Госдума призвала Запад осудить расстрел российских военнопленных боевиками ВСУ

Взгляд
22 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 11:33  |  vz.ru
Разделы

Автомобильный рынок России изменился до неузнаваемости

«АвтоВАЗ» собрал первый тестовый автомобиль Lada Vesta NG Павел Ворожцов/ТАСС
Выбор машины в России сузился до продукции трех стран – России, Китая и Кореи. Доля «АвтоВАЗа» вернулась до рекордных значений – более 40%, чего не было с далекого 2005 года. Правда, на пятки ему наступают китайские производители. Однако в этом году не стоит мечтать о предновогодних скидках. Почему цены на автомобили по-прежнему растут, а параллельный импорт не спасает ситуацию? Подробности...
Перейти в раздел…

В Японии наконец-то нашелся «голос разума»

Ёсиро Мори и Владимир Путин в 2013 году POOL New/Reuters
Экс-премьер Японии Ёсиро Мори неожиданно обрушился на политику Токио в отношении России и на президента Украины Владимира Зеленского лично. Это первый случай в Японии, когда бывший руководитель правительства столь открыто и резко критикует политику своего однопартийца – нынешнего премьера Кисиды и власти в Киеве. Может ли это стать началом перемен?  Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский получил новые возможности для ядерного шантажа

Только за прошедшие выходные ЗАЭС атаковали не менее тридцати раз Константин Михальчевский/РИА Новости
Затишье, установившееся с сентября на Запорожской АЭС, прервали десятки новых «прилетов» со стороны ВС Украины. «Росатом» заявил, что это привело к риску атомной аварии на Запорожской АЭС. Почему Киев возобновил обстрелы ЗАЭС и пытается спровоцировать ядерный инцидент, поможет ли изменить ситуацию создание зоны безопасности на станции и при каких условиях она может появиться? Подробности...
Перейти в раздел…

Станет ли Токаев казахстанским Горбачевым

Токаев победил на выборах президента Казахстана AP/ТАСС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переизбрался на еще один срок. Не дожидаясь оглашения результатов голосования, он объявил о ряде крупных реформ в стране. Как изменится внешняя и внутренняя политика государства? И какие изменения ждут отношения Астаны с Москвой? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

Помешать небинарным персонам тотально абьюзить родной язык

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда человек вынужден постоянно переключаться между двумя языками, он неизбежно начинает (если не следит за собой специально) говорить на «пиджине» – пересыпая речь англицизмами там, где в этом нет никакой нужды. Подробности...

Рок-музыканты не могут быть элитой

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Видишь рок-музыканта – почти 99% он будет леваком. В набор левака входит вписка за любых персонажей, которые явно или спекулятивно «бросают вызов системе». Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Затея с ограничением цен на нефть и газ из России уверенно движется к провалу

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если ограничения вдруг сработают не в ту сторону, спровоцировав проблемы с поставками и, как следствие, скачок цен, действие механизма можно будет оперативно отменить. Такое решение позволит ЕС сохранить лицо. Подробности...
Перейти в раздел…

«Перестройка» в Казахстане

Как сфальсифицировать выборы в США

США лишатся своей «железной леди»

Перейти в раздел…

На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
Подробности...

Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – три российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
Подробности...

Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы будете следить за чемпионатом мира по футболу в Катаре?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Какой автомобиль вы бы предпочли купить?
  • Российский

  • Китайский

  • Затрудняюсь ответить
Названы размеры поощрений за уничтожение украинской военной техники в ходе СВО. Как вы их оцениваете?
  • Как заниженные

