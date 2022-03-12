|
|
Группировка войск ЛНР взяла под контроль населенные пункты Молодежное и Возгорье
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Группировка войск Луганской народной республики взяла под контроль населенные пункты Молодежное и Возгорье, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Группировка войск Луганской Народной Республики взяла под контроль населенные пункты Молодежное, Возгорье и овладела южной и центральной частью населенного пункта Попасная. Передовые отряды луганской народной милиции вышли на окраины города Северодонецк», – передает ТАСС его слова.
Тем временем, военные Донецкой народной республики за сутки эвакуировали из зоны боевых действий на мариупольском и волновахском направлении 135 человек, из них 25 детей.
Минобороны опубликовало карту районов Украины, перешедших под контроль ВС России
Министерство обороны России впервые показало точную карту южных территорий Украины в районе Мариуполя, где под контроль ВС России и Народной милиции ДНР перешел город Волноваха.
ВС России вышли на рубеж населенных пунктов Новодонецкое – Новомайское – Егоровка. В районе Благодатного показаны попавшие в окружение части войск Украины. Также из карты следует, что украинские войска организуют укрепрайоны в населенных пунктах, передает РИА «Новости».
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
По данным на 11 марта, уничтожены более 3,3 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 98 самолетов, 1041 танк и другие боевые бронированные машины, 113 реактивных систем залпового огня и 118 беспилотников, в том числе турецких Bayraktar TB2.
Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Путин одобрил привлечение добровольцев с Ближнего Востока к спецоперации на Украине
|
|
Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза согласился с идеей привлечения добровольцев с Ближнего Востока на Украину. Президент поручил главе Минобороны Сергею Шойгу помочь добровольцам добраться в зону боевых действий.
Путин в начале совещания сказал, что хотел бы начать «с вопроса коллегам, собравшимся сегодня на совещание, есть ли необходимость обменяться какой-то информацией по текущим событиям». Он предоставил слово главе Минобороны России Сергею Шойгу, передает РИА «Новости».
Шойгу заявил, что с Ближнего Востока поступило около 16 тыс. заявок на добровольное участие в спецоперации в ДНР и ЛНР, передает ТАСС.
Путин согласился с идеей привлечения добровольцев к спецоперации на Украине и добавил, что им нужно помочь добраться в зону боевых действий.
Президент указал также, что сбор со всего мира наемников на Украину западные спонсоры не скрывают, пренебрегая нормами международного права.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Невзорова предложили завести уголовное дело за пост о канадском снайпере
|
|
«На Невзорова нужно заводить уголовное дело об экстремизме за то, что он рекламирует убийцу», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Так парламентарий прокомментировал запись журналиста Александра Невзорова в соцсетях, где он в восторженных тонах рассказал о прибытии на Украину канадского снайпера «Вали», считающегося одним из лучших в мире.
Еще до «Вали» многие иностранные наемники, прошедшие многие горячие точки, бежали с Украины до начала российской спецоперации, говорит политолог, замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. «Нужно понимать, что любой наемник едет не умирать, а убивать. Он привык работать в комфортных условиях. В особенности это касается снайперов – сидеть, прятаться, стрелять», – пояснил собеседник.
«Думаю, в текущей ситуации снайперское искусство «Вали» не пригодится. Может, он где-то успеет разок выстрелить, но, скорее всего, когда будет настоящий бой и настоящее огневое подавление, от него останутся одни ошметки, – полагает парламентарий. – Поэтому пускай приезжает – мы его с удовольствием упакуем».
Ранее журналист Александр Невзоров выложил в Instagram пост, в котором прокомментировал прибытие на Украину канадского снайпера, скрывающегося под псевдонимом «Вали». Его считают одним из лучших в мире в своем деле: он способен поражать цель на расстоянии 3,5 километров. Является ветераном войн в Афганистане и Ираке. «Вали» уже вступил в Интернациональный легион Украины, сообщает канадская телекомпания CBC.
«На помощь Украине прибыл лучший снайпер мира», – написал в своем блоге журналист. – «Снайпер же выдающийся, влюбленный в свое ремесло, да еще и снабженный Barrett M82 может обеспечить до 40 смертей в сутки, практически не оставляя подранков».
«Никогда не питал иллюзий по поводу человеческих качеств Александра Невзорова», – написал на своей странице в Instagram заслуженный артист России Вячеслав Манучаров. – «Но его последние экзерсисы по поводу операции наших вооруженных сил в Украине, на мой взгляд, переходят всякие границы и тянут, как минимум, на административку».
