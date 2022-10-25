Приговоренной за контрабанду наркотиков баскетболистке Грайнер отказались снизить срок

Мособлсуд отказался снизить срок приговоренной за контрабанду наркотиков баскетболистке Грайнер

Московский областной суд оставил без изменения и признал законным приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер в девять лет колонии за контрабанду гашишного масла, апелляция спортсменки не была удовлетворена.

Согласно решению судьи Елены Воронцовой, Грайнер изменили приговор только в части срока нахождения в СИЗО – как день за полтора, в целом наказание оставлено прежним.

Баскетболистка участвовала в заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО «Новое Гришино» в Московской области. Ранее в последнем слове она заявила, что девять лет колонии – слишком большой срок, и люди, которые совершают более тяжкие преступления, получают меньше, чем она, передает РИА «Новости».

Защита указывала, что считает приговор «чрезвычайно суровым и не соответствующим тяжести преступления», а также просила учесть признание вины, состояние здоровья Грайнер. Адвокат Александр Бойков просил отменить приговор или назначить более мягкое наказание.

Прокурор в свою очередь просил отказать в удовлетворении жалобы, но согласился с тем, что срок пребывания в СИЗО необходимо пересчитать и зачесть день в колонии как полтора дня в изоляторе – в соответствии с законом.

На суде также присутствовали представители дипмиссии США во главе с временной поверенной в делах Штатов в России Элизабет Руд.

В феврале прибывшую рейсом из Нью-Йорка Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево, в ручной клади обнаружены «вейпы» с жидкостью со специфическим запахом весом чуть менее грамма (0,702 г) – экспертиза впоследствии установила, что это гашишное масло.

Во время рассмотрения дела в первой инстанции стало известно, что марихуану ей выписал врач из штата Аризона вместо традиционных обезболивающих из-за побочного действия последних.

Напомним, суд признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков в Россию. Спортсменку приговорили к девяти годам лишения свободы.

Глава Белого дома Джо Байден пожаловался на «неправомерное» содержание под стражей в России гражданки США Бриттни Грайнер и на «неприемлемый» приговор ей.

Четырехкратный чемпион NBA Шакил О'Нил призвал Грайнер изучать законы стран, в которые та приезжает.

В конце июля американские СМИ сообщили, что Вашингтон предлагает Москве обменять отбывающего тюремное заключение в США россиянина Виктора Бута на Грайнер и осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана.