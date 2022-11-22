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Госдума призвала Запад осудить расстрел российских военнопленных боевиками ВСУ
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Госдума на пленарном заседании приняла заявление в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных, в котором депутаты призвали парламенты государств мира осудить преступления киевского режима.
Документ был внесен на рассмотрение палаты думскими комитетами по обороне и по международным делам в понедельник. В нем говорится, что депутаты «с негодованием восприняли сообщение об очередном кровавом преступлении киевского режима – расстреле российских военнослужащих, оказавшихся в плену», передает ТАСС.
«Депутаты призывают парламенты государств мира однозначно осудить преступления киевского режима, содействовать привлечению к ответственности исполнителей бесчеловечного убийства и их покровителей», – указано в заявлении.
Как подчеркивают парламентарии, умышленное убийство военнопленных «является грубейшим нарушением Украиной международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, и международных правозащитных норм, включая Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года».
Ранее в Сети опубликовали несколько роликов с расправой над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову.
Напомним, бывший украинский солдат рассказал, что российских военнопленных в Макеевке расстреляли бойцы 80-й бригады вооруженных сил Украины, бригада тесно сотрудничает с НАТО и была «под опекой» американских морпехов.
Названы условия для обрушения фронта ВСУ в ДНР
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Говорить об освобождении крупных населенных пунктов в ДНР можно будет ближе к новому году, но при условии увеличения численности войск и средств поражения, заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении вперед «по всей линии фронта» в регионе.
«Мы берем под контроль отдельные укрепрайоны, части населенных пунктов. Мы освободили северо-западную окраину Горловки, КПП «Майорское» и Майорск, но это позиционные бои местного масштаба с медленным продвижением вперед. Об освобождении городов и речи быть не может без принципиального увеличения численности группировки и огневых средств поражения», – считает военный эксперт Михаил Онуфриенко.
Тем не менее, надеяться на освобождение крупных населенных пунктов в ДНР можно к новому году. Среди них в первую очередь может оказаться село Первомайское в пригороде Донецка.
«Но шансов освободить Марьинку нет, потому что весь месяц бои продолжаются в центре города на проспекте Дружбы. К Невельскому за два месяца мы приблизились на 800 метров, к Новомихайловке – на расстояние двух километров. За осень не было никаких существенных продвижений, которые позволяли бы говорить о том, что в этом году будет взят Артемовск, Соледар, Северск или любой другой город на Донецком фронте», – пояснил собеседник.
В субботу врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о продвижении подразделений Народной милиции ДНР по всей линии фронта. Он особо отметил улучшение обстановки в Майорске, Павловке и Угледаре. Накануне российские военные освободили от Вооруженных сил Украины поселок Опытное.
Со своей стороны, Онуфриенко напомнил, что Павловка была оставлена в июне, но сейчас вновь отбита. «Удалось взять под контроль дорогу, которая идет из Павловки на восток. Она находится практически под полным огневым поражением противника, танки могут бить по ней прямой наводкой. Поэтому какие-либо передвижения по этой дороге весьма затруднены. До тех пор, пока Угледар, который находится на несколько метров выше Павловки, что позволяет врагу корректировать огонь артиллерии, не будет взят, заметных продвижений ожидать не стоит. Дорога из Угледара на Марьинку не перерезана до сих пор, хотя об этой задаче говорилось всю осень» – сказал он.
Расположенная юго-восточнее этой трассы Новомихайловка тоже не взята, российские войска уже три недели находятся приблизительно в полутора километрах от окраин села. «Принципиальные изменения могут произойти после взятия Новомихайловки и Угледара – тогда под угрозой будет участок фронта противника, и у нас появляется перспектива идти дальше на Курахово. Это грозит противнику обрушением фронта, он это понимает, поэтому здесь идут очень упорные бои, сюда направляются подкрепления», – подчеркнул эксперт.
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Эксперт назвал две причины эвакуации Киевом жителей Херсона
Эксперт Малькевич: Киев не собирается налаживать быт людей в захваченном Херсоне
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«Все больше журналистов, которые приезжают снимать постановочные материалы о «зверствах России в Херсоне», не могут не заметить гуманитарную катастрофу в городе. Для минимизации имиджевого ущерба Зеленский и его команда приняли решение вывезти людей из Херсона», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Александр Малькевич, комментируя решение Киева организовать «добровольную эвакуацию» из Херсона.
«Фактически мы видим, что Киев не собирается организовывать нормальную жизнь, налаживать быт людей в захваченном Херсоне. Украинские власти расписываются в том, в чем мы их и обвиняем», – отметил член Общественной палаты России, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.
«Та гуманитарная катастрофа, о которой я неоднократно предупреждал – это реальность, – подчеркнул собеседник. – Украинская сторона понимает, что далее скрывать это положение вещей невозможно – потому что в социальных сетях появляется все больше фото и видео, которые показывают истинное положение дел».
С информацией, поступающей из захваченного ВСУ Херсона, сложилась парадоксальная ситуация, отметил Малькевич. «С одной стороны, в городе – закручивание гаек, жесточайшая цензура, ежедневные «фильтрационные мероприятия» и, к сожалению, расстрелы. С другой стороны, украинские власти – в первую очередь для военных целей – разворачивают системы сотовой связи, мобильного интернета. Получается палка о двух концах», – отметил собеседник.
«Доступом в интернет начинают пользоваться люди, – пояснил Малькевич. – И так мы получаем свидетельства происходящего в Херсоне. Мы знаем, сколько там стоит бензин – в переводе с гривен, до 500 рублей за литр. Мы видим очереди за генераторами, «хвосты» за продуктами и другие проявления гуманитарного кризиса. Видим, как присылают фейковую гуманитарную помощь – когда прибывает такой автобус с «помощью», оказывается, что там тряпье из европейского секонд-хенда».
Все больше журналистов, которые приезжают снимать разного рода постановочные материалы о «зверствах России», не могут не заметить гуманитарную катастрофу в городе, отмечает Малькевич. «Поэтому прежде всего для минимизации имиджевого ущерба Владимир Зеленский и его команда и приняли решение вывезти людей из Херсона», – подчеркнул собеседник.
«Обезлюживание» Херсона и правобережья Херсонской области вызвано не только пропагандистской, но и военной необходимостью, добавил Малькевич. «Киевский режим планирует превратить областной центр одновременно в укрепрайон, в своего рода город-крепость – и одновременно в буферную зону, – пояснил собеседник. – Если они сами снесут, разграбят или взорвут (самостоятельно или вызвав огонь нашей артиллерии) здания на береговой линии Днепра, то на этой территории можно будет создать небольшой укрепрайон ВСУ».
В любом случае украинские власти не намерены развивать территорию, которая будет находиться под огнем или под угрозами «прилетов», резюмирует Малькевич.
В субботу вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила: уже началась добровольная эвакуация в «более безопасные регионы» с недавно перешедших под контроль Киева территорий, в первую очередь из Херсона. Верещук объяснила решение украинских властей тем, что населению будет трудно пережить предстоящую зиму, и при этом уверяла, что эвакуация не станет массовой.
По словам вице-премьера, сейчас рассматривается вариант вывоза людей в Николаев и Кривой Рог, эвакуационные автобусы доставят переселенцев в большие города, откуда они смогут выехать на запад Украины или в любой другой регион.
Как ранее отмечал Малькевич, власти Украины скрывают гуманитарную катастрофу, которая начинается в Херсоне. Советник врио главы Херсонской области рассказал о свидетельствах происходящего, запечатленных на фото, опубликованных в украинских источниках до введения жесткой цензуры. «Мы видели, что люди набирают воду в Днепре ведрами, потому что там проблемы с водой и с электричеством из-за того, что в ходе обстрелов со стороны Украины повреждена коммунальная инфраструктура Херсона», – сообщил Малькевич.