«Господин Невзоров неистово радуется новости о том, что на Украину едет биться с нашими солдатами один из лучших снайперов мира. И Невзоров уже упивается размышлениями о том, сколько «смертей в сутки» наемник сможет обеспечить. Вот и получается, что статью «враг народа» упразднили, а враги остались», – считает Манучаров.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Войска ДНР взяли под контроль несколько кварталов в Мариуполе
|
|
Группировка войск ДНР взяла под контроль четыре квартала и один микрорайон в Мариуполе, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Продолжилась операция по освобождению города Мариуполя от националистов. Подразделения народной милиции Донецкой республики на востоке города взяли под контроль кварталы «Азовский», «Найденовка», «Ляпино», «Виноградарь» и вышли к заводу «Азовсталь». В западной части города освобожден микрорайон Западный, – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.
По его словам, группировка войск ДНР «взяла под контроль населенные пункты Ближнее и Тавла». «Продвижение составило четыре километра», – уточнил он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Войска ДНР освободили Волноваху
|
|
Войска ДНР освободили город Волноваха, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что «группировка войск Донецкой народной республики освободила город Волноваху, также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велико-Анадоль, Зеленый Гай, продвижение в глубину составило до шести километров», передает ТАСС.
Также утром 11 марта «высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины», в результате чего «выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске».
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин поддержал предложение Шойгу передать трофейное западное вооружение ДНР и ЛНР
Президент Владимир Путин поддержал инициативу министра обороны Сергея Шойгу передать оказавшееся в руках российских военных вооружение западного производства военным Донецкой и Луганской народных республик.
«Что касается поставки вооружений, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, конечно, я поддерживаю возможность передачи их в воинские подразделения Луганской и Донецкой народных республик. Пожалуйста, сделайте это», – передает ТАСС слова главы государства.
Путин добавил, что если в этом вопросе потребуются какие-то решения на президентском уровне, то он готов их принять.
Отмечается также, что Шойгу предложил Путину передать вооруженным силам ДНР и ЛНР захваченные у украинских военных трофейные переносные зенитно-ракетные комплексы, противотанковые управляемые ракеты, а также танки и стрелковое оружие.
«У нас скопилось большое количество оружия, украинского оружия: это танки, бронемашины и все виды стрелкового оружия, достаточно много, артиллерия. Помимо этого, много комплексов Javelin и Stinger. Предлагается это передать Луганской и Донецкой республикам... чтобы они могли эффективно осуществлять оборону», – сказал министр обороны.
Ранее российский лидер согласился с идеей привлечения добровольцев с Ближнего Востока на Украину. Президент поручил Шойгу помочь добровольцам добраться в зону боевых действий.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
В ЛНР рассказали об украинском «концлагере» в колбасном цеху в Донбассе
В освобожденном селе Половинкино обнаружен «реальный концлагерь», созданный в колбасном цеху, сообщила первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.
Сорока возглавляет межведомственную рабочую группу по розыску захоронений жертв конфликта в Донбассе. Она сообщила, что в ЛНР создана «специальная комиссия по фиксации преступлений военного политического руководства Украины, Вооруженных сил и формирований Украины». Комиссия создана, чтобы «общественники, совместно с МВД, генеральной прокуратурой могли идти за армией, которая освобождает один за одним населенные пункты и фиксировать все свидетельские показания потерпевших», передает РИА «Новости».
Так, общественная организация из ЛНР «Мемориал» обнаружила в поселке Трехизбенка пыточную в подвале военного городка украинских силовиков. Кроме того, о подобных местах сообщали жители населенных пунктов Крымское, Муратово, Гречишкино, Счастье и других.
В населенном пункте Половинкино, откуда восемь лет поступали «страшные свидетельские показания потерпевших, которые находились там в качестве узников некого концлагеря, оборудованного в колбасном цеху одного из предприятий», найден «реальный концлагерь, похожий на концлагеря нацистской Германии». Как заявила Сорока, «это казематы, помещения в полу, расположенные в бывших камерах, где вероятно ранее коптили колбасу». «Камеры размером 1,8 на 0,8 метра, а сверху решетки», – рассказала она, добавив, что «очень холодно, сыро».
По ее словам, «одна из потерпевших, которая там находилась, к сожалению, она уже умерла от тех заболеваний, которые там она получила, говорила, что людей при таких условиях содержания еще и поливали сверху ледяной водой, чтобы они не имели шансов на выживание».
Накануне сообщалось, что власти ЛНР после освобождения территории республики начнут расследование о деятельности тайной тюрьмы нацистского украинского батальона «Айдар» в селе Половинкино. В ЛНР Сорока ранее также курировала работу по эксгумации тел погибших при обстрелах мирных жителей и подачу в ЕСПЧ и Международный уголовный суд исков от пострадавших и от родственников погибших.
