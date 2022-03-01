Эксперт оценил перспективы членства Украины в ЕС

«Подача Зеленским заявки на вступление в ЕС – ориентированный на внутреннего потребителя пропагандистский ход, чтобы показать, что Европа делает шаг навстречу Украине», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее президент Украины подписал заявку на членство страны в ЕС.

«За вхождение Украины в Евросоюз высказались восемь государств ЕС, большинство из которых – бывшие страны Восточного блока, но единства в этом вопросе среди всех 27 членов не будет», – пояснил доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

По его словам, оплачивать членство Украины в ЕС будут не бывшие соцстраны, а Германия, Франция, Нидерланды и Австрия. «Ни одно из этих государств не высказало такой заинтересованности в принятии Украины в ЕС. А для вхождения какой-либо страны в ЕС нужно согласие всех без исключения членов», – напомнил эксперт.

Аналитик также спрогнозировал, что южные страны, зависящие от дотаций Брюсселя, например – Португалия и Греция – тоже, вероятнее всего, будут против. «Приведу еще один пример: Хорватия вошла в ЕС в 2013 году, а война там закончилась в 1995 году, и последствия бойни устранили в 1998. То есть, от решения вопросов, связанных с границами и послевоенным урегулированием, до членства в ЕС прошло 15 лет», – отметил собеседник.

Трухачев добавил, что вряд ли в целом европейские налогоплательщики согласятся «посадить на шею» Украину. «ЕС еще не «переварил» Болгарию, Румынию и ту же Хорватию. К тому же, у ЕС на повестке – расширение на Балканы, что тоже будет недешево. Максимум – Брюссель может придумать специально под Украину какую-то расширенную модель сотрудничества, но это не будет членством в любом случае», – резюмировал политолог.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для получения страной членства в Евросоюзе (ЕС), сообщила пресс-служба украинской партии «Слуга народа». «Зеленский подписал заявление на вступление Украины в Евросоюз. Исторический момент», – говорится в сообщении партии в «Facebook».

Партия также опубликовала и текст сопроводительного письма, подписанного президентом. «Этим письмом Украина как европейское государство, которое уважает ценности, закрепленные в статье 2 Договора о Европейском Союзе, имеет честь подать заявку на членство в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС», – говорится в тексте.

Письмо было направлено президенту Франции Эмманюэлю Макрону, его страна председательствует в Совете ЕС, а также президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и президенту Европейского парламента Урсуле фон дер Ляйен.

Кроме того, страны Евросоюза одобрили скорейшую синхронизацию энергосистемы Украины с европейской, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон после экстренного заседания Совета ЕС.

«Это стратегическая инициатива, целью которой является укрепление энергетической независимости Украины. <...> Я говорила (...) с председателем правления ENTSO-E (европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии), и он выразил твердую поддержку скорейшей синхронизации», – приводит ТАСС слова еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.

В свою очередь министр экологического перехода Франции Барбара Помпили выразила мнение, что Евросоюз должен в кратчайшие сроки подключить Украину к своей энергосети, чтобы обезопасить энергетическую инфраструктуру страны, включая АЭС.

«На Украине существует риск полного отключения электроэнергии», – сказала Помпили, отметив, что на прошлой неделе страна была отсоединена от российской энергосети и сейчас пребывает в состоянии энергетической изоляции. «Нам также следует ответить на другие запросы Украины, в частности касательно поставок топлива. Нам необходимо обеспечить безопасность критической энергетической инфраструктуры Украины, особенно АЭС».

Как заявила министр экологического перехода Франции, эти шаги должны быть в кратчайшие сроки согласованы через регулирующие механизмы ЕС.

В субботу президент Польши Анджей Дуда предложил немедленно предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине. Ранее Зеленский сообщил, что обсудил с Мишелем дальнейшую помощь стране, и заявил о необходимости принять решение о членстве Украины в ЕС.

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