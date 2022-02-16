Синоптик: Надвигающийся на Москву циклон «Иления» вряд ли растопит весь снег

«Больше всего снег боится осадков в виде дождя, ему даже солнце не настолько страшно. Однако говорить о том, что дожди, которые нас ждут, растопят весь снег, я бы не стала», – сказала газете ВЗГЛЯД главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. Дожди, которые пройдут с вечера четверга до вечера пятницы в Москве вряд ли растопят весь снег.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в четверг вечером Москву накроет новый циклон «Иления» со штормовым ветром и первыми весенними дождями, температура будет соответствовать концу марта. За сутки с вечера 17 февраля до вечера 18 февраля выпадет от шести до девяти миллиметров осадков.

«Говорить о наступлении весны пока нельзя, конечно. Это просто период теплой погоды. Два года назад у нас вообще вся зима такая была с декабря по февраль. Просто бывают оттепельные периоды. 1 марта наступает календарная весна, а астрономическая должна прийти 20 марта. Климатическая весна, как правило, наступает в последнюю пятидневку марта», – рассказывает Макарова.

Метеорологическая весна уже более подвижна, однако ее сроки примерно совпадают с астрономической, продолжает специалист. И несмотря на то, что идет период теплой погоды, она напоминает, что в Центральной России погода неустойчива, поэтому возврат холодов может быть и в апреле.

«Высота снежного покрова в этом году превышает норму, но он достаточно рыхлый. Но надо влагозапасы смотреть, эти сведения будут собирать гидрологи в конце февраля – начале марта. Понятно, что больше всего снег боится осадков в виде дождя, ему даже солнце не настолько страшно. Однако говорить о том, что дожди, которые нас ждут, растопят весь снег, я бы не стала. Все-таки не за один раз это делается», – считает метеоролог.

Ранее Тишковец рассказал в беседе с газетой ВЗГЛЯД о том, что метеорологическая весна в этом году в Центральной части России наступит раньше, чем обычно, однако говорить о ее приходе в феврале не стоит, поскольку данному времени года сейчас соответствуют лишь температуры.