Борец с фейками в соцсетях: Кадры из Косова выдают за свежие снимки с Украины
|
|
«Создатели фейков порой даже не владели ситуацией по Украине и по России. Сразу было видно, что люди работают из-за рубежа», – сказал газете ВЗГЛЯД лидер движения «Молодая республика» ДНР Кирилл Макаров. Ранее он с коллегами запустили сетевой тренд, посвященный борьбе с фейками о российской спецоперации по защите Донбасса.
«В тот же день, когда президент объявил о начале спецоперации на Украине, все руководство нашей организации, в том числе и я, заметили, как в Сети возникло огромное количество фейков, началось огромное информационное давление. Мы столкнулись с огромным потоком угроз и оскорблений в адрес жителей Донбасса и россиян. Создатели фейков одновременно максимально старались дискредитировать и российскую, и нашу республиканскую армию», – сказал лидер движения «Молодая республика», депутат Народного совета ДНР Кирилл Макаров.
«Мы видели откровенное вранье, когда, к примеру, кадры, сделанные когда-то в Косово, выдавались за свежие снимки с Украины. Такое вранье вызывало у нас поначалу недоумение, а затем – и гнев. Мы прекрасно видели: те, кто создавали и пытались распространять эти фейки, порой даже не владели ситуацией по Украине и по России. Сразу было видно, что люди работают из-за рубежа. Это нас особенно возмущало!», – сообщил Макаров.
«В ответ мы решили принять участие в тренде #РазоблачителиФейков. Ребята, в том числе простые школьники, включились в эту акцию, поскольку мы считаем нужным донести до людей максимально правдивую информацию. Наши ребята опубликовали уже более 100 постов по этому поводу, они тем самым лично включились в историю. Мы живем в Донбассе и понимаем: каждый из нас знает по себе, что значит, когда мины и снаряды летают над головой. При этом мы понимаем, что информационный фронт – одно из важнейших направлений конфликта. И на этом фронте все наши ребята хотели быть полезными. К нашему тренду постепенно подключается все больше и активных блогеров, и обычных рядовых пользователей», – рассказал Макаров.
«У нас есть связь с военкорами, которые находятся близ боевых позиций. Они оперативно передавали нам свои данные, в том числе и военные, которые находились рядом с ними. Кстати, очень быстро наши активисты заметили, что наше движение попытались пресечь администраторы сети Instagram. Похоже, правда была им неугодна», – отметил лидер движения.
Макаров напомнил, что многие блогеры ДНР и раньше сталкивались с запретами, которые вводили администрации социальных сетей, – не только Instagram, но и Facebook, Twitter. «Уже много раз наши акции блокировались, наши аккаунты сносились, – напомнил Макаров. – Поэтому мы рады, что Facebook перестал работать в России. В последнее время эту сеть можно было назвать информационной помойкой».
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
По мнению собеседника, деятельность «разоблачителей» оказалась важна особенно сейчас – на фоне широкого резонанса вокруг событий на Украине. «Среди наших активистов возникло мнение, что пора формировать кибер-корпус, что-то вроде кибер-полиции, который будет в дальнейшем профессионально разоблачать фейки, ведь их производство приобретает чуть ли не мировой, стихийный характер», – пояснил лидер движения.
«Нам ясно: для большинства тех, кто готовит фейки, главное – навести ужас, заставить наших людей сомневаться в правильности действий России, изменить политические взгляды. Поэтому наши разоблачения, наша работа несет в себе здравую, благородную миссию. Мы помогаем успокоить людей, избавить их от ужаса, который им пытаются внушить. Мы хотим, чтобы правда восторжествовала», – заключил Макаров.
Ранее активисты из общественной организации «Молодая республика» в Донецкой народной республике запустили движение #РазоблачителиФейков. Его цель – вести борьбу с недостоверной и провокационной информацией о специальной операции по денацификации и демилитаризации, которую Россия проводит на Украине. Организация насчитывает около девяти тысяч активистов. К их движению присоединяются все больше блогеров.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Доброволец из России рассказал, как украинцы сообщили семье о его гибели
Доброволец из России Алексей рассказал, что украинцы позвонили его родным и сообщили о его гибели.
«При заходе сюда недели полторы назад, при освобождении этого населенного пункта, я узнал, что я сутки считаюсь погибшим у себя в России, на родине. Через определенное время получилось созвониться со своими близкими, объяснить, что все нормально, живой, здоровый. Там очень обрадовались», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом доброволец отметил, что звонили из «украинской пропаганды, которая обзванивает семьи парней, говорит, что погибшие». «Мое тело должны были забрать из Луганской области, обозначили так. Слава богу, успели вовремя сообщить, что живой, здоровый», – сказал Алексей.
По словам добровольца, он приехал в Донбасс в 2016 году из Сибири.
Ранее в Минобороны России заявили, что украинские националисты насильно удерживают и не допускают эвакуацию мирных граждан и иностранцев в украинских городах.
