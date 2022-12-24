В США посетовали на превращение в банк для Украины

American Thinker: США превратились в банк для Украины

Соединенные Штаты превратились в банк для Украины, власти США забыли об американских гражданах, пишут американские СМИ.

Обозреватель Энтони Гонсалес в материале для American Thinker выразил недоумение заявлением сенатора Митча Макконнела о том, что «главным приоритетом» для республиканцев является помощь Украине в «победе над русскими».

В своей публикации он подчеркнул, что США превратились в банк для Украины, выдают деньги, когда об этом просит Киев, но на просьбы собственных граждан власти не обращают внимания, передает Ura.ru.

Обозреватель напомнил, что в США сейчас высокие инфляция, цены га газ и безработица, в стране побит рекорд по нелегальным мигрантам. Однако Конгресс отдает приоритет Украине, а не своим гражданам, считает Гонсалес.

Ранее в субботу американские СМИ писали, что между политическими силами в США произошел раскол по вопросу дальнейшей поддержки Украины, причем, по их мнению, это играет на руку России.