем мы можем заключить лицензионный договор и начать производить игрушки в России, потому что для наших маленьких посетителей в России мы хотим сделать набор с игрушкой. Конкретно сейчас детали назвать не могу, кто именно это будет, но я могу вас уверить, что в ближайшем будущем такой набор с игрушкой появится. <...> Я думаю, что если мы сможем сделать это до конца года, это будет уже успех», – цитирует ТАСС Пароева.

Он напомнил, что в России у сети насчитывается 850 предприятий и их количество планируется увеличить. По словам Пароева, в день обслуживается порядка 2,5 млн посетителей, очень большая часть из них – это дети. И такое количество игрушек произвести за которое время просто физически очень сложно, отметил он.

Кроме того, в сети «Вкусно и точка» появится аналог «Маккафе», но названия для него еще нет.

Ранее стало известно, что бургер «Биг тейсти» решили вернуть в меню «Вкусно и точка» под новым названием.

До этого гендиректор сети Олег Пароев заявил, что новым названием McDonald's стало «Вкусно и точка». Первые 15 предприятий в Москве и Московской области начали открываться 12 июня.

Сеть бывших ресторанов McDonald's в России обнародовала новый логотип – две желтые палочки и желто-оранжевый круг, стилизованные под букву М на зеленом фоне, символизирующие картофель фри и бургер.