Джонсон признал сложность предстоящей зимы без газа из России

Экс-премьер Британии Джонсон признал, что зима для западных стран будет сложной без газа из России

Предстоящая зима окажется сложной без газа из России для зависящих от этого энергоресурса стран, заявил бывший британский премьер-министр Борис Джонсон.

По словам экс-премьера, есть надежда на «поразительные организационные усилия по наполнению хранилищ газом». Однако более серьезной проблемой станет зима 2023-2024 годов, когда запас газа сократится, а новые терминалы СПГ работать еще не будут. Джонсон также добавил, что какое-то время в Европе не будет больше ядерных реакторов гражданского назначения, передает РИА «Новости».

Экс-премьер также добавил, что все болезненнее может стать оказание поддержки Украине. Однако Джонсон призвал продолжать оказывать помощь Киеву и даже активизировать усилия в этом вопросе.

Лидер фракции крайне правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен заметила, что энергетическая война с Россией в то время, как во Франции идет отключение электричества и может пропасть отопление из-за дефицита энергии, является недальновидной и глупой политикой.