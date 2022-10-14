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Путин и Лукашенко провели беседу на саммите СНГ
Президент Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели «переговоры на ногах» на саммите СНГ
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Российский лидер Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко переговорили на ногах отдельно во время проведения саммита СНГ в Астане.
Уточняется, что Путин кратко пообщался с Лукашенко и с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым перед началом заседания Совета глав стран-участниц СНГ, передает ТАСС.
Беседа Путина и Лукашенко произошла в момент, когда лидеры государств направлялись на совместную церемонию фотографирования. С Токаевым же Путин кратко пообщался, когда лидеры уже стояли перед фотокамерами.
Заседание Совета глав государств СНГ с участием Путина началось в пятницу в Астане.
Путин отказался поставлять энергоресурсы Западу в убыток
Президент Путин отказался поставлять энергоресурсы Западу в убыток
Российский лидер Владимир Путин заверил, что Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, поставляя энергоресурсы странам по установленным ими ценам.
По его словам, таким образом страна за свой счет не начнет оплачивать чужое благополучие, передает РИА «Новости».
Также президент отметил, что адресует это послание тем, кто вместо делового партнерства и рыночных механизмов предпочитает уловки и шантаж.
Ранее президент России Владимир Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма.
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Глава МИД Белоруссии объявил о введении в стране режима КТО
Глава МИД Белоруссии Макей объявил о введении в республике режима контртеррористической операции
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Режим контртеррористической операции введен в Белоруссии, вооруженные силы и спецслужбы страны готовы дать отпор на любые провокации со стороны сопредельных государств, заявил глава внешнеполитического ведомства республики Владимир Макей.
Как сообщил глава МИД Белоруссии, президент республики Александр Лукашенко провел ряд совещаний с силовыми структурами, по итогу которых был введен режим КТО. «Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции», – сказал Макей в интервью изданию «Известия».
Как пояснил глава внешнеполитического ведомства республики, поступила информация о том, что со стороны отдельных сопредельных Белоруссии государств планируются провокации, связанные «чуть ли не с захватом» отдельных участков территории республики.
По словам Макея, в нынешней ситуации ни один подобного рода сигнал не должен оставаться без адекватной реакции. Он выразил мнение, что принятые меры необходимы для безопасности, «чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта».
Глава внешнеполитического ведомства республики заверил, что вооруженные силы Белоруссии, правоохранительные структуры и спецслужбы готовы дать отпор на любые провокации, которые могут возникнуть со стороны сопредельных государств.
Во вторник председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель сообщал, что на территории Польши, Литвы и Украины при поддержке стран Запада создаются террористические группы, которые намереваются провести в республике серию терактов в отместку за создание совместной группировки вооруженных сил с Россией. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано пообещал, что Евросоюз не оставит без ответа развертывание Россией и Белоруссией совместной группировки.
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Канцлер Германии заявил о «крестовом походе» Путина против либеральной демократии
Канцлер Германии Шольц назвал спецоперацию России «крестовым походом» Путина против либеральной демократии
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Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе саммита по прогрессивному управлению в Берлине заявил, что спецоперация России на Украине является частью «более широкого крестового похода против либеральной демократии».
По его словам, президент России Владимир Путин и его приближенные дали понять это «очень определенно», сообщает издание DW.
Напомним, 30 сентября, когда главы Донбасса, Херсонской области и Запорожья подписали договоры о вхождении в состав России, Владимир Путин произнес речь. В ней российский лидер дал оценку США, отметив, что для них важно, «чтобы все страны сдали свой суверенитет в пользу Соединенных Штатов», чтобы все государства мира оставались элементами неоколониальной системы, объектами грабежа, зависимыми от власти доллара и технологического диктата.
Также Путин тогда заявил, что диктатура Запада направлена против всех обществ, это полное отрицание человека, веры и ценностей, которое приобретает черты сатанизма. Президент сравнил политику Запада с «ядовитыми плодами» из Нагорной проповеди.
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Зеленский потребовал от G7 отправить наблюдателей на границу с Белоруссией
На саммите G7 Владимир Зеленский призвал отправить международную миссию на границу Украины и Белоруссии
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Украина не планировала и не планирует никаких военных действий против Белоруссии, необходима поддержка на уровне G7 для отправки международных наблюдателей на украино-белорусскую границу, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, страны «Большой семерки» просто обязаны отправить международную миссию на границу с Белоруссией. Вместе с тем он заявил, что Украина не планировала и не планирует военных мероприятий против Белоруссии, нас интересует только восстановление нашей территориальной целостности, передает РИА «Новости».
«Чтобы полностью снять <…> те нарративы, которые звучат от [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, чтобы снять даже предположение о какой-либо угрозе якобы от нас, мы предлагаем свое решение. На границе Украины и Белоруссии может быть размещена миссия международных наблюдателей для мониторинга ситуации с безопасностью», – приводит ТАСС слова Зеленского.
Ранее президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко договорились о создании совместной региональной группировки войск России и Белоруссии.
Белоруссия повысила готовность сил и средств пограничной службы на границе, система ПВО находится в постоянной готовности в условиях наращивания поставок Киеву вооружений.
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Глава КГБ Белоруссии разочарован профессионализмом украинской разведки
Глава КГБ Белоруссии Тертель рассказал о фейках со стороны Киева
Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что со ссылкой на данные украинской разведки идет много фейков, и высказал разочарование уровнем ее профессионализма.
«В качестве примера: сейчас есть много информации со ссылкой на разведку Украины о том, что у нас чуть ли не находятся серьезные группировки вооруженных сил возле государственной границы, что у нас иранские дроны, что у нас готовятся удары чуть ли не по территории Украины. Это абсолютный фейк. Я, честно говоря, разочарован в оценках украинской разведки. Если это действительно их выводы, то профессионализм наших зарубежных, в данном случае, коллег вызывает серьезные сомнения», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство БЕЛта слова Тертеля.
Он также отметил, что за появляющимися фейками и вбросами по поводу обстановки в регионе стоят интересы определенных западных структур. «Надо понимать, что они преследуют определенные цели», – отметил глава КГБ.
По его словам, Запад предпринимает попытки открыть «второй фронт», чтобы отвлечь ресурсы России на решение попутных задач.
«Поэтому мы прогнозируем обострение ситуации в регионе. В таких условиях изобретаются различные инструменты для того, чтобы реализовать стоящие перед нашим противником задачи. Традиционно используется так называемая оппозиция. Это люди, которые бежали за рубеж, не выполнив до конца задачу на территории Беларуси в 2020 году и в последующий период. Мы знаем конкретно, кем они содержатся и для каких целей. Поэтому все сейчас сконцентрировано на подготовку интервенции в отношении Республики Беларусь. На территории Украины сформирован ряд незаконных вооруженных формирований, в которых участвуют беглые, которые появились на той территории по различным причинам», – сказал Тертель.
Он добавил, что Запад предпринимает серьезные меры по развалу ОДКБ.
«Цели (коллективного Запада) просты – чтобы мы поменяли свои геополитические приоритеты и стали в один ряд со странами-сателлитами Восточной Европы. Мы отмечаем, что Запад сконцентрировался на том, чтобы не дать возможности реализоваться целям создания конкурента на постсоветском пространстве. Фактически идет процесс, направленный на развал ОДКБ, серьезные меры предпринимаются, чтобы не состоялось такое интеграционное формирование, как ЕАЭС», – сказал глава КГБ.
Также Тертель сообщал, что на территории Польши, Литвы и Украины создаются террористические группы, которые поддерживают спецслужбы стран Запада. Они намереваются провести серию терактов в отместку за создание совместной группировки вооруженных сил с Россией.
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Путин: Транзит с «Северных потоков» можно переместить в Турцию
Президент Путин: Транзит с «Северных потоков» можно переместить в Турцию, создав крупнейший хаб
Утраченный объем транзита по «Северным потокам» Россия может переместить в регион Черного моря, создав таким образом в Турции «газовый хаб» для поставок в Европу, заявил российский лидер Владимир Путин.
По его словам, утраченный объем транзита в Балтийском море можно было бы переместить в регион Черного моря, сделав его основным маршрутом поставки российского топлива. Подобное решение будет целесообразным и безопасным, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма.
В Белом доме заявили, что ОПЕК+ встала на сторону России, приняв решение о сокращении добычи нефти на 2 млн б/с с ноября.
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Путин призвал Запад компенсировать ущерб Афганистану
Президент России Владимир Путин призвал Запад компенсировать ущерб Афганистану
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Президент России Владимир Путин призвал разморозить незаконно заблокированные средства Афганистана и компенсировать этой стране ущерб, нанесенный за годы оккупации.
«Мы настоятельно призываем компенсировать нанесенный афганцам за годы оккупации ущерб и разморозить незаконно заблокированные афганские средства», – передает ТАСС заявление Путина, которое он сделал на Шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит в Астане.
По его словам, ситуация в Афганистане остается одним из острейших вызовов безопасности.
Путин заявил, что Афганистан остается одним из острейших вызовов безопасности в рамках региона. Он подчеркнул, что после более 20 лет военного присутствия США и НАТО и провала их политики Афганистан оказался не способен без помощи решать связанные с террористическими угрозами проблемы, передает РИА «Новости».
Ранее в четверг Путин прибыл на шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
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Песков: Путин отдал свое пальто президенту ОАЭ в знак внимания
Песков: Президент Владимир Путин накинул свое пальто на плечи коллеге из ОАЭ в знак внимания
Российский лидер Владимир Путин накинул свое пальто на плечи коллеге из ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну из-за прохладной питерской погоды, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, это было определенным жестом внимания, который показывает обоюдный дружеский настрой руководителей двух стран, передает РИА «Новости».
На кадрах опубликованного в Telegram-канале «Пул №3» ролика видно, что лидер ОАЭ выходит из здания в пальто Путина и затем обменивается с ним долгим дружеским рукопожатием.
Напомним, президент ОАЭ приехал в Россию на переговоры с российским лидером, подтвердил готовность стать посредником между Москвой и Киевом, а также отметил ожидание стремительного роста объема торгово-экономических отношений.
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Байден усомнился в намерении Путина применить ядерное оружие на Украине
Российский президент Владимир Путин вряд ли намерен применять тактическое ядерное оружие, заявил американский президент Джозеф Байден в интервью.
Байден заявил в интервью CNN, что сомневается в намерениях российского коллеги задействовать тактическое ядерное оружие, передает ТАСС.
«Однако я считаю, что с его стороны безответственно говорить об этом», – добавил глава Белого дома.
Президент США предупредил, что использование такого оружия на Украине привело бы к «ужасающим последствиям».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс не намерен сообщать Москве о том, какой будет ответная реакция на применение ядерного оружия.
Путин передал звезду Героя России дочери погибшей в Донбассе Ольги Качуры
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Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с Еленой Карабет, дочерью Ольги Качуры (позывной Корса), которая была посмертно удостоена звания Героя России, и передал ей награду.
Путин передал награду дочери Корсы и сказал, что она была абсолютно мужественным, знаковым человеком для Донецкой республики. По словам президента России, Качуру очень многие уважали и любили, передает РИА «Новости».
Ольга Качура находилась у истоков создания Народной милиции ДНР в 2014 году. Командовала дивизионом «Град» в Горловке, воевала в Иловайске, Авдеевке и Дебальцево. Погибла 3 августа под огнем артиллерии.
С воинскими почестями 4 августа была похоронена на Аллее Героев кладбища «Донецкое море».
В тот же день президент Владимир Путин присвоил ей звание Героя России.
Напомним, 25 августа в Новокузнецке заложили памятный камень на месте строительства Площади защитников Донбасса, основой композиции который решено сделать памятник Герою России и Донбасса Ольге Качуре.
Минск разъяснил задачи союзной региональной группировки войск
Министр обороны Белоруссии Хренин: Задачи союзной региональной группировки войск сугубо оборонительные
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Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что задачи развертываемой группировки войск республики и России сугубо оборонительные, направлены на реагирование на обстановку вблизи границ.
По его словам, задачи Региональной группировки войск исключительно оборонительные, а все проводимые в настоящий момент мероприятия направлены на адекватное реагирование на действия вблизи границ Белоруссии, передает РИА «Новости».
Хренин подчеркнул, что сама региональная группировка войск представляет собой сложный состоящий из множества составляющих организм. По словам министра обороны Белоруссии, на протяжении времени функционирования этого оборонного компонента Союзного государства отрабатывались различные варианты его применения и развертывания. Либо поэтапное развертывание в соответствии с обстановкой, либо одновременное развертывание всех систем в случае явной угрозы.
Министр добавил, что, исходя из возникающих угроз, может проводиться перегруппировка для прикрытия различных направлений.
Ранее президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко договорились о создании совместной региональной группировки войск России и Белоруссии.
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Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма
Президент Владимир Путин заявил, что ЧП на «Северных потоках» является актом международного терроризма
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Происшествие на «Северных потоках» является актом международного терроризма, в этом не осталось сомнений, заявил российский лидер Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».
По его словам, целью теракта стал подрыв энергобезопасности всего континента циничным образом – заблокировать источники дешевой энергии, чтобы лишить миллионы людей, а также промышленных потребителей газа, тепла, электроэнергии, других ресурсов и вынудить приобретать все это по завышенным ценам, передает РИА «Новости».
Также Путин подчеркнул, что сама идея эксплуатации «Северных потоков» не несет никакой политической подоплеки. Поэтому, как отметил президент, судьбу этого коммерческого проекта должны решать совместно Россия и ее партнеры.
При этом глава государства заверил, что страна готова поставлять и поставляет в полном объеме газ в рамках контрактов.
Говоря о диверсии на «Северных потоках», российский лидер заявил, что за произошедшим стоит тот, кто стремится разорвать связи России и Европы.
Согласно оценкам экспертов, убытки Европы от спотового ценообразования на газ в этом году превысят 300 млрд евро. Как отметил Путин, это составляет около 2% ВВП еврозоны.
Напомним, теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу – «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». По факту повреждения трубопроводов Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Позже президент России Владимир Путин обвинил Украину в попытке подрыва одного из участков газопровода «Турецкий поток», а также совершении трех терактов в отношении Курской АЭС.
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Призывавший убивать русских посол Украины в Казахстане стал нерукопожатным
Посол России заявил, что украинский посол в Казахстане должен скоро покинуть страну
Украинский посол Петр Врублевский имеет в Казахстане нежелательный статус, он должен в кратчайший срок покинуть страну, заявил посол России в республике Алексей Бородавкин.
«Каких-либо встреч в МИДе и других ведомствах его не планируется. Фактически он стал нерукопожатным человеком», – передает РИА «Новости» слова Бородавкина.
Он добавил также, что назначен временный поверенный Украины в Казахстане, сейчас рассматривается кандидатура другого гражданина Украины на пост посла.
Российский посол добавил, что Врублевский уедет из Казахстана «в ближайшее время».
МИД России на своем сайте отмечал, что 21 августа посол Украины Петр Врублевский выступил с публичными призывами убивать как можно больше русских. Россия вызвала посла Казахстана из-за заявлений украинского дипломата.
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КГБ Белоруссии заявил о подготовке в республике Западом серии терактов
КГБ Республики Беларусь известно о подготовке в стране серии терактов в отместку за создание совместной группировки вооруженных сил с Россией, заявил глава ведомства Иван Тертель.
По его словам, на территории Польши, Литвы и Украины создаются террористические группы, поддерживаемые спецслужбами стран Запада, для последующей заброски в республику, передает ТАСС.
«Видим сейчас подготовку в том числе серии терактов на нашей территории с учетом того, что у нас создается совместная группировка войск с Российской Федерацией. Совершение терактов на железной дороге, совершение терактов по пути движения воинских формирований наших, наших союзников», — сказал глава КГБ во вторник в эфире телеканала «Беларусь — 1».
Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что задачи развертываемой группировки войск республики и России сугубо оборонительные, направлены на реагирование на обстановку вблизи границ.
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Президент ОАЭ прибыл в Россию на переговоры с Путиным
Телеканал «Россия 24» показал прибытие в Петербург президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна
Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Санкт-Петербург, кадры показал канал «Россия 24».
Об этом сообщают РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин во вторник в Санкт-Петербурге в формате один на один встретится с президентом ОАЭ.
Ранее Путин и президент ОАЭ по телефону обсудили стратегическое партнерство. Кроме того, президент России поздравил Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с избранием на пост президента ОАЭ.