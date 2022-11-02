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Jagermeister официально приостановил поставки в Россию
Омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Миронов: Jagermeister приостановил поставки ликера в Россию
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Производитель Jagermeister официально приостановил поставки в Россию, поставщики уже уведомили рестораны страны о повышении цен на оставшийся ликер, заявил омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.
По его словам, производитель Jagermeister официально приостановил поставки в Россию, а дистрибьюторы ищут варианты поставок. По словам Миронова, поставщики уже уведомили рестораны о повышении цен на оставшийся в наличии ликер, передает РИА «Новости».
При этом омбудсмен отметил, что сегодня большая часть иностранных брендов официально уходит из России, но при этом практически все так или иначе возвращаются через другие компании, поэтому и Jagermeister тоже обязательно вернется.
«Вопрос в том, что сами предприниматели не заинтересованы уходить из России. Соответственно, они делают вид, убирая официальных дистрибьюторов, которые у них были в России, а с неофициальными они не борются. Они десятилетиями развивали бренд и финансировали в маркетинг, чтобы он прижился, а не для того, чтобы в один день пропал», – пояснил Миронов.
Ранее британский поставщик алкоголя Diageo (выпускает алкоголь под целым рядом известных брендов, включая виски Johnnie Walker, водку Smirnoff, ликер Baileys, ром Captain Morgan, джин Tanqueray, а также пиво Guinness) оценил потери от ухода из России в 146 млн фунтов (177,6 млн долларов) за прошедший финансовый год.
Эксперт предсказал управленческий хаос в ВСУ после российских ударов
Как полагает эксперт, удары по инфраструктуре Украины нарушили работу системы интернета Starlink
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Если Россия продолжит наносить в таком же темпе удары высокоточным оружием, то уже в ближайшее время управление частями ВСУ заметно нарушится, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Как заявили ранее в Минобороны РФ, удалось нарушить управление частями ВСУ и их тыловым обеспечением.
«Если удары высокоточным оружием продолжатся с той же интенсивностью, то украинские части продержатся на старых запасах, в том числе на боеприпасах, сутки-двое. Потом возникнут сложности», – считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
Нынешние массированные удары уже приводят к сбоям в передаче информации между частями ВСУ, в получении данных через систему американского спутникового интернета Starlink. «Нарушается работа электронных средств наблюдения, ведения разведки, в том числе разведки с помощью беспилотников. Их ведь нужно как-то заряжать, а теперь вся электроника ВСУ работает через пень-колоду. Для штабов ВСУ сложнее стали сбор и обработка информации, а отсюда – трудности с принятием решений. Все это уже чувствуется на линии огня», – убежден эксперт.
Во вторник в Минобороны сообщили, что в ходе массированного удара высокоточным оружием большой дальности было нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением, а также существенно затруднены перевозки в районы боев по железной дороге.
Накануне утром на всей Украине была объявлена воздушная тревога. Поступали сообщения о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье и других городах. Так, без света осталась часть украинской столицы. Местные СМИ писали также о ракетных ударах по Днепровской, Днестровской и Кременчугской ГЭС.
Массированные удары оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины российские Вооруженные силы наносят с 10 октября. По словам президента Владимира Путина, это стало ответом на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
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Новак рассказал о расследовании Газпрома на месте диверсии на «Северных потоках»
Новак заявил, что Россия начала изучать причины взрывов на «Северных потоках»
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Россия только приступила к изучению причин взрывов на «Северных потоках», еще идут обследования, пока официальных итогов расследования нет, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.
Вице-премьер заявил, что специалисты докладывают с мест руководству Газпрома информацию, которая есть, но пока говорить о каких-то результатах рано, Россия только приступила к работе, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Газпром допустили к обследованию места подрыва «Северных потоков». По словам главы государства, глава Газпрома Алексей Миллер «доложил с утра, что обследовали». На месте взрыва обнаружены две воронки три и пять метров глубиной. Как рассказал президент, «вырвало трубу длиной 40 метров, всего трубы разошлись на 259 метров».
26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» устроили теракты. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявлял, что расследование ведут без взаимодействия с российской стороной, чтобы продвигать удобную для Запада версию.
Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) задался вопросом о том, как «русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы «Северного потока» совместно с США».
По его словам, произошло это потому, что Лиз Трасс воспользовалась своим iPhone, чтобы отправить сообщение Блинкену. В сообщении, по словам Доткома, говорилось: «Все сделано». Он уточнил, что сообщение было отправлено через минуту после взрыва на трубопроводе и до того, как кто-то еще об этом узнал.
Предприниматель при этом утверждает, что информация поступила не с того телефона Трасс, который, по данным СМИ, взломали хакеры. При этом он не поясняет, откуда получил информацию.
Заявления Доткома обсуждаются на платформах Reddit и на портале 19fortyfive. При этом мейнстримовские западные СМИ это никак не освещают. Официальных подтверждений этой информации не поступало.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Великобритании ответить на вопрос о переписке Трасс с Блинкеном.
Минобороны: В результате массированного удара существенно нарушено управление и тыловое обеспечение группировок ВСУ
В ходе нанесения накануне массированного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам систем управления, энергетики и связи Украины было нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также существенно затруднены перевозки в районы боевых действий железнодорожным транспортом и нарушено производство на предприятиях ВПК Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Российская армия эффективно снижает военный потенциал Украины, поражая объекты критической инфраструктуры.
Британская юрфирма решила подать в суд на «Группу Вагнера» из-за Украины
Британская юрфирма McCue Jury & Partners сообщила о решении подать в суд на «Группу Вагнера» из-за Украины
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McCue Jury & Partners подает иск в Высокий суд Лондона против «Группы Вагнера» в связи с деятельностью «вагнеровцев» на Украине, сообщила британская юридическая фирма.
Фирма сообщила, что ее попросили предоставить британскому парламентскому комитету по международным делам «доказательства» по делу «Группа Вагнера» и не только: частные военные компании-посредники», передает РИА «Новости» со ссылкой на inews.
Кроме того, фирма сообщила, что «жертвы среди украинцев сделали первый шаг к началу судебного разбирательства» против «Группы Вагнера». Речь идет о «требовании привлечения к ответственности и возмещения ущерба». Деятельность фирмы против «Группы Вагнера» собираются финансировать за счет краудфандинга. Иск поддерживают украинские чиновники и бывший премьер Великобритании Борис Джонсон. McCue Jury & Partners намеревается подать аналогичный иск и в США.
Напомним, «вагнеровцы» принимают активное участие в специальной военной операции на Украине. Сейчас они активно действуют в районе Артемовска (Бахмута), где, рискуя собственной жизнью, в том числе выводят мирных жителей из населенных пунктов под украинскими обстрелами.
Хакер «Джокер» рассказал о трудностях взлома системы управления украинскими войсками
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Взломать программу управления украинскими войсками DELTA было трудно, но абсолютно защищенных систем не бывает, рассказал переехавший в ДНР с Украины хакер «Джокер».
Сообщается, что хакер под псевдонимом Джокер взломал американскую программу управления украинскими войсками DELTA, в которую вносятся данные о своих войсках и войсках противника, включая координаты техники и численность личного состава, сообщает РИА «Новости».
«Было действительно нелегко (взломать), но не бывает абсолютно защищенных систем. Каждую систему можно взломать, если есть навыки, время и креативность в подходе. Но самое главное – вера в то, что это возможно. Тогда затрата времени и кропотливость работы не будут такими утомительными», – рассказал Джокер.
Он также добавил, что все данные, которыми обладает украинское командование, «переданы куда следует», а он показал только малую часть.
Ранее хакерская группировка RaHDIt («Злые русские хакеры») опубликовала в интернете данные более чем 1,5 тыс. сотрудников Службы внешней разведки Украины.
Напомним, участник российской хакерской группы на условиях анонимности сообщил, что хакеры RaHDit наладили канал передачи данных об украинской армии российским военным. В начале июня RaHDIt обнародовала данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины.
