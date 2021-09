Миронов и Зюганов призвали отменить пенсионную реформу Путин заявил о важности подушки безопасности в условиях рисков санкций Путин поддержал кандидатуру Володина на должность спикера Госдумы 25 сентября 2021, 18:20

Текст: Алексей Дегтярев

Председатель Госдумы действующего созыва Вячеслав Володин достоин того, чтобы руководить нижней палатой парламента следующего, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством прошедших в Думу партий «Вам решать в ходе голосования, но я считаю, что Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить Государственную Думу следующего, восьмого, созыва», – приводит слова Путина РИА «Новости». Также глава государства заявил, что высоко оценивает деятельность депутата Леонида Слуцкого, и поддержит его кандидатуру на пост руководителя думского комитета по международным делам. «Я знаю и высоко оцениваю деятельность Слуцкого Леонида Эдуардовича на том направлении, которым занимается на протяжении последних нескольких лет. Я с удовольствием поддержу его кандидатуру», – заявил Путин. В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва.

Губернатор Кировской области отдал свой мандат Бутиной 24 сентября 2021, 21:42 Текст: Вера Басилая

Член Общественной палаты России Мария Бутина прошла в новый созыв Госдумы по спискам, губернатор Кировской области Игорь Васильев передал ей полученный им мандат депутата. «Да, губернатор шел первым по списку, я вторая. Губернатор отказался от своего мандата в мою пользу», – цитирует РИА «Новости» Бутину. Она участвовала в выборах в Госдуму от «Единой России» по списку Кировской области. Глава Кировской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Васильев заявил, что решил продолжить работу губернатором. «Мы с коллегами провели очень большую серьезную избирательную кампанию… Я принял решение продолжить работу губернатором, доверив представлять Кировскую область в Госдуме Марии Бутиной, которая заслужила абсолютное доверие кировчан своей активной жизненной позицией, умением отстаивать интересы людей, претворять в жизнь, в том числе, элементы программы партии», – сказал Васильев. В 2018 году Марию Бутину в США обвинили в преступном сговоре с целью работы в США в качестве иностранного агента без надлежащей регистрации в американском минюсте. В октябре 2019 года Бутина была освобождена из федеральной тюрьмы города Таллахасси после частичного отбытия 18-месячного срока. Путин ответил на предложение Жириновского возродить ссылки 25 сентября 2021, 17:48

Текст: Алексей Дегтярев

Возвращение практики ссылок в отдаленные регионы за различные проступки, предложенное лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, это «не наш метод», заявил президент Владимир Путин. «Министр обороны недавно сказал, что мы будем строить новые города в Сибири – мы эту идею поддерживаем. Одна проблема: откуда взять людей?.. Мы предлагаем восстановить такое понятие как ссылка. У нас в тюрьме сидят люди – ну, тысячу рублей где-то украл или подрались по пьяни... Вот футболисты, помните, (Павел) Мамаев, (Александр) Кокорин? Их отправили в колонию на два-три года, а лучше бы в ссылку в Сибирь на несколько лет, там и футбол бы можно было поднять», – цитирует Жириновского РИА «Новости». Путин ответил, что идеи развития Сибири с помощью точек роста – правильная идея, необходимо думать о ее реализации. «Но все-таки обеспечивание трудовыми ресурсами с помощью ссылки – наверное, это не наш метод, вы сами критикуете времена сталинизма, а предлагаете ссылки. Наверное, это все-таки не будет работать, как минимум, это во-первых, жестокость чрезмерная», – сказал глава государства. На реплику лидера ЛДПР о том, что «бунтовщиков» можно будет отправить на поезде в Магадан, тогда они перестанут бунтовать, Путин ответил, что «они и работать не будут после этого». Также Жириновский предложил создать министерство демографии и миграции. «Министерство создать обязательно по демографии и миграции. Завозить население из стран, где происходят стихийные бедствия, там население гибнет, так давайте их перевезем в добровольном порядке в те территории, где у нас есть пустые пространства», – сказал он. Кроме того, глава партии попросил президента организовать личную встречу с ним. «И просьба, если можно, личную встречу дайте указание организовать, хотел бы некоторые вопросы один на один изложить в коротком формате, чтобы вас не задерживать очень», – обратился он к Путину. В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Он призвал депутатов вытащить граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования. Путин призвал вытащить россиян из бедности 25 сентября 2021, 16:47

Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо вытащить значительное количество граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с главами партий, прошедших в Госдуму. «У нас всех при этом много общих вызовов, общих задач – нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из нее значительное число людей. Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей», – цитирует Путина РИА «Новости». Он подчеркнул, что руководство страны проводит взвешенную политику, что позволило поддержать экономику и людей в период пандемии. «Мы постарались максимально смягчить удар, оказали масштабную помощь людям, тем, кто потерял работу, и семьям с детьми в первую очередь, включая прямые выплаты, что называется «живыми деньгами», поддержали стратегические отрасли, трудовые коллективы предприятий, малый и средний бизнес, обеспечили быстрое восстановление экономики», – заявил президент. Он пояснил, что это удалось провести во многом благодаря тесной и слаженной работе правительства и парламента. В самые критичные моменты фракции работали солидарно, отметил Путин. «И результатом стала взвешенная, ответственная социально-экономическая политика», – заявил президент. Созданные резервы позволили в очень сложной ситуации поддержать экономику и людей, заключил он. В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Путин поздравил Тардифа с победой на выборах главы IIHF 25 сентября 2021, 14:17

Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы поздравил избранного президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Глава государства также позвонил возглавлявшему федерацию Рене Фазелю, он выразил благодарность за взаимодействие, сотрудничество и вклад, который тот внес в развитие спорта, сказал Песков, передает РИА «Новости». Помощник президента России Игорь Левитин заявил, что уверен в хороших отношениях российской стороны с новым главой IIHF. «Это выборы, что тут сказать. Новый президент выбран, будем работать с новым президентом. Хоккей – это наш основной вид спорта, и с Россией все будут работать хорошо, тем более у нас два крупных турнира скоро пройдут», – заявил Левитин. В России в 2023 году пройдут взрослый и молодежный чемпионаты мира по хоккею. В субботу президент Французской хоккейной лиги Люк Тардиф был избран на пост главы Международной федерации хоккея (IIHF), выборы проходили в Петербурге в ходе полугодового конгресса организации. Эксперт: Доверие к ДЭГ выше, чем к традиционной процедуре голосования 24 сентября 2021, 20:20 Система ДЭГ позволяет избежать проблемы выбора между гражданским долгом и личными делами, поэтому доверие к ней будет выше, чем к прцедуре традиционного голосования, считает политолог, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, оценив унифицированную федеральную систему электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Госдуму. «Сейчас во всем мире снижается явка на выборы. Это кризис могут преодолеть только те страны, кто продумывают адекватные рецепты, и у нас они были. Первый – трехдневное голосование. И второе – это, конечно, ДЭГ», – заявил Костин в новом выпуске шоу «Дайте сказать!» на канале YouTube. По его словам, современный человек, когда его ставят в условия выбора между гражданским долгом и личными делами, очень тяжело на него реагирует. Это происходит везде, а многодневное голосование позволяет этого навязанного выбора избежать, считает эксперт. Костин также отметил, что доверие к ДЭГ выше, чем к офлайновой процедуре: в Москве через интернет проголосовало 2 млн человек, а офлайн – только 1,5 млн москвичей. «Я считаю, что система ДЭГ более надежна, чем традиционное голосование, потому что если вы посмотрите, 80% нарушений, которые приводят к утрате голоса конкретного избирателя, связаны с человеческим фактором, они даже не связаны с каким-то злым умыслом и корыстью. Но тем не менее, бывают ситуации, когда нарушена тайна голосования, а при дистанционном голосовании такое просто невозможно, алгоритм не совершает человеческих ошибок», - сказал он. Политолог также отметил надежность такого голосования. «Есть система наблюдения в дистанционном голосовании, а в принципе у всех есть ключи шифрования: у участников, у наблюдателей, тех, кто регистрируется в качестве общественных наблюдателей. Понятно, что наблюдателей для интернет-голосования надо готовить, может быть, чуть дольше, и у них должны быть какие-то специальные навыки, но это вопрос времени», – заявил Костин, добавив, что для людей, которые сегодня осуществляют до 90% всех своих платежей через интернет, ДЭГ является удобным и естественным. У системы есть будущее, считает спикер. IT-эксперты также поприветствовали идею ЦИК развивать унифицированную федеральную систему электронного голосования (ДЭГ). Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила высокую востребованность и несомненные преимущества ДЭГ в период пандемии и выразила убежденность в том, что следующие федеральные выборы должны проводиться на общей платформе, говорится в сообщении на сайте Независимого общественного мониторинга. «То, что накоплено в Москве, никуда не уйдет, они будут продолжать на своей платформе развивать все, что делают по разным аспектам московской жизни. Но я думаю, что в дальнейшем федеральные выборы будут проводиться по общим правилам и на единой платформе», – заявила Памфилова. При этом глава ЦИК констатировала, что «преимущества дистанционного электронного голосования очевидны», особенно в период пандемии. Суммарно в семи регионах проживает порядка 16 млн избирателей, из них фактическая возможность принять участие в дистанционном электронном голосовании была у 10 млн граждан, имеющих подтвержденные аккаунты на порталах Госуслуг и mos.ru. В итоге электронной формой воспользовались 2 млн 535 тыс. 978 граждан, сообщил зампред Центризбиркома Николай Булаев. Путин призвал выполнять обещанное в ходе предвыборной кампании 25 сентября 2021, 16:55