До этого там сообщали, что боевики батальона «Азов» поставили мины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они намерены взорвать его вместе с людьми.
Депутат Кива обвинил главу контрразведки Украины в планировании убийства Медведчука
Начальник контрразведки Украины Александр Поклад планировал убийство главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, заявил оппозиционный депутат Верховной рады Илья Кива.
«Поклад планировал убийство Виктора Медведчука, лидера ОПЗЖ», – написал Кива в своем Telegram-канале.
По его словам, Поклад входит в группу депутата Юрия Бойко, «недавно совершившего захват руководства партии ОПЗЖ».
Кива также добавил, что начальник контрразведки Украины Александр Поклад причастен к убийству экс-главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.
«Будучи в СБУ (Поклад) был причастен к гибели «главы республики» Александра Захарченко», – отметил он.
По словам Кивы, «Поклад сознательно был поставлен (Владимиром) Зеленским для совершения террора и убийств в Украине, чтоб уничтожить у людей волю к борьбе и свободе».
Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля с целью денацификации и демилитаризации. Кроме того, Киеву выдвинут ряд политических условий – закрепление внеблокового статуса Украины, суд над нацистскими преступниками, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
В Минобороны заявили о продвижении войск ДНР и России на 8 и 11 км
Группировка войск ДНР продолжает наступление при поддержке Вооруженных сил России, продвижение составляет 8 км, а военные России продвинулись на 11 км, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, ДНР при огневой поддержке российских Вооруженных сил вышла к населенным пунктам Новоандреевка, Кирилловка и блокировала Благодатное, передает РИА «Новости».
Вооруженные силы России вышли на рубеж Новодонецкое – Новомайорское – Егоровка.
С начала спецоперации ВС России уничтожили более 3300 военных объектов Украины.
«Всего за время операции выведено из строя 3346 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожены: 121 беспилотный летательный аппарат, 1067 танков и других боевых бронированных машин, 114 реактивных систем залпового огня, 412 орудий полевой артиллерии и минометов, 862 единицы специальной военной автомобильной техники», – рассказал он.
Отмечается, что за день удалось сбить три украинских беспилотника.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
В ДНР назвали сроки полного разминирования Донбасса
Процесс разминирования населенных пунктов, переходящих под контроль Донецкой Народной Республики, может занять несколько десятков лет, сообщили в МЧС республики.
«Учитывая площадь освобождаемых территорий, плотность минирования и количество неразорвавшихся снарядов, для разминирования понадобится немало времени, возможно, даже несколько десятков лет», – заявили в МЧС Донецкому агентству новостей, передает ТАСС.
В ведомстве уточнили, что со 2 марта при обследовании перешедших под контроль ДНР районов обнаружено более 1,4 тыс. взрывоопасных предметов. Всего сотрудники отряда пиротехнических работ за это время обследовали более 60 га территории.
Ранее Минобороны опубликовало карту районов Украины, перешедших под контроль ВС России, которые вышли на рубеж населенных пунктов Новодонецкое – Новомайское – Егоровка. Напомним, Россияначала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властямвыдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинские войска обстреляли Донецк минами
Украинские войска 10 марта обстреляли Донецк, выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
ВСУ в 07.30 утра 10 марта обстреляли Донецк, выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров. Обстрел производился со стороны населенного пункта Марьинка, пишет РИА «Новости».
Накануне, 9 марта, украинские войска выпустили семь гранат из СПГ по Горловке в ДНР.
Напомним, в среду Минобороны России опубликовало оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины от 22 января 2022 года о наступлении на Донбасс в марте этого года.
В ДНР отчитались об освобождении 78 населенных пунктов
Вооруженные силы Донецкой народной республики за все время операции освободили уже 78 населенных пунктов, сообщил штаб территориальной обороны республики.
Военные смогли освободить населенные пункты Старый Крым, Гранитное (Володарский район), Новоалексеевка и Первомайское, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение штаба.
Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал в четверг, что группировка войск ДНР взяла под контроль четыре квартала и один микрорайон в Мариуполе.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Лавров заявил о тщательном планировании Киевом нападения на республики Донбасса
Украинское руководство рассчитывало провести нападение на Донецкую и Луганскую народные республики в марте, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.
«Вопреки нашим многолетним напоминаниям, увещеваниям, призывам, предложениям, нас никто не слушал. Президент [России Владимир] Путин многократно на эту тему подробнейшим образом высказывался. А те новые факты, которые сейчас вскрываются на освобожденных территориях, в частности в Донецкой и Луганской областях, говорят о том, что нападение на эти народные республики планировалось», – подчеркнул Лавров, передает ТАСС.
Он добавил, что Киев тщательно прорабатывал планы нападения, оно должно было произойти в марте.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.