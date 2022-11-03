Замену ушедшему из России Jagermeister нашли на Алтае

«Легенды Алтая» выразили готовность заменить уходящий из России Jagermeister

Алтайская компания «Тейси» готова заменить уходящий с российского рынка ликер Jagermeister своим аперитивом «Легенды Алтая», заявил управляющий предприятия Максим Байкалов.

«Мы готовы предложить достойную замену ликеру Jagermeister. Два года назад мы вывели на рынок травяной аперитив «Легенды Алтая», который по вкусу и консистенции очень похож на немецкий ликер. В его составе 22 травы, собранные в алтайских горах. На производство напитка уходит три-четыре месяца, никаких добавок и ароматизаторов мы не используем», – передает РИА «Новости» слова Байкалова.

По словам управляющего «Тейси», напиток уже поставляется в торговые сети, стоит дешевле Jagermeister – порядка 600 рублей за бутылку 0,5 литра в розницу. В этом году, по словам Байкалова, аперитив «Легенды Алтая» вошел в список 100 лучших товаров России.

«Мы без проблем готовы поставлять большие объемы, 300–400 тыс. бутылок этого аперитива в месяц мы готовы производить. У нас сейчас производство загружено на 80%, поэтому мы можем нарастить объемы», – отметил он.

Альтернативой уходящему с рынка ликеру могут стать и безалкогольные бальзамы, которые производят в Алтайском крае, считает гендиректор алтайской компании «Магия трав» Наталья Земцова.

«У нас есть прекрасные безалкогольные бальзамы на пантах и травах Алтая, сиропы, которые могут стать достойной альтернативой Jagermeister. Их можно добавлять по вкусу в любой напиток: как чай, кофе, так и алкоголь. На самом деле, наша продукция востребована по всему миру не хуже, чем знаменитый алкогольный ликер», – рассказала Земцова.

А в алтайской компании «СиСорт» рассказали, что много лет их оборудование «СиСорт» участвует в производстве знаменитого немецкого ликера.

«Порядка семи лет мы сотрудничаем с поставщиком лекарственных трав для производства ликера Jagermeister – немецкой компанией Dr. Junghanns GmbH. Предприятие является поставщиком трав для производства Jagermeister. У клиента стоит наш фотосепаратор SmartSort, который очищает травы от ненужных и опасных примесей, готовит траву для ее использования при производстве напитка. Рады предложить такое оборудование российским предприятиям, желающим заменить Jagermeister», – заявил исполнительный директор «СиСорт» Виталий Савинков.

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов заявил, что производитель Jagermeister официально приостановил поставки в Россию, а дистрибьюторы ищут варианты поставок.