  • Как достаточные

  • Как завышенные

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Госдума призвала Запад осудить расстрел российских военнопленных боевиками ВСУ
    Пушилин сообщил об успехах на Павловском и Угледарском направлениях Кириенко проверил исполнение поручений президента по Донбассу AP уволило написавшего об упавших в Польше «российских ракетах» журналиста Германия решила направить в Польшу ЗРК Patriot и истребители
    Российские Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ СБУ начала обыски в Киево-Печерской лавре Турция нанесла удар по американскому центру подготовки курдов в Сирии Зеленского обвинили в нарушении условия вступления Украины в ЕС
    Британский наемник рассказал об отношении к раненым в ВСУ Россия обвинила США в потворствовании преступлениям неонацистов на Украине Санду призвала ЕС ввести санкции против граждан Молдавии Белый дом назвал недопустимой забастовку железнодорожников в США

    Главная тема


    В Японии наконец-то нашелся «голос разума»

    военное преступление


    RT: Российских пленных в Макеевке расстреляли воспитанники американских морпехов

    риторический прием


    Берлин объяснил обращение Шольца к Путину на ты

    глава евродипломатии


    Венгрия обвинила Борреля во лжи

    Видео

    катастрофическая инфляция


    Траты на оружие и энергоносители убивают польскую экономику

    ЧМ-2022


    Катарский чемпионат мира по футболу уже проиграл России

    последствия санкций


    Автомобильный рынок России изменился до неузнаваемости

    эвакуация жителей


    Киев планирует заработать на гуманитарной катастрофе в Херсоне

    настоящая история


    Как украинский сепаратизм вредил России

    оптимистичные цифры


    Александр Разуваев: Жить государству в кредит можно, но не очень счастливо и недолго

    передел рынков


    Глеб Простаков: Затея с ограничением цен на нефть и газ из России уверенно движется к провалу

    вызов системе


    Игорь Мальцев: Рок-музыканты не могут быть элитой

    на ваш взгляд


    Вы будете следить за чемпионатом мира по футболу в Катаре?

    Госдума призвала Запад осудить расстрел российских военнопленных боевиками ВСУ

    		    22 ноября 2022, 10:56
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Госдума на пленарном заседании приняла заявление в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных, в котором депутаты призвали парламенты государств мира осудить преступления киевского режима.

    Документ был внесен на рассмотрение палаты думскими комитетами по обороне и по международным делам в понедельник. В нем говорится, что депутаты «с негодованием восприняли сообщение об очередном кровавом преступлении киевского режима – расстреле российских военнослужащих, оказавшихся в плену», передает ТАСС.

    «Депутаты призывают парламенты государств мира однозначно осудить преступления киевского режима, содействовать привлечению к ответственности исполнителей бесчеловечного убийства и их покровителей», – указано в заявлении.

    Как подчеркивают парламентарии, умышленное убийство военнопленных «является грубейшим нарушением Украиной международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, и международных правозащитных норм, включая Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года».

    Ранее в Сети опубликовали несколько роликов с расправой над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову.

    Напомним, бывший украинский солдат рассказал, что российских военнопленных в Макеевке расстреляли бойцы 80-й бригады вооруженных сил Украины, бригада тесно сотрудничает с НАТО и была «под опекой» американских морпехов.


    Названы условия для обрушения фронта ВСУ в ДНР
    		    19 ноября 2022, 19:20
    Фото: Taisiya Vorontsova/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    Говорить об освобождении крупных населенных пунктов в ДНР можно будет ближе к новому году, но при условии увеличения численности войск и средств поражения, заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении вперед «по всей линии фронта» в регионе.

    «Мы берем под контроль отдельные укрепрайоны, части населенных пунктов. Мы освободили северо-западную окраину Горловки, КПП «Майорское» и Майорск, но это позиционные бои местного масштаба с медленным продвижением вперед. Об освобождении городов и речи быть не может без принципиального увеличения численности группировки и огневых средств поражения», – считает военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Тем не менее, надеяться на освобождение крупных населенных пунктов в ДНР можно к новому году. Среди них в первую очередь может оказаться село Первомайское в пригороде Донецка.