Эксперт отметил: эта картина – вкупе с информацией о сведении счетов с людьми, заподозренными в работе на Россию – резко контрастирует со временем, когда в Херсоне находились российские войска, когда был организован подвоз воды и продовольствия, решались социальные проблемы.
Ранее комиссия Совета при президенте России по правам человека обратилась в ООН, Красный Крест и другие международные организации из-за фото Associated Press с жителями Херсона, прикованными пластиковыми наручниками к столбам за поддержку России.
Показательно, что на информацию о происходящем на Украине в воскресенье отреагировал даже бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори. Он возложил на Зеленского вину за то, что происходит с жителями Украины из-за продолжающегося конфликта. Как сообщает Japan Times, Мори заявил, что Зеленский заставил страдать многих украинцев. Экс-премьер раскритиковал японские СМИ, заявив, что их односторонние репортажи о конфликте на Украине создают у него впечатление, что они «полагаются только на сообщения из Европы и Соединенных Штатов».
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На Украине решили «добровольно» эвакуировать жителей Херсона
Власти Украины объявили «добровольную» эвакуацию жителей Херсона
Добровольная эвакуация в «более безопасные регионы» с недавно перешедших под контроль Киева территорий юга Украины, в первую очередь из города Херсона, уже начинается в более безопасные регионы, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
По словам Верещук, Украина возьмет на себя финансирование процесса «добровольной» эвакуации, каждый по желанию сможет уехать в более безопасные регионы, эвакуация из Херсона не станет массовой, но нужна, поскольку населению будет трудно пережить зиму, передает ТАСС.
Премьер отметила, что сейчас рассматривается вариант отправки людей в Николаев и Кривой Рог, эвакуационные автобусы доставят переселенцев в большие города, откуда они смогут выехать на запад Украины или в любой другой регион.
Член Общественной палаты России, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич сообщил, что киевские власти скрывают гуманитарную катастрофу, которая начинается в Херсоне.
До этого комиссия СПЧ обратилась в ООН, Красный Крест и другие международные организации из-за фото Associated Press с жителями Херсона, прикованными пластиковыми наручниками к столбам за поддержку России.
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Катер с диверсантами ВСУ уничтожен на Днепре в Херсонской области
В Херсонской области на реке Днепр был уничтожен катер диверсионно-разведывательной группы ВСУ, сообщили в Минобороны России.
Под населенным пунктом Днепровское Херсонской области при попытке переправиться на катере на левый берег Днепра уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения ВСУ на Южно-Донецком направлении пытались контратаковать для восстановления утраченного положения в районах Новомихайловки, Павловки и Владимировки. Также ВСУ предприняли безуспешную попытку атаковать подразделения российских войск у населенного пункта Новодаровка.
ВСУ заняли глухую оборону вблизи Артемовска и Соледара
Офицер ЛНР Марочко: ВСУ отказались от наступления и заняли глухую оборону вблизи Артемовска и Соледара
Украинские военнослужащие в направлениях Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике (ДНР) отошли от боевого наступления и перешли к поддержанию глухой защиты, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
В своем Telegram-канале он отметил, что ВСУ ушли за линию обороны из-за каждодневных человеческих и технических потерь. Командование ВСУ приняло решение сосредоточиться на контроле имеющихся у них позиций.
Ранее Марочко заявлял о положительных докладах с направлений Артемовска и Соледара.
ВКС России уничтожили две установки РСЗО HIMARS под Краматорском в ДНР
ВКС России уничтожили две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны России.
В ДНР в районе населенного пункта Краматорск высокоточными ракетами ВКС России уничтожены две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS, говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска за сутки уничтожили около 100 украинских военных на Купянском, Южно-Донецком и Краснолиманском направлении.
Правозащитник в NYT приравняла расстрел ВСУ пленных россиян к военным преступлениям
Эксперт NYT: Расстрел ВСУ пленных россиян в Макеевке подпадает под Римский статут Международного уголовного суда
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Убийство бойцами вооруженных сил Украины российских военных, которые сдались в плен, подпадает под Римский статут Международного уголовного суда, заявила медицинский советник организации «Врачи за права человека» доктор Рохини Хаар.
Хаар указала, что большинство россиян, судя по всему, убиты выстрелами в голову – «есть лужи крови», которые указывают, что «их просто оставили там мертвыми», не предпринимая попыток поднять их или помочь им. Указывается, что российские солдаты лежали, очевидно, безоружные, с вытянутыми руками или за головой. Хаар подчеркнула, что их следует считать нонкомбатантами, военнопленными, пишет New York Times.
Украина подпадала бы под несколько статей Римского статута Международного уголовного суда, будь она участником данного соглашения, включая статью об убийстве военного, который «сложив оружие или не имея больше средств защиты, сдался по собственному желанию». Это является нарушением законов международного вооруженного конфликта, говорится в статье.
New York Times также подтвердила подлинность видеокадров с места расстрела российских военнопленных в Макеевке. Указывается, что видеокадры сравнили со спутниковыми снимками, они были сделаны в Макеевке, передает РИА «Новости».
В пятницу в интернете опубликовали видеозаписи убийства безоружных российских военнопленных. Минобороны России заявило, что «выродки ВСУ» казнили свыше десяти российских военнослужащих прямыми выстрелами в голову. СК России открыл уголовное дело.
В Росатоме назвали причину участившихся обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ
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Увеличение частоты обстрелов силами украинских военнослужащих Запорожской АЭС вероятно связано с резолюцией совета МАГАТЭ «о некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС», которую Киев воспринял как призыв к возобновлению обстрелов, выразил мнение глава Росатома Алексей Лихачев.
По его словам, ВСУ обстреливают хранилище отработавшего ядерного топлива. При этом на ЗАЭС все еще находится миссия и «воочию наблюдает, кто и откуда стреляет». К участившимся обстрелам, по его мнению, привели две причины. Во-первых, контрактация работников электростанции, которые продолжают нести деятельность. А во-вторых, выпущенный миссией МАГАТЭ «неадекватный» документ, который Киев посчитал карт-бланшем для увеличения количества обстрелов, передает ТАСС.
Ранее Ростатом проинформировала мировое сообщество о существующем риске атомной аварии на Запорожской АЭС.
Ранее советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа назвал верхом цинизма утверждения МАГАТЭ о некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС после украинских обстрелов. Карчаа подчеркнул, что «по атомной станции нельзя стрелять никогда и ничем».
Напомним, в субботу и воскресенье ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС, об этом рассказали в российском Минобороны, а также в Росэнергоатоме.
Шольц предостерег от войны России и НАТО
Шольц предостерег от эскалации конфликта на Украине
Нельзя допустить эскалации украинского конфликта, который может превратиться в войну между Россией и НАТО, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Война вернулась в Европу, сказал Шольц во время выступления на конференции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в немецком Фридрихсхафен, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию YouTube.
Он добавил, что поэтому важно было помочь Украине отстоять свою целостность и суверенитет, направив оружие.
Шольц указал на важность обращать внимание на то, чтобы конфликт не привел к эскалации между Россией и НАТО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.
Кадыров предрек скорое возмездие за убийство российских пленных
Глава Чечни Кадыров выразил уверенность в скором возмездии за убийство российских пленных украинскими военными
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что возмездие за убийство российских пленных украинскими военными не заставит себя долго ждать.
Кадыров в Telegram-канале выразил мнение, что виновные в убийстве российских пленных не заслуживают соблюдения каких-либо прав и общепринятых норм, подобных «выродков» в плен брать категорически нельзя. Глава Чечни с возмущением заметил, что они не только совершили преступление, но и цинично его выложили в сеть, чувствуя абсолютную безнаказанность и вседозволенность. Он выразил уверенность, что возмездие за совершенное преступление не заставит себя долго ждать. Глава Чечни заверил, что будет сделано все возможное для наказания виновных.
Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия уведомила официальным документом СБ и ГА ООН генсека всемирной организации Антониу Гутерриша о жестоком обращении Украины с российскими военнопленными.
В пятницу в Сети появились видеозаписи убийства безоружных российских военнопленных. Минобороны России обвинило «выродков ВСУ» в убийстве более десяти военнослужащих ВС РФ прямыми выстрелами в голову. СК России завел уголовное дело по факту массового расстрела представителями Вооруженных сил Украины пленных российских военнослужащих.
Российские войска сорвали атаки наемников на Купянском направлении
ВС России уничтожили до 110 наемников и украинских военнослужащих в ЛНР и Харьковской области
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На Купянском направлении ВС России сорвали атаки тактических групп ВСУ и наемников из поселков Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области, уничтожено 60 человек и бронетехника, сообщил официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В сообщении Telegram-канале Минобороны говорится, что ВС России сорвали атаки ВСУ, которые были усилены иностранными наемниками в районах Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области. Ударами артиллерии и авиации уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ и наемников, три танка, одна боевая машина пехоты и два бронетранспортера.
Конашенков также сообщил, что после упреждающих ударов российской армии была сорвана попытка атаки ВСУ двумя тактическими группами возле Червонопоповки и Площанки в ЛНР, в результате чего уничтожено 50 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.
Также в Минобороны подтвердили, что в ДНР во время наступления российских войск уничтожено более 120-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения Народной милиции Донецкой народной республики двигаются вперед по всей линии фронта.
Сунак пообещал передать Киеву 125 зенитных орудий для борьбы с беспилотниками
Британский премьер Сунак пообещал Украине на встрече с Зеленским 125 зенитных орудий
Премьер-министр Британии Риши Сунак в субботу прибыл в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским.
Зеленский, сообщив о визите, отметил сотрудничество Лондона и Киева с начала российской спецоперации.
В ходе своего визита Сунак заявил, что Британия окажет содействие Украине в усилении ПВО страны. Так, Киев получит 125 зенитных орудий для борьбы с беспилотниками, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Sky News.
Отмечается, что основной пакет средств ПВО стоимостью 50 млн фунтов стерлингов будет направлен Киеву для «защиты гражданского населения Украины и критической национальной инфраструктуры».
Германия передала Украине 30 обещанных зениток Gepard
В посольстве Германии сообщили о передаче Украине 30 обещанных зениток Gepard
Берлин передал Киеву все 30 самоходных зенитных установок (СЗУ) Gepard, которые обещал ранее, сообщили в посольстве Германии на Украине.
Отмечается, что с начала войны Германия поставила Украине 30 СЗУ Gepard, которые используются для защиты украинской критической инфраструктуры, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Первая партия Gepard из Германии в количестве трех единиц поступила на Украину в августе. Киев же тогда заявил, что ожидает все 30 штук. Отметим, что техника позволяет поражать цели на расстоянии от 100 метров до 4 км на высоте до 3 км.
Поражены обстреливающие Белгородскую область установки РСЗО «Ураган» ВСУ
Российские силы уничтожили две установки реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ, ранее из них велся обстрел Белгородской области, сообщили в Минобороны России.
В ходе контрбатарейной борьбы в районе пункта Пыльная Харьковской области на огневых позициях поражены две установки реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ, из которых обстреливалась Белгородская область, говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения ВСУ на Южно-Донецком направлении пытались контратаковать для восстановления утраченного положения в районах Новомихайловкя, Павловки и Владимировки. Также ВСУ предприняли безуспешную попытку атаковать подразделения российских войск у населенного пункта Новодаровка.
Кулеба потребовал запретить во всем мире «российскую пропаганду»
Кулеба призвал «ЕС и другие страны» запретить «российскую государственную пропаганду»
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «российская государственная пропаганда» в ЕС и других странах должна быть полностью запрещена.
Так Кулеба в Twitter (соцсеть заблокирована в России) отреагировал на обсуждение по российскому ТВ ударов по энергетической инфраструктуре Украины.
Напомним, Евросоюз считает, что ущерб украинской энергетической инфраструктуре приближается к критическому значению. Украинские власти заявили, что в результате ракетных ударов выведена из строя половина энергосистемы страны.