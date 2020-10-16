Россия и Казахстан подписали договор о военном сотрудничестве

Министры обороны России и Казахстана Сергей Шойгу и Нурлан Ермекбаев подписали обновленный договор о военном сотрудничестве.

Военное сотрудничество между странами будет осуществляться по таким направлениям, как военное образование и подготовка кадров, поставки вооружения и техники, участие в совместных учениях, мероприятия боевой подготовки войск, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны Казахстана.

Обновленный договор также включает новые положения, включающие миротворческую деятельность, взаимодействие в рамках международных организаций, противодействие угрозам региональной безопасности, культуру и спорт. Кроме того, в его рамках разрабатывается программа стратегического партнерства в военной области на трехлетний период, которая будет определять подготовку ежегодных планов совместных мероприятий.

Помимо договора о военном сотрудничестве страны подписали соглашение о порядке взаиморасчетов при организации питания и план двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны на 2021 год.

Как отметил министр обороны России Сергей Шойгу, обновленное соглашение полностью соответствует достигнутому уровню консолидации двух стран в области безопасности.

«Его положения полностью отвечают современным условиям и достигнутому уровню интеграции в области безопасности. Казахстан – одна из немногих, если не единственная страна, с которой у нас такое широкое военное сотрудничество и такое глубокое и всеобъемлющее соглашение», – приводит ТАСС слова Шойгу.

«Несмотря на пандемию, военное сотрудничество между нашими странами поступательно развивается. Оно организовано в соответствии со среднесрочной программой двустороннего стратегического партнерства в военной области на 2019-2021 годы», – сказал министр.

Шойгу подчеркнул, что в Казахстане налажено функционирование испытательных полигонов Минобороны России и в упрощенном порядке решаются вопросы транзита военных грузов России через территорию республики. Также глава ведомства отметил постоянно растущий объем экспорта российской продукции военного назначения в Казахстан и эффективное сотрудничество двух стран в сфере военного образования.

На встрече с Ермекбаевым Шойгу передал ему подборку архивных документов о вкладе народа Казахстана в победу в Великой Отечественной войне, получившую название «Солдаты одной Победы. Казахстан в годы Великой Отечественной войны».

«Здесь из наших архивов материалы о всех полках, подразделениях, частях, которые воевали. Это подлинные документы и решения начальника генерального штаба и руководителя Ставки. Также привезли вам газету с первым упоминанием о панфиловцах», – сообщил Шойгу.

Прежний договор о военном сотрудничестве между Казахстаном и Россией был подписан 28 марта 1994 года и прекратит свое действие после вступления в силу обновленного договора.