Путин и Лукашенко провели беседу на саммите СНГ

Глава КГБ Белоруссии разочарован профессионализмом украинской разведки

Глава КГБ Белоруссии Тертель рассказал о фейках со стороны Киева

Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что со ссылкой на данные украинской разведки идет много фейков, и высказал разочарование уровнем ее профессионализма.

«В качестве примера: сейчас есть много информации со ссылкой на разведку Украины о том, что у нас чуть ли не находятся серьезные группировки вооруженных сил возле государственной границы, что у нас иранские дроны, что у нас готовятся удары чуть ли не по территории Украины. Это абсолютный фейк. Я, честно говоря, разочарован в оценках украинской разведки. Если это действительно их выводы, то профессионализм наших зарубежных, в данном случае, коллег вызывает серьезные сомнения», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство БЕЛта слова Тертеля.

Он также отметил, что за появляющимися фейками и вбросами по поводу обстановки в регионе стоят интересы определенных западных структур. «Надо понимать, что они преследуют определенные цели», – отметил глава КГБ.

По его словам, Запад предпринимает попытки открыть «второй фронт», чтобы отвлечь ресурсы России на решение попутных задач.

«Поэтому мы прогнозируем обострение ситуации в регионе. В таких условиях изобретаются различные инструменты для того, чтобы реализовать стоящие перед нашим противником задачи. Традиционно используется так называемая оппозиция. Это люди, которые бежали за рубеж, не выполнив до конца задачу на территории Беларуси в 2020 году и в последующий период. Мы знаем конкретно, кем они содержатся и для каких целей. Поэтому все сейчас сконцентрировано на подготовку интервенции в отношении Республики Беларусь. На территории Украины сформирован ряд незаконных вооруженных формирований, в которых участвуют беглые, которые появились на той территории по различным причинам», – сказал Тертель.

Он добавил, что Запад предпринимает серьезные меры по развалу ОДКБ.

«Цели (коллективного Запада) просты – чтобы мы поменяли свои геополитические приоритеты и стали в один ряд со странами-сателлитами Восточной Европы. Мы отмечаем, что Запад сконцентрировался на том, чтобы не дать возможности реализоваться целям создания конкурента на постсоветском пространстве. Фактически идет процесс, направленный на развал ОДКБ, серьезные меры предпринимаются, чтобы не состоялось такое интеграционное формирование, как ЕАЭС», – сказал глава КГБ.

Также Тертель сообщал, что на территории Польши, Литвы и Украины создаются террористические группы, которые поддерживают спецслужбы стран Запада. Они намереваются провести серию терактов в отместку за создание совместной группировки вооруженных сил с Россией.

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