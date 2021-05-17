Военные России и Казахстана анонсировали учения на Каспии

Экипажи кораблей Каспийской флотилии совместно с военно-морскими силами Казахстана проведут учения в Каспийском море. Военные моряки отработают вопросы обеспечения безопасности судоходства, а также борьбы с терроризмом, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Учения пройдут с 18 по 24 мая на морских полигонах России и Казахстана, расположенных в средней части Каспийского моря. Российская сторона будет представлена шестью боевыми кораблями.

«Военные моряки России и Казахстана отработают совместные действия по охране и обороне объектов морской экономической деятельности, обеспечению безопасности судоходства и международной морской деятельности, а также по борьбе с терроризмом в Каспийском море. В ходе совместных действий моряки проведут артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям, отработают противоминные и противодиверсионные действия с привлечением подразделений боевых пловцов», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Там отметили, что в ходе выполнения совместных учебно-боевых задач задействуют бомбардировщик Су-34, который будет имитировать воздушную цель.

В состав объединенного руководства и штаба войдут офицеры ВМФ России и ВМС Казахстана. Отмечается, что в рамках учений моряки двух стран обменяются данными о результатах наблюдения за воздушной и морской обстановкой в регионе.

Напомним, в октябре министры обороны России и Казахстана Сергей Шойгу и Нурлан Ермекбаев подписали обновленный договор о военном сотрудничестве.