Текст: Алексей Дегтярев

Избранным депутатам Госдумы вне зависимости от партии необходимо исполнять обещанное, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством партий, прошедших в парламент. «Неважно, кто в какой партии. Все, что обещали, безусловно, нужно выполнять», – цитирует президента ТАСС. Глава государства подчеркнул, что речь идет о тех обязательствах, которые партии взяли на себя в ходе выборной кампании. Он предупредил парламентариев, что впереди их ждет напряженная повседневная работа на благо России и граждан. «Отмечу, что роль Государственной Думы в соответствии с обновленной конституцией значительно возросла. Существенно выше стала и ответственность в этой связи депутатского корпуса», – приводит слова Путина РИА «Новости». Он добавил, что выборы в стране прошли открыто и в соответствии с законом. «Ее (Госдумы – прим. ВЗГЛЯД) состав определили граждане России, реализовав свое конституционное суверенное право, а сами выборы прошли открыто, строго в соответствии с законом и при высокой явке. В них приняли участие более половины избирателей страны. В этой связи хотел бы еще раз поблагодарить граждан России за то, что пришли на участок, или проголосовали на дому, или, где была такая возможность, дистанционно», – сказал Путин. Президент пожелал всем депутатам успеха, и отметил, что рассчитывает на то, что парламентарии поделятся оценками выборов. «Я хочу пожелать всем вам успеха, и, конечно, рассчитываю на то, что вы в ходе нашей сегодняшней встречи поделитесь оценками самой избирательной кампании, расскажете о ближайших планах фракций, о законодательных инициативах, которые, безусловно, у каждого присутствующего сегодня на встрече есть, и прежде всего, конечно, о тех целях, о тех задачах, которые направлены на реализацию предвыборных программ и обещаний, которые давались избирателям», – подчеркнул глава государства. Он выразил уверенность, что опытные, традиционные парламентские партии, и новые политические силы в Думе, осознают ответственность перед страной, и сделают все, чтобы оправдать доверие избирателей. В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Он призвал депутатов вытащить граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования. Путин оценил итоги выборов в Госдуму 25 сентября 2021, 16:33

Текст: Алексей Дегтярев

Впервые за много лет в Госдуме будет пятая партия, это говорит о возможности каждого заявить о себе, сказал президент Владимир Путин на встрече с руководством партий, прошедших в парламент. «Впервые после выборов 1999 года в Думе будет больше четырех фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил», – цитирует Путина РИА «Новости». Президент также поздравил партию «Единая Россия» с позицией на выборах. «Единую Россию» поздравляю с убедительной победой, она доказала, что по-прежнему является лидером», – заявил он. Глава государства обратил внимание на то, что выборы прошли открыто и в соответствии с законом. Президент отметил, что состав Госдумы определили россияне, «реализовав свое конституционное суверенное право». «Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке», – приводит слова Путина ТАСС. В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Выборы проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. Путин объяснил необходимость строительства нового космодрома 25 сентября 2021, 17:55 Текст: Вера Басилая

Россия сотрудничала, и будет сотрудничать с Казахстаном на Байконуре, но это другое государство, поэтому строится современный космодром на востоке страны, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами партий. «Да, мы сотрудничали, и будем сотрудничать с Казахстаном. Но это все-таки, при всей нашей близости с этой страной, при всех стратегических взаимных обязательствах и интересах, но все-таки это другая страна, другое государство. И мы создаем на Дальнем Востоке современный российский космодром. Именно современный», – приводит слова Путина РИА «Новости». Он подчеркнул, что космодром – это общенациональный проект. Восточный – первый российский гражданский космодром, он находится в Амурской области вблизи Циолковского (город возник в 2015 году на месте бывшего поселка Углегорск). Указ о создании космодрома президент подписал в 2007 году. В рамках первой очереди строительства в 2012-2016 годах здесь возвели универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии «Союз-2». Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующей инфраструктуры. Предполагается, что возведение второй очереди завершится в конце 2022 года. Путин начал встречу с руководством прошедших в Госдуму партий 25 сентября 2021, 16:20 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин начал встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Мероприятие идет в режиме видеоконференции. Во встрече принимают участие председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, лидер справороссов Сергей Миронов, председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев, передает ТАСС. Также с ними есть несколько однопартийцев. В субботу глава государства также встретится по видеосвязи с вновь избранными главами регионов. Выборы проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. Зюганов заявил Путину о поддержке со стороны КПРФ 25 сентября 2021, 17:53

Текст: Алексей Дегтярев

КПРФ поддерживает действия президента Владимира Путина по развитию страны, заявил лидер партии Геннадий Зюганов на встрече прошедших в Госдуму партий с главой государства. «Россия была и остается для КПРФ главной партией, и мы все сделаем, чтобы она была сильной, прогрессивной, хорошо образованной и реально победной. И все, что вы намечаете в этом плане, мы активно всегда поддерживали и будем поддерживать», – сказал Зюганов Путину, передает ТАСС. Между тем лидер «Справедливой России – Патриотов – За правду» Сергей Миронов в ходе встречи оценил выборы как легитимные. «В целом по всей стране, в том числе благодаря четкой работе Центральной избирательной комиссии, которая оперативно и моментально реагировала на все наши обращения, мы считаем, что выборы прошли легитимно», – сказал лидер эсеров. Он отметил, что справороссы не признали результаты голосования в Башкирии и в 212-м одномандатном округе в Петербурге. «У нас есть доказательная база, и, соответственно, будем спокойно оформлять иски», – подчеркнул Миронов. В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Он призвал депутатов вытащить граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования. Путин призвал «Новых людей» реализовать идеи не прошедших в Госдуму партий 25 сентября 2021, 17:25 Текст: Алексей Дегтярев

Партия «Новые люди», прошедшая в Госдуму, могла бы реализовать идеи проигравших выборы партий, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством партий, прошедших в парламент. «Эти идеи, о которых вы сказали, они действительно могут быть очень важными и интересными. И нужными для реализации в России. Поэтому используйте, пожалуйста, свою площадку, которую вы сейчас получили, сформировав свою фракцию в Государственной Думе, для того чтобы ничего не было потеряно из того, что вы слышали полезного и нужного для страны», – цитирует Путина РИА «Новости». Президент, комментируя выступление лидера «Новых людей Алексея Нечаева, отметил, что победа зависит не только от хороших идей, но и от способности их реализовать. «Вы сказали о том, что жаль, что другие политические силы, другие партии, которые шли на выборы со своими интересными идеями, в парламент не прошли. Но ведь это зависит не только от того, каковы идеи, вопрос в убедительности подачи материала, вопрос в том, чтобы люди поверили, что та или иная политическая сила способны реализовать то, что ими предлагается», – указал глава государства. В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Он призвал депутатов вытащить граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования. Миронов и Зюганов призвали отменить пенсионную реформу 25 сентября 2021, 18:16 Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо отменить пенсионную реформу и вернуться к прежнему пенсионному возрасту, заявили лидер КПРФ Геннадий Зюганов и глава «Справедливой России – Патриотов – За правду» Сергей Миронов на встрече с президентом Владимиром Путиным. «Мы считаем необходимым вернуть возраст выхода на пенсию для женщин 55 лет, мужчин – 60 лет», – приводит слова Миронова ТАСС. «Пенсионку, все понимают, ее надо отменять. Она не дает простора ни молодежи, ни старикам нормальной жизни», – поддержал мысль Зюганов. В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Он призвал депутатов вытащить граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования. Жириновский обвинил другие партии в сотрудничестве с «пятой колонной» 25 сентября 2021, 17:59