В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине.
Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) задался вопросом о том, как «русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы «Северного потока» совместно с США». По его словам, произошло это потому, что Лиз Трасс воспользовалась своим iPhone, чтобы отправить сообщение Блинкену. В сообщении, по словам Доткома, говорилось: «Все сделано».
Турция, Украина и ООН приостановили движение кораблей по зерновому коридору
Турция, Украина и ООН не запланировали движение кораблей по зерновому коридору на ближайшие сутки
Гуманитарный коридор в Черном море не будет работать 2 ноября, об этом говорится в сообщении представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле.
«Секретариат ООН в СКЦ сообщает, что делегации Украины, Турции и ООН договорились не планировать движения судов в рамках Черноморской инициативы 2 ноября», – цитирует заявление центра ТАСС.
Там указали, что 1 ноября прошло 36 инспекций находящихся в турецких водах судов.
Во вторник президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили «зерновую сделку».
Российские бомбардировщики провели серию пусков новых ракет Х-32 на Украине
Источник сообщил о серии пусков новых российских крылатых ракет Х-32 в ходе СВО на Украине
Российские дальние бомбардировщики в рамках специальной военной операции на Украине провели целую серию пусков новых сверхзвуковых крылатых ракет Х-32 по наземным объектам украинской военной инфраструктуры, сообщил источник.
Источник РИА «Новости» сказал, что пуски выполняли Ту-22М3. Хотя ракета предназначена для модернизированных Ту-22М3М, под нее переоборудовали ряд бомбардировщиков предыдущей модификации Ту-22М3. По словам источника, подтверждена способность Х-32 эффективно и с высокой точностью поражать наземные объекты. Отмечается, что ПВО Украины не смогла перехватить ни одну Х-32.
Напомним, раньше уже высказывались предположения о том, что на Украине применяют Х-32. Однако поскольку внешне Х-32 является точной копией ракеты Х-22, сложно определить конкретную модификацию ракеты по фото в момент прилета.
Киев отказался признать более ста пленных в ЛНР
Украинская сторона не стала признавать более 100 военнопленных
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Украина отказалась признать своими более сотни военнопленных, которые сейчас содержатся в исправительных учреждениях Луганской народной республики, сообщила представитель уполномоченного по правам человека в ЛНР Алина Нечаева.
«Это не семь, не десять – это больше сотни», – передает РИА «Новости» слова Нечаевой.
Она отметила, что бросать своих уже стало правилом для украинской стороны. Двум военнопленным во вторник дали возможность позвонить родственникам по видеосвязи. Один из солдат пообщался с матерью, проживающей в Днепропетровской области, и сообщил, что он находится в плену, но его отказываются включать в список военнопленных украинские чиновники.
«Мам, надо, чтобы вы обратились к властям и подтвердили мою личность, так как меня не могут обменять. Украина не подтверждает мою личность», – сообщил матери по видеосвязи Владислав Кашенец.
Пленный добавил, что ранее он общался с родственниками в конце мая, и они знают, что он находится в плену.
Другой военнопленный Владимир Иванец из-за контузии не смог вспомнить телефоны родственников, поэтому попросил журналистов передать своим родным, что с ним всё хорошо.
Ранее сообщалось, что с подконтрольной украинским властям территории возвращены 50 российских военнопленных.
Россия и Иран начали своповые поставки нефтепродуктов
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Россия и Иран уже начали своповые поставки нефтепродуктов, перечень товаров будет расширен, сообщил вице-премьер Александр Новак.
«Договорились о расширении номенклатуры соответствующих продуктов, это тоже перспективное направление», – передает его слова ТАСС.
Кроме того, Россия и Иран намерены сотрудничать в области создания необходимой логистической инфраструктуры, в частности, транспортного коридора Север – Юг. Также планируется развитие портовой инфраструктуры Каспийского и Средиземного морей.
Своповые (замещающие) поставки заключаются в обмене рынков сбыта. Если одна из стран не сможет поставлять нефть напрямую, то топливо будет передаваться в собственность другому государству, откуда будет идти на те рынки, куда продажи невозможны.