    «Но шансов освободить Марьинку нет, потому что весь месяц бои продолжаются в центре города на проспекте Дружбы. К Невельскому за два месяца мы приблизились на 800 метров, к Новомихайловке – на расстояние двух километров. За осень не было никаких существенных продвижений, которые позволяли бы говорить о том, что в этом году будет взят Артемовск, Соледар, Северск или любой другой город на Донецком фронте», – пояснил собеседник.

    В субботу врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о продвижении подразделений Народной милиции ДНР по всей линии фронта. Он особо отметил улучшение обстановки в Майорске, Павловке и Угледаре. Накануне российские военные освободили от Вооруженных сил Украины поселок Опытное.

    Со своей стороны, Онуфриенко напомнил, что Павловка была оставлена в июне, но сейчас вновь отбита. «Удалось взять под контроль дорогу, которая идет из Павловки на восток. Она находится практически под полным огневым поражением противника, танки могут бить по ней прямой наводкой. Поэтому какие-либо передвижения по этой дороге весьма затруднены. До тех пор, пока Угледар, который находится на несколько метров выше Павловки, что позволяет врагу корректировать огонь артиллерии, не будет взят, заметных продвижений ожидать не стоит. Дорога из Угледара на Марьинку не перерезана до сих пор, хотя об этой задаче говорилось всю осень» – сказал он. 

    Расположенная юго-восточнее этой трассы Новомихайловка тоже не взята, российские войска уже три недели находятся приблизительно в полутора километрах от окраин села. «Принципиальные изменения могут произойти после взятия Новомихайловки и Угледара – тогда под угрозой будет участок фронта противника, и у нас появляется перспектива идти дальше на Курахово. Это грозит противнику обрушением фронта, он это понимает, поэтому здесь идут очень упорные бои, сюда направляются подкрепления», – подчеркнул эксперт.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (74)
    Эксперт назвал две причины эвакуации Киевом жителей Херсона
    Эксперт Малькевич: Киев не собирается налаживать быт людей в захваченном Херсоне
    		    20 ноября 2022, 15:48
    Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Михаил Мошкин

    «Все больше журналистов, которые приезжают снимать постановочные материалы о «зверствах России в Херсоне», не могут не заметить гуманитарную катастрофу в городе. Для минимизации имиджевого ущерба Зеленский и его команда приняли решение вывезти людей из Херсона», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Александр Малькевич, комментируя решение Киева организовать «добровольную эвакуацию» из Херсона.

    «Фактически мы видим, что Киев не собирается организовывать нормальную жизнь, налаживать быт людей в захваченном Херсоне. Украинские власти расписываются в том, в чем мы их и обвиняем», – отметил член Общественной палаты России, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.

    «Та гуманитарная катастрофа, о которой я неоднократно предупреждал – это реальность, – подчеркнул собеседник. – Украинская сторона понимает, что далее скрывать это положение вещей невозможно – потому что в социальных сетях появляется все больше фото и видео, которые показывают истинное положение дел».

    С информацией, поступающей из захваченного ВСУ Херсона, сложилась парадоксальная ситуация, отметил Малькевич. «С одной стороны, в городе – закручивание гаек, жесточайшая цензура, ежедневные «фильтрационные мероприятия» и, к сожалению, расстрелы. С другой стороны, украинские власти – в первую очередь для военных целей – разворачивают системы сотовой связи, мобильного интернета. Получается палка о двух концах», – отметил собеседник.

    «Доступом в интернет начинают пользоваться люди, – пояснил Малькевич. – И так мы получаем свидетельства происходящего в Херсоне. Мы знаем, сколько там стоит бензин – в переводе с гривен, до 500 рублей за литр. Мы видим очереди за генераторами, «хвосты» за продуктами и другие проявления гуманитарного кризиса. Видим, как присылают фейковую гуманитарную помощь – когда прибывает такой автобус с «помощью», оказывается, что там тряпье из европейского секонд-хенда».