Текст: Алексей Дегтярев

Некоторые российские партии сотрудничают с «пятой колонной» и антироссийскими иностранными организациями, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе встречи партий с президентом Владимиром Путиным. «Очень печально, что некоторые партии подыгрывают тем, кто готов с улыбкой вонзить нож в спину нашей родины. Стыдно, когда парламентская партия сотрудничает с пятой колонной, а через нее с антироссийскими зарубежными центрами», – сказал Жириновский, передает Ura.ru со ссылкой на телеканал «Россия 24». Он добавил, что ЛДПР была одной из немногих, кто поддержал кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции. Остальные, включая КПРФ, сотрудничали с антипрививочниками для получения голосов на выборах. Жириновский предложил оценить вклад партий во внутреннюю и внешнюю политику страны. Он также доложил Путину об акции протеста КПРФ в Москве. «Одни партии трясут страну, другие созидают. Избиратели голосуют за тех, кто трясет, кто зовет на митинги, к свержению, к отмене, к отставке, расстрелам, казням», – сказал Жириновский. Также в ходе встречи с президентом глава ЛДПР заявил, что необходимо возродить ссылки в дальние регионы, чтобы «поднимать» окраины страны. Президент ответил политику, что это «не наш метод». Путин заявил о необходимости решать вопрос уровня доходов учителей системно 25 сентября 2021, 17:29 Текст: Вера Басилая

Вопрос, касающийся уровня доходов учителей, надо решать системно, не отдельными выплатами, это должно быть в числе социальных приоритетов, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами партий. «Что касается школы, образования в целом, мы много в последнее время уделяем этому внимания, но, вы правы абсолютно, недостаточно. И главная проблема – это, конечно, уровень доходов. Нужно решать ее, конечно, не отдельными выплатами, а нужно решать этот вопрос системно», – цитирует РИА «Новости» Путина. «Доходы преподавателей – это, безусловно, один из социальных приоритетов», – добавил глава государства, передает ТАСС. Президент выразил надежду на то, что новая Госдума уделит этому вопросу внимание. «Я всячески буду поддерживать все идеи подобного рода» – заверил Путин, подчеркнув, что надо сопоставлять это с ситуацией на рынке труда в целом. Кроме того, Владимир Путин, говоря о возможности ликвидации Рособрнадзора, заявил, что «ликвидировать можно все», но и следить за качеством образования тоже нужно, поэтому возможно внесение изменений в функции этого органа. «По поводу отчетности (учителей)… надеюсь, что это будет услышано. Но нужно ли в этой связи Рособрнадзор ликвидировать? Ликвидировать все можно. Здесь повнимательней надо посмотреть. Может быть, понимая, что кто-то должен следить за качеством образования и за тем, чтобы оно было доступно… на всей территории страны, может быть, внести какие-то изменения в деятельность Рособрнадзора, посмотреть, как его можно реформировать. Давайте вместе подумаем на эту тему. Я готов к этой дискуссии», – приводит РИА «Новости» слова Путина. Ранее Владимир Путин заявил, что необходимо вытащить значительное количество граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования. Путин оценил способность России справиться с последствиями пандемии 25 сентября 2021, 17:35 Текст: Вера Басилая

Полностью исключить негативные последствия общей мировой пандемии было практически невозможно, но с возникшими проблемами Россия справилась лучше, чем многие страны, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с руководством партий. «Конечно, далеко не все могут сразу почувствовать позитивную динамику из наших граждан, что называется, на себе пока не могут это чувствовать. Понимаю, как трудно пришлось людям в этот сложный для всех период. К сожалению, полностью исключить негативные последствия общей мировой пандемии было практически невозможно. Но, тем не менее, с возникшими проблемами Россия справлялась и справляется в целом лучше, чем многие другие страны», – цитирует Путина РИА «Новости». Напомним, по последним данным, в стране выявили 7 398 415 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 590 933 человек, из них 16 325 человек вылечились за последние сутки.