Такой механизм призван сократить логистические расходы, а также сэкономить время и средства клиентов.
Ранее сообщалось, что Иран в рамках соглашения с Газпромом намерен закупать у России газ для собственных нужд и поставок в другие страны.
Газпром и Иранская национальная нефтяная компания в июле подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству на 40 млрд долларов.
Компании собирались изучить возможность сотрудничества по разработке месторождений в Исламской республике, реализации СПГ-проектов и строительству магистральных газопроводов.
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Умерла актриса Светлана Спиридонова
Актриса Театра им. Волкова Светлана Спиридонова умерла на 63-м году жизни
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Умерла советская, российская актриса театра и кино Светлана Спиридонова, сообщила пресс-служба ярославского Театра драмы им. Федора Волкова.
Как говорится в некрологе театра, более 30 лет Спиридонова выходила на сцену в спектаклях Первого русского театра. «Ее героини были открыты и беззащитны, наивны и простодушны», – передает РИА «Новости» текст некролога.
Причина смерти не уточняется, однако известно, что актриса тяжело болела. Прощание со Светланой Спиридоновой состоится 2 ноября в Ярославле.
Светлана Спиридонова родилась 10 января 1960 года. В 1983 году окончила ГИТИС и была принята в труппу Ярославского государственного академического театра драмы имени Волкова. Спустя пять лет актриса вместе с частью труппы создала Тольяттинский драматический театр «Колесо». В 1991 году Светлана Спиридонова вернулась в Ярославль и стала актрисой ТЮЗа, спустя четыре года она вновь пришла в Театр им. Волкова. Когда главным режиссером театра – в 2009-2012 годах – был Сергей Пускепалис, Светлана Спиридонова сыграла во всех его спектаклях.
На экране она дебютировала в середине 1980-х годов в мюзикле с Альбертом Филозовым «Люби меня, как я тебя». Также снималась в фильмах «Земский доктор», «Берега любви», «Напарницы», «Уцелевшие», «Чужая стая».
Воздушная тревога объявлена в Одессе
В Одесском регионе и областном центре на Украине объявлена воздушная тревога, сообщил советник главы областной администрации Сергей Братчук.
В своем Telegram-канале он призвал жителей немедленно проследовать в укрытия.
Накануне сирены воздушной тревоги звучали в Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины.
Путин поручил продумать безвизовый режим для иностранцев в одностороннем порядке
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Президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранных граждан без соблюдения принципа взаимности.
«Подготовить и представить предложения по установлению (без учета принципа взаимности) безвизового режима для осуществления поездок в Российскую Федерацию иностранных граждан в туристических, деловых, образовательных целях, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях», – приводится поручение на сайте Кремля.
Также Путин дал поручение по увеличению объемов авиаперевозок с иностранными государствами, не включенными в перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации недружественные действия.
Кроме того, президент поручил возобновить действия единой электронной визы для граждан иностранных государств, не включенных в перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации недружественные действия.
Также Путин дал поручение по распространению в субъектах Российской Федерации практики г. Санкт-Петербурга, предусматривающей обеспечение безвизового въезда в Российскую Федерацию и временного пребывания в Российской Федерации в составе организованных групп иностранных граждан, являющихся пассажирами круизных судов, в целях организации круизов в морских акваториях и по внутренним водным путям Российской Федерации.
Напомним, граждане Украины смогут въезжать в Россию без оформления виз и в 2023 году, говорится в проекте указа президента, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
В начале июля Евросоюз разорвал соглашение об облегченном визовом режиме с РФ. При этом республики Прибалтики и Польша договорились вообще не пускать к себе россиян с шенгенскими визами (за рядом исключений).
Ожидалось, что Россия ответит «зеркально», но глава государства выступил против этого.
Кремль пообещал не оставить без ответа участие Британии в атаках на Севастополь и «Северные потоки»
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Участие британских специалистов в атаках на Черноморский флот и «Северные потоки» не останется без ответа, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
Такие действия нельзя оставлять просто так, приводит слова Пескова ТАСС.