    Все больше журналистов, которые приезжают снимать разного рода постановочные материалы о «зверствах России», не могут не заметить гуманитарную катастрофу в городе, отмечает Малькевич. «Поэтому прежде всего для минимизации имиджевого ущерба Владимир Зеленский и его команда и приняли решение вывезти людей из Херсона», – подчеркнул собеседник.

    «Обезлюживание» Херсона и правобережья Херсонской области вызвано не только пропагандистской, но и военной необходимостью, добавил Малькевич. «Киевский режим планирует превратить областной центр одновременно в укрепрайон, в своего рода город-крепость – и одновременно в буферную зону, – пояснил собеседник. – Если они сами снесут, разграбят или взорвут (самостоятельно или вызвав огонь нашей артиллерии) здания на береговой линии Днепра, то на этой территории можно будет создать небольшой укрепрайон ВСУ».

    В любом случае украинские власти не намерены развивать территорию, которая будет находиться под огнем или под угрозами «прилетов», резюмирует Малькевич.

    В субботу вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила: уже началась добровольная эвакуация в «более безопасные регионы» с недавно перешедших под контроль Киева территорий, в первую очередь из  Херсона. Верещук объяснила решение украинских властей тем, что населению будет трудно пережить предстоящую зиму, и при этом уверяла, что эвакуация не станет массовой.

    По словам вице-премьера, сейчас рассматривается вариант вывоза людей в Николаев и Кривой Рог, эвакуационные автобусы доставят переселенцев в большие города, откуда они смогут выехать на запад Украины или в любой другой регион.

    Как ранее отмечал Малькевич, власти Украины скрывают гуманитарную катастрофу, которая начинается в Херсоне. Советник врио главы Херсонской области рассказал о свидетельствах происходящего, запечатленных на фото, опубликованных в украинских источниках до введения жесткой цензуры. «Мы видели, что люди набирают воду в Днепре ведрами, потому что там проблемы с водой и с электричеством из-за того, что в ходе обстрелов со стороны Украины повреждена коммунальная инфраструктура Херсона», – сообщил Малькевич.

    Эксперт отметил: эта  картина – вкупе с информацией о сведении счетов с людьми, заподозренными в работе на Россию – резко контрастирует со временем, когда в Херсоне находились российские войска, когда был организован подвоз воды и продовольствия, решались социальные проблемы.

    Ранее комиссия Совета при президенте России по правам человека обратилась в ООН, Красный Крест и другие международные организации из-за фото Associated Press с жителями Херсона, прикованными пластиковыми наручниками к столбам за поддержку России.

    Показательно, что на информацию о происходящем на Украине в воскресенье отреагировал даже бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори. Он возложил на Зеленского вину за то, что происходит с жителями Украины из-за продолжающегося конфликта. Как сообщает Japan Times, Мори заявил, что Зеленский заставил страдать многих украинцев. Экс-премьер раскритиковал японские СМИ, заявив, что их односторонние репортажи о конфликте на Украине создают у него впечатление, что они «полагаются только на сообщения из Европы и Соединенных Штатов».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (35)
    На Украине решили «добровольно» эвакуировать жителей Херсона
    Власти Украины объявили «добровольную» эвакуацию жителей Херсона

    19 ноября 2022, 21:23

    Текст: Вера Басилая

    Добровольная эвакуация в «более безопасные регионы» с недавно перешедших под контроль Киева территорий юга Украины, в первую очередь из города Херсона, уже начинается в более безопасные регионы, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

    По словам Верещук, Украина возьмет на себя финансирование процесса «добровольной» эвакуации, каждый по желанию сможет уехать в более безопасные регионы, эвакуация из Херсона не станет массовой, но нужна, поскольку населению будет трудно пережить зиму, передает ТАСС.

    Премьер отметила, что сейчас рассматривается вариант отправки людей в Николаев и Кривой Рог, эвакуационные автобусы доставят переселенцев в большие города, откуда они смогут выехать на запад Украины или в любой другой регион.

    Член Общественной палаты России, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич сообщил, что киевские власти скрывают гуманитарную катастрофу, которая начинается в Херсоне.

    До этого комиссия СПЧ обратилась в ООН, Красный Крест и другие международные организации из-за фото Associated Press с жителями Херсона, прикованными пластиковыми наручниками к столбам за поддержку России.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (52)
    Катер с диверсантами ВСУ уничтожен на Днепре в Херсонской области
    		    21 ноября 2022, 14:42
    Фото: РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    В Херсонской области на реке Днепр был уничтожен катер диверсионно-разведывательной группы ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    Под населенным пунктом Днепровское Херсонской области при попытке переправиться на катере на левый берег Днепра уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения ВСУ на Южно-Донецком направлении пытались контратаковать для восстановления утраченного положения в районах Новомихайловки, Павловки и Владимировки. Также ВСУ предприняли безуспешную попытку атаковать подразделения российских войск у населенного пункта Новодаровка.

    Коментарии (20)
    ВСУ заняли глухую оборону вблизи Артемовска и Соледара
    Офицер ЛНР Марочко: ВСУ отказались от наступления и заняли глухую оборону вблизи Артемовска и Соледара
    		    21 ноября 2022, 09:59
    Фото: REUTERS
    Текст: Александра Юдина

    Украинские военнослужащие в направлениях Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике (ДНР) отошли от боевого наступления и перешли к поддержанию глухой защиты, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    В своем Telegram-канале он отметил, что ВСУ ушли за линию обороны из-за каждодневных человеческих и технических потерь. Командование ВСУ приняло решение сосредоточиться на контроле имеющихся у них позиций.

    Ранее Марочко заявлял о положительных докладах с направлений Артемовска и Соледара. 

    Коментарии (26)
    ВКС России уничтожили две установки РСЗО HIMARS под Краматорском в ДНР
    		    20 ноября 2022, 14:40
    Фото: TOMS KALNINS/EPA/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    ВКС России уничтожили две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны России.

    В ДНР в районе населенного пункта Краматорск высокоточными ракетами ВКС России уничтожены две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска за сутки уничтожили около 100 украинских военных на Купянском, Южно-Донецком и Краснолиманском направлении.

    Коментарии (48)
    Правозащитник в NYT приравняла расстрел ВСУ пленных россиян к военным преступлениям
    Эксперт NYT: Расстрел ВСУ пленных россиян в Макеевке подпадает под Римский статут Международного уголовного суда
    		    21 ноября 2022, 02:31
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    Убийство бойцами вооруженных сил Украины российских военных, которые сдались в плен, подпадает под Римский статут Международного уголовного суда, заявила медицинский советник организации «Врачи за права человека» доктор Рохини Хаар.

    Хаар указала, что большинство россиян, судя по всему, убиты выстрелами в голову – «есть лужи крови», которые указывают, что «их просто оставили там мертвыми», не предпринимая попыток поднять их или помочь им. Указывается, что российские солдаты лежали, очевидно, безоружные, с вытянутыми руками или за головой. Хаар подчеркнула, что их следует считать нонкомбатантами, военнопленными, пишет New York Times

    Украина подпадала бы под несколько статей Римского статута Международного уголовного суда, будь она участником данного соглашения, включая статью об убийстве военного, который «сложив оружие или не имея больше средств защиты, сдался по собственному желанию». Это является нарушением законов международного вооруженного конфликта, говорится в статье.

    New York Times также подтвердила подлинность видеокадров с места расстрела российских военнопленных в Макеевке. Указывается, что видеокадры сравнили со спутниковыми снимками, они были сделаны в Макеевке, передает РИА «Новости».

    В пятницу в интернете опубликовали видеозаписи убийства безоружных российских военнопленных. Минобороны России заявило, что «выродки ВСУ» казнили свыше десяти российских военнослужащих прямыми выстрелами в голову. СК России открыл уголовное дело.

    Коментарии (35)
    В Росатоме назвали причину участившихся обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ
    		    21 ноября 2022, 15:39
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Увеличение частоты обстрелов силами украинских военнослужащих Запорожской АЭС вероятно связано с резолюцией совета МАГАТЭ «о некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС», которую Киев воспринял как призыв к возобновлению обстрелов, выразил мнение глава Росатома Алексей Лихачев.

    По его словам, ВСУ обстреливают хранилище отработавшего ядерного топлива. При этом на ЗАЭС все еще находится миссия и «воочию наблюдает, кто и откуда стреляет». К участившимся обстрелам, по его мнению, привели две причины. Во-первых, контрактация работников электростанции, которые продолжают нести деятельность. А во-вторых, выпущенный миссией МАГАТЭ «неадекватный» документ, который Киев посчитал карт-бланшем для увеличения количества обстрелов, передает ТАСС.

    Ранее Ростатом проинформировала мировое сообщество о существующем риске атомной аварии на Запорожской АЭС.

    Ранее советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа назвал верхом цинизма утверждения МАГАТЭ о некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС после украинских обстрелов. Карчаа подчеркнул, что «по атомной станции нельзя стрелять никогда и ничем».

    Напомним, в субботу и воскресенье ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС, об этом рассказали в российском Минобороны, а также в Росэнергоатоме.

    Коментарии (28)
    Шольц предостерег от войны России и НАТО
    Шольц предостерег от эскалации конфликта на Украине
    		   19 ноября 2022, 17:02
    Фото: Michael Kappeler/dpa/ Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Нельзя допустить эскалации украинского конфликта, который может превратиться в войну между Россией и НАТО, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Война вернулась в Европу, сказал Шольц во время выступления на конференции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в немецком Фридрихсхафен, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию YouTube.

    Он добавил, что поэтому важно было помочь Украине отстоять свою целостность и суверенитет, направив оружие.

    Шольц указал на важность обращать внимание на то, чтобы конфликт не привел к эскалации между Россией и НАТО.

    Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. 

    Коментарии (14)
    Кадыров предрек скорое возмездие за убийство российских пленных
    Глава Чечни Кадыров выразил уверенность в скором возмездии за убийство российских пленных украинскими военными

    20 ноября 2022, 00:33

    Текст: Антон Никитин

    Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что возмездие за убийство российских пленных украинскими военными не заставит себя долго ждать.

    Кадыров в Telegram-канале выразил мнение, что виновные в убийстве российских пленных не заслуживают соблюдения каких-либо прав и общепринятых норм, подобных «выродков» в плен брать категорически нельзя. Глава Чечни с возмущением заметил, что они не только совершили преступление, но и цинично его выложили в сеть, чувствуя абсолютную безнаказанность и вседозволенность. Он выразил уверенность, что возмездие за совершенное преступление не заставит себя долго ждать. Глава Чечни заверил, что будет сделано все возможное для наказания виновных.

    Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия уведомила официальным документом СБ и ГА ООН генсека всемирной организации Антониу Гутерриша о жестоком обращении Украины с российскими военнопленными.

    В пятницу в Сети появились видеозаписи убийства безоружных российских военнопленных. Минобороны России обвинило «выродков ВСУ» в убийстве более десяти военнослужащих ВС РФ прямыми выстрелами в голову. СК России завел уголовное дело по факту массового расстрела представителями Вооруженных сил Украины пленных российских военнослужащих.

    Коментарии (17)
    Российские войска сорвали атаки наемников на Купянском направлении
    ВС России уничтожили до 110 наемников и украинских военнослужащих в ЛНР и Харьковской области
    		    19 ноября 2022, 14:24
    Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    На Купянском направлении ВС России сорвали атаки тактических групп ВСУ и наемников из поселков Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области, уничтожено 60 человек и бронетехника, сообщил официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    В сообщении Telegram-канале Минобороны говорится, что ВС России сорвали атаки ВСУ, которые были усилены иностранными наемниками в районах Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области. Ударами артиллерии и авиации уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ и наемников, три танка, одна боевая машина пехоты и два бронетранспортера.

    Конашенков также сообщил, что после упреждающих ударов российской армии была сорвана попытка атаки ВСУ двумя тактическими группами возле Червонопоповки и Площанки в ЛНР, в результате чего уничтожено 50 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.

    Также в Минобороны подтвердили, что в ДНР во время наступления российских войск уничтожено более 120-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения Народной милиции Донецкой народной республики двигаются вперед по всей линии фронта.

    Коментарии (24)
    Сунак пообещал передать Киеву 125 зенитных орудий для борьбы с беспилотниками
    Британский премьер Сунак пообещал Украине на встрече с Зеленским 125 зенитных орудий
    		    19 ноября 2022, 17:28
    Фото: Sean Kilpatrick/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Британии Риши Сунак в субботу прибыл в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским.

    Зеленский, сообщив о визите, отметил сотрудничество Лондона и Киева с начала российской спецоперации.

    В ходе своего визита Сунак заявил, что Британия окажет содействие Украине в усилении ПВО страны. Так, Киев получит 125 зенитных орудий для борьбы с беспилотниками, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Sky News.

    Отмечается, что основной пакет средств ПВО стоимостью 50 млн фунтов стерлингов будет направлен Киеву для «защиты гражданского населения Украины и критической национальной инфраструктуры». 

    Коментарии (31)
    Германия передала Украине 30 обещанных зениток Gepard
    В посольстве Германии сообщили о передаче Украине 30 обещанных зениток Gepard

    19 ноября 2022, 15:34

    Текст: Кристина Цыцура

    Берлин передал Киеву все 30 самоходных зенитных установок (СЗУ) Gepard, которые обещал ранее, сообщили в посольстве Германии на Украине.

    Отмечается, что с начала войны Германия поставила Украине 30 СЗУ Gepard, которые используются для защиты украинской критической инфраструктуры, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Первая партия Gepard из Германии в количестве трех единиц поступила на Украину в августе. Киев же тогда заявил, что ожидает все 30 штук. Отметим, что техника позволяет поражать цели на расстоянии от 100 метров до 4 км на высоте до 3 км.

    Коментарии (26)
    Поражены обстреливающие Белгородскую область установки РСЗО «Ураган» ВСУ

    21 ноября 2022, 14:45

    Текст: Ольга Иванова

    Российские силы уничтожили две установки реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ, ранее из них велся обстрел Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

    В ходе контрбатарейной борьбы в районе пункта Пыльная Харьковской области на огневых позициях поражены две установки реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ, из которых обстреливалась Белгородская область, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения ВСУ на Южно-Донецком направлении пытались контратаковать для восстановления утраченного положения в районах Новомихайловкя, Павловки и Владимировки. Также ВСУ предприняли безуспешную попытку атаковать подразделения российских войск у населенного пункта Новодаровка.

    Коментарии (20)
    Кулеба потребовал запретить во всем мире «российскую пропаганду»
    Кулеба призвал «ЕС и другие страны» запретить «российскую государственную пропаганду»

    21 ноября 2022, 04:27

    Текст: Антон Антонов

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «российская государственная пропаганда» в ЕС и других странах должна быть полностью запрещена.

    Так Кулеба в Twitter (соцсеть заблокирована в России) отреагировал на обсуждение по российскому ТВ ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

    Напомним, Евросоюз считает, что ущерб украинской энергетической инфраструктуре приближается к критическому значению. Украинские власти заявили, что в результате ракетных ударов выведена из строя половина энергосистемы страны.

    Коментарии (13)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •