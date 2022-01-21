В Госдуме назвали условие для быстрого запуска «Северного потока – 2»

При наличии политического решения Европы сертификация и ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» могут быть достаточно быстро завершены, заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

«Если будет политическое решение, это можно очень быстро сделать, потому что все для этого готово», – цитирует ТАСС Завального.

По его словам, сейчас имеет место геополитическая задержка в сертификации «Северного потока – 2». «За всем стоит Америка. К сожалению, наши европейские партнеры занимают не очень активную позицию в этом вопросе, идут на поводу из натовской солидарности», – считает депутат.

Также Завальный отметил, что Газпром не получал от потребителей в Европе допзаявки на увеличение поставок газа по действующим контрактам.

«То есть, похоже, европейцев эта ситуация устраивает, газовые трейдеры в Европе на этом зарабатывают очень хорошо. Поэтому таких заявок на дополнительные объемы, насколько я знаю, не поступало», – сказал он.

Глава комитета Госдумы назвал обвинения в адрес Газпрома политическими и ангажированными, напомнив, что Газпром в 2021 года нарастил добычу газа почти на 62 млрд кубометров.

«И более половины дополнительного объема добычи ушло на экспорт. Львиную долю мирового спроса в прошлом году обеспечил как раз Газпром», – заключил он.

Ранее премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг выступила за скорейшую сертификацию «Северного потока – 2».