Конечно же, российские власти будут думать над дальнейшими шагами, добавил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что специальные службы России имеют данные, которые указывают, что руководство и координация атаки Севастопольской бухты осуществлялись британскими военными консультантами.
«Имеются данные, что Британия имеет отношение к диверсии, говоря по-русски, террористическому акту, в отношении жизненно важной энергетической инфраструктуры, причем не российской, здесь очень важно учитывать, а международной инфраструктуры энергетической», – добавил он.
По его словам, Москва рассчитывает, что европейские страны не будут отмалчиваться, а проведут анализ участия Лондона в атаках на Черноморский флот и «Северные потоки». Молчание стран ЕС он назвал непозволительным.
Напомним, по словам основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома, Трасс через минуту после терактов на «Северных потоках» отправила госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение с текстом: «Все сделано».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от властей Британии отреагировать на эти сообщения и раскрыть, отправляла ли Трасс такое сообщение госсекретарю США.
Политолог Тимофей Бордачев считает, что Лиз Трасс действительно могла написать такое сообщение, учитывая ее уровень профессионализма.
Андрей Луговой назвал сообщение «It's done» Лиз Трасс «дембельским аккордом»
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Британский след был очевиден сразу в нескольких терактах на территории России и за ее пределами, поэтому Лиз Трасс действительно могла написать Энтони Блинкену «It's done» после подрыва «Северных потоков», заявил газете ВЗГЛЯД депутат Андрей Луговой.
«Я вполне допускаю версию о причастности британских спецслужб к подрыву газопроводов. Собственно, изначально был очевиден британский след и в других терактах, совершенных на территории России», – сказал депутат Госдумы Андрей Луговой.
«Без «англичанки» не обошлось на Крымском мосту, в убийстве Дарьи Дугиной, множестве терактов на территории Донбасса. Меняются лица и национальности исполнителей и соучастников, неизменным остается участие Великобритании», – продолжил парламентарий.
«Что касается «It's done», то тут был, скорее, «дембельский аккорд» Лиз Трасс. И все же она успела доложить своим подельникам об успешном завершении. Она знала, что эта операция станет для нее коронным номером. В агонии премьерства нужно было совершить поступок, чтобы войти в историю не только как самый «скоропортящийся» премьер. Было бы даже обидно, если бы мир так и не узнал об ее участии в этом теракте», – заключил Луговой.
Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) задался вопросом о том, как «русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы «Северного потока» совместно с США». По его словам, произошло это потому, что Лиз Трасс воспользовалась своим iPhone, чтобы отправить сообщение Блинкену. В сообщении, по словам Доткома, говорилось: «Все сделано». Он уточнил, что сообщение было отправлено через минуту после взрыва на трубопроводе и до того, как кто-то еще об этом узнал.
Предприниматель при этом утверждает, что информация поступила не с того телефона Трасс, который, по данным СМИ, взломали хакеры. При этом он не поясняет, откуда получил информацию.
Заявления Доткома обсуждаются на платформах Reddit и на портале 19fortyfive. При этом мейнстримовские западные СМИ это никак не освещают. Официальных подтверждений этой информации не поступало.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Великобритании ответить на вопрос о переписке Трасс с Блинкеном.
Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт, поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы».
Ранее эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допустил, что Запад специально на протяжении месяца не допускал Газпром к обследованию места взрыва, чтобы скрыть улики.
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В Госдуме предрекли резкий рост турпотока в Россию после реализации поручений Путина
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Это асимметричный ответ на попытки изобразить нас агрессивными изгоями и изоляционистами. Лучший способ нейтрализации западной пропаганды – сделать так, чтобы в Россию приезжали миллионы туристов, которые потом будут «заражать» симпатией к нашей стране десятки миллионов соотечественников. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя серию поручений Путина по развитию туризма.
Теперь появится постоянная машина, которая сможет противостоять влиянию англосаксонских СМИ, считает депутат, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, профессор Финансового университета при правительстве Олег Матвейчев («Единая Россия»). Он напомнил, что последние 15 лет неоднократно и сам предлагал ввести безвизовые поездки в Россию.
«Однако всякий раз эта инициатива наталкивалась на опасения людей в погонах, что страна «наводнится шпионами и террористами». Но эта проблема, – уверен депутат, – решается делением списка стран на дружественные и нет, а также с помощью тщательного контроля на границе». Депутат считает, что в качестве эксперимента можно ввести для всех гостей безвизовый режим на три дня, и если практика окажется удачной, то расширять этот срок. Не исключен и турецко-египетский вариант получения визы прямо в аэропорту.
«В первую очередь теперь туристы будут приезжать из Японии и Китая, Индии, Латинской Америки, а также из Средней Азии, жители которой знают русский язык, а многие даже имеют в России родственников. Для китайцев и японцев привлекателен наш Дальний Восток, им нравится озеро Байкал, тайга. Если мы обеспечим большие туристические кластеры на Байкале и возле вулканов Камчатки, то поток туристов из КНР вырастет. Еще китайцы любят Казань и Ульяновск, то есть ленинские места», – пояснил депутат.
«За счет притока иностранных туристов мы сможем оживить отечественную авиаотрасль, шаг за шагом повысить привлекательность России в мире. Когда наша страна была закрытой, про нее ходили только мифы. В этом смысле огромным прорывом стали Олимпиада в Сочи и чемпионат мира по футболу. Множество иностранных гостей оставили потом в соцсетях впечатления и мемы*, в которых признавались в симпатии к России. Особенно были поражены «латиносы», которым до того не довелось побывать у нас – они увидели богатую, цивилизованную и чистую страну», – напомнил Матвейчев.
По его мнению, едва ли не каждый иностранец, побывавший у нас, потом превращается в «бесплатного агента, который по всему миру будет рассказывать, что Россия – это супер». Уже сейчас в стране есть курорты мирового уровня, скажем, Красная Поляна на голову выше швейцарского Давоса, говорит эксперт.
«Можно использовать опыт Турции и Египта, где строятся гостиницы на тысячи номеров, что позволяет потом снижать цены, поэтому в этих странах всегда навалом туристов. В Сочи и Крыму у нас много мелких частников, которые выставляют неконкурентоспособные цены. Зато у нас поднялся уровень Золотого кольца – рестораны, всевозможные кухни и так далее. Но и там мешает, что многие земли находятся в частном владении. Нужно развивать пустые территории, застраивать их туристическими объектами в промышленных масштабах и за счет этого затягивать потом людской поток», – призывает Матвейчев.
«Мы должны настраиваться на то, что к нам в будущем поедут не только в гости, но и насовсем – жить, иммигрировать. Не надо бояться этого. Нашей огромной территории нужно население, чтобы оно служило развитию и прогрессу. Миссия России, как было заявлено президентом Путиным, – встать во главе антиколониального движения. Это своего рода миссия Ноева ковчега для всего человечества», – подытожил депутат.
Вечером во вторник президент Владимир Путин выпустил серию поручений правительству, нацеленных на отмену многочисленных барьеров, мешающих международной торговле и развитию туристической отрасли России. В частности, Путин поручил «подготовить и представить предложения по установлению (без учета принципа взаимности) безвизового режима» для поездок в РФ иностранцев в туристических, деловых, образовательных целях, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях.
Также Путин поручил увеличить авиаперевозки с государствами, не включенными в перечень недружественных, а для граждан таких государств поручил возобновить практику выдачи единой электронной визы. Решено распространить на остальные регионы практику Петербурга по безвизовому въезду в составе организованных групп пассажиров круизных судов – «в целях организации круизов в морских акваториях и по внутренним водным путям РФ».
Напомним, в июле Евросоюз разорвал соглашение об облегченном визовом режиме с РФ. При этом республики Прибалтики и Польша решили вообще не пускать к себе россиян с шенгенскими туристическими визами. Ожидалось, что Россия ответит зеркально, но глава государства выступил против этого.