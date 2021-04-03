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В Роснедрах оценили запасы нефти в России
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Объема нефтяных запасов в России хватит на 58 лет добычи при нынешнем уровне развития технологий, заявил замминистра природных ресурсов и экологии страны, глава Роснедр Евгений Киселев.
Киселев заявил, что экономически эффективных запасов хватит на значительно меньший срок, однако с развитием технологий эта граница будет отодвигаться, передает «Российская газета».
«Рентабельных из них, в соответствии с данными инвентаризации запасов, хватит на 19 лет. Но это условные, индикативные показатели. С развитием технологий этот рубеж будет постоянно отодвигаться», – отметил он, добавив, что при этом запасов газа стране хватит более чем на 60 лет.
Замминистра также отметил, что в сфере технологий придонной добычи сырья изменений пока не наблюдается. Одним из препятствий освоения российских месторождений на арктическом шельфе является низкая цена на нефть.
«Если проанализировать ситуацию, пик активности по лицензированию и выполнению работ приходился на период, когда цена нефти была 110-120 долларов за баррель. Подтверждаю эту цену», – заявил Киселев.
Ранее в Минэнерго рассказали, как долго экономика России останется привязанной к углеводородам.
Обкуренный украинский солдат выстрелил себе в голову из автомата на камеру
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Украинский военнослужащий, который находился под воздействием наркотиков, погиб в Донбассе в результате выстрела из автомата себе в голову.
Инцидент произошел в районе села Золотой Колодец Донецкой области, недалеко от линии разграничения. Уточняется, что 20-летний солдат ВСУ выстрелил себе в голову из автомата, сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».
«Находившиеся рядом сослуживцы подначивали его нажать на спусковой крючок. В войсковой части в-3085 проводится проверка», – говорится в сообщении.
По данным Telegram-канала, военные находились под воздействием легких наркотиков, они снимали на камеру все происходящее, позже видео попало в Сеть.
Как сообщают источники издания «Страна», по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований Украины по ч. 1 ст. 115 УК с дополнительной отметкой «самоубийство». Ведется расследование.
Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявлял, что в зоне боев в Донбассе еженедельно совершают самоубийства двое-трое бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ). Газета ВЗГЛЯД писала, что у всплеска суицидов в ВСУ нашлось неожиданное объяснение.
TikTok-блогерша из Днепра пожаловалась на жизнь на Украине
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Украинская TikTok-блогерша Лиза Василенко резко раскритиковала уровень жизни на родине, признавшись в интервью российской видеоблогерше Ксение Хоффман, что «предпочла бы сдохнуть в Москве, чем на Украине».
Василенко рассказала, что всегда мечтала переехать из родного Днепра, где работала моделью, в большой город, и накануне 18-летия ее мечта сбылась: девушка оказалась в Киеве. Там она после восьми неудачных дублей получила роль, которая приносила ей 100 тыс. новых подписчиков в Instagram ежедневно. Позже, переехав в Россию, она поняла, что Москва и Киев – как «небо и земля», пишет «Страна.ua».
«Когда со мной случается какая-то хрень, я всегда думаю о том: всяко лучше сдохнуть тут, чем на Украине, – завила Василенко.
В интервью девушка, в частности рассказала о бездействии украинских полицейских, которые на ее вызов после того, как Василенко избил бывший парень, ответили, что «у них выходной» и посоветовали обратиться на следующий день. «Я о***ела (была в шоке): насколько всем пох***й (все равно) на всех, на все. Люди, которые должны нас защищать... нет», – возмутилась блогерша.
Василенко сообщила, что после переезда в Москву подписчики начали травлю девушки, обвиняя ее в предательстве родины. По словам блогерши, она никак на это не реагирует и считает таких людей «тупыми». «Это тупость судить человека по его национальности, по тому, куда он уехал или не уехал. Да блин, уехала бы я в Америку, меня бы не хейтили тогда. Только сугубо из-за того, что Россия и Украина срутся, почему-то приплетают к этому других людей, которые никак к этому не относятся. Это ненормально. И если люди уже так реагирует – то это край», – заявила Василенко.
Девушка отметила трудности с поиском работы в Москве, однако подчеркнула, что российская столица предоставляет несравнимо большие возможности в отличие от Киева. Василенко также согласилась с утверждением, что многие украинцы стремятся покинуть свою страну и переехать в Москву. «Там делать нечего. Многие приезжают, переезжают. Даже удивительно мне было, что большая волна началась особенно в этом году. Но почему нет? Это круто – новые возможности. И правда, на Украине их очень мало», – сказала она.
Блогерша заявила, что не планирует возвращаться на Украину, но при этом не намерена оставаться в Москве и воспринимает столицу России как «промежуточный этап». Как отмечается в публикации, видеоинтервью с Василенко набрало уже 2,5 млн просмотров и занимает первое место по популярности в украинском сегменте YouTube.
Байден и Зеленский обсудили ситуацию в Добнассе
Американский и украинский лидеры Джозеф Байден и Владимир Зеленский впервые поговорили по телефону и обсудили якобы имеющее место наращивании Россией военного присутствия у границ с Украиной, сообщают СМИ.
«Байден и Зеленский только что завершили свой разговор, который, как мне сообщили, продолжался 30-40 минут. Байден подтвердил обязательства США перед Украиной, они также обсудили сообщения о наращивании присутствия российских войск на восточном рубеже и усилия Зеленского по борьбе с коррупцией», – сообщила журналист Наташа Бертранд в соцсетях, передает РИА «Новости».
Напомним, в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной. В то же время Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе.
Госдеп США обвинил Россию в «дестабилизирующих» действиях на Украине. Кроме того, пресс-служба Минобороны Украины заявила, что официальный Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случае обострения обстановки в Донбассе. В заявлении украинского Минобороны утверждается, что министр обороны США подчеркнул, что «в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине».
Ранее министры обороны Украины и США провели беседу, в ходе которой обсуждалась ситуация в Донбассе, украинский министр Андрей Таран сообщил, что Вашингтон пообещал Киеву «меры поддержки» в случае прямого военного конфликта между Украиной и Россией
Газета ВЗГЛЯД писала, о каких именно мерах поддержки может идти речь.
Мультфильм из России возглавил топ Netflix
Российский анимационный фильм «Ганзель, Гретель и Агентство магии» занял первое место по просмотрам на Netflix, картина побила собственный рекорд, сообщила пресс-служба «Роскино».
Мультфильм режиссера Алексея Цицилина снимала студия Wizart Animation и кинокомпания СТВ, сценарий писался при участии иностранных специалистов, передает ТАСС.
Картина вышла 25 марта для зарубежных зрителей, по итогам первых выходных она заняла вторую позицию по просмотрам в США и в мире. Сейчас лента занимает первое место, на территории России ее прокатывают в кинотеатрах с 18 марта.
«Впервые российский проект возглавил мировой рейтинг топовой VOD-платформы. За этим успехом стоит, прежде всего, огромная работа и талант создателей мультфильма – компании Wizart, чьи проекты много лет были лидерами российского экспорта. Вместе с тем, не менее важную роль сыграли и государственные инициативы по поддержке российского кино и экспорта», – указала гендиректор «Роскино» Евгения Маркова.
По ее мнению, подобные достижения работают на имидж страны и повышают доверие к российским индустриям. «Благодаря таким успехам мы видим, что наш кинопродукт может котироваться на международных рынках. Мы будем продолжать системную работу по продвижению отечественного контента на международных рынках. Уверена, что новые рекорды и победы российских производителей не заставят себя ждать», – добавила Маркова.
Генеральный продюсер Wizart Animation Владимир Николаев сообщил, что создатели не предполагали, что картине будет уделено так много внимания.
Согласно сюжету мультика, повзрослевшая Гретель становится агентом Отдела магической безопасности, она занимается расследованием похищения короля, а ее напарником становится родной брат – Ганзель.
В феврале бывшая первая леди США Мишель Обама сообщила, что запускает на стриминговой платформе Netflix новое шоу для детей под названием «Вафля и Моти».
В Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым
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На учениях НАТО Defender Europe 2021 в мае-июне на акваториях от Балтийского до Черного морей будет отрабатываться война с Россией, основной фокус – это Балканы и Крым, и все, что севернее Крыма, заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
«Defender Europe 2021 – это переводится «защити Европу». Их смысл, что на акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается – ну давайте прямым текстом – война с Россией, тема вооруженного противостояния с Россией», – приводит текст заявления украинского дипломата РИА «Новости».
По его словам, альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики. «Основной фокус – это Балканы и Крым, и все, что севернее Крыма. Это открытые источники, никто этого не скрывает», – заявил Арестович в эфире UKRLife.TV.
Ранее в пятницу в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве призвали граничащие с Украиной страны НАТО повысить боеготовность.
Накануне Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
В среду российский министр иностранных дел Сергей Лавров констатировал, что НАТО отказывается обсуждать предложенные Россией меры военного доверия. Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что практическое взаимодействие между Россией и Североатлантическим альянсом прекращено, это самая низкая точка в отношениях со времен окончания холодной войны.
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ФБР объявило в розыск российского топ-менеджера
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ФБР объявило в розыск россиянина Александра Коршунова, он может быть причастен к хищению информации, заявили в американской спецслужбе.
Коршунов, по мнению ведомства, может быть причастен в хищении данных, составляющих коммерческую тайну в Соединенных Штатах, передает РИА «Новости».
В ФБР уверены, что Коршунов работал в одной из госкомпаний и одновременно был сотрудником Службы внешней разведки (СВР) России.
Спецслужба отмечает, что в период между 2013 и 2018 годами Коршунов вступил в преступный сговор и пытался украсть у американской компании сведения, составляющие коммерческую тайну.
«Работа Коршунова состояла в том, чтобы побуждать западные авиационные компании к сотрудничеству с «Объединенной двигателестроительной корпорацией» (ОДК), тем самым способствуя развитию российских авиационных технологий. Он нанимал работавших в филиале крупной авиационной компании США инженеров в качестве консультантов по модернизации конструкции российского авиационного двигателя ПД-14», – добавили в ФБР.
В 2020 году топ-менеджер Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Коршунов был экстрадирован из Италии в Россию, где ему вменяется мошенничество в особо крупном размере.
Экстрадиции россиянина добивалась российская и американская сторона. Причем требование США было одобрено судебными органами Италии. В то же время с ноября 2019 года Коршунов заочно арестован Басманным судом Москвы.
На Капитолий в США совершено нападение
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В Вашингтоне неизвестный протаранил на автомобиле контрольно-пропускной пункт в Капитолий, сообщила американская полиция.
В результате нападения ранения получили два офицера, нападавший задержан, сообщается в Twitter полиции.
Отмечается, что все трое доставлены в больницу. Из-за угрозы перекрыты две улицы.
Между тем сотрудник Конгресса сообщил в соцсетях, что Капитолий заблокирован из-за внешней угрозы безопасности.
«Всем зданиям комплекса Капитолия США: вход и выход в настоящее время закрыты. Вы можете перемещаться по всему зданию, но держитесь подальше от внешних окон и дверей. Если вы на улице, спрячьтесь в укрытии», – цитирует его РИА «Новости».
Позже водитель протаранившего КПП Капитолия автомобиля скончался, сообщил телеканал NBC News.
Канал MSNBCК отметил, что как минимум в одного человека стреляли. Несколько улиц в Вашингтоне перекрыты из-за инцидента.
Напомним, в начале января сторонники 45-го президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия.
Лайф.ру рассказал, как Навальный выбивает привилегии в колонии
Журналисты портала Лайф.ру опубликовали видео из исправительной колонии во Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный, и указали, что условия пребывания блогера в тюрьме сильно отличаются от того, на что он жалуется в соцсетях.
На кадрах, сделанных 26 марта, видно, как Навальный прогуливается с чашкой чая в руках по второму отряду ИК-2 в Покрове. При этом в тот же день в Twitter Навального появилась запись о том, что ему якобы «с кровати встать тяжело и больно», что он не чувствует правую ногу. Кроме того, на видео зафиксировано неподобающее общение Навального с сотрудниками колонии, за что к концу марта у блогера накопилось уже шесть выговоров.
Лайф.ру также сообщает, что во втором отряде, где числится Навальный, всего 16 осужденных. «Многие койки тут пустуют – но койку «гонимого больного» можно отличить от других невооруженным взглядом. Именно из-за поблажек. В соответствии с рекомендацией врача-невролога после осмотра Навальному заменили его пружинную кровать – теперь у него спальное место с жестким дном. Он спит в берушах и маске», пишет издание.
Кроме того, оно отмечает, что некоторые в отряде признались, что им поступают денежные средства – по несколько тысяч рублей с неизвестных карт. Они полагают, что так Навальный пытается завоевать их расположение.
Тем временем член Общественной палаты Мария Бутина сообщила в Telegram, что после многочисленных запросов, связанных с условиями содержания в исправительных учреждениях ФСИН Владимирской области, она вместе с другими журналистами посетила колонии, одной из которых стала Покровская колония (ИК-2), в которой отбывает наказание Навальный.
«Увидев меня в отряде, Навальный сразу кинулся оскорблять. При этом могу сказать, что Навальный ходит абсолютно обычно. Сам же заявил, что никакой диклофенак ему не нужен. Выглядит он вполне нормально, на человека, которому «не дают спать» не похож, а я могу об этом судить после моего пребывания в тюрьме в США», – рассказала Бутина.
Она отметила, что другие заключенные «подтвердили, что никого из них «не будят ежечасно в целях контроля», а «побудки по ночам по факту оказались обычным обходом, который делают надзиратели во всех тюрьмах мира». «С другой стороны, сидельцы рассказали, что Алексей требует к себе особого отношения и особых условий. Сообщили мне, что не довольны поведением Навального, который весь день «лежит как барин», «за собой не убирает», – добавила журналистка.
Она отметил, что колония, в которой содержится Навальный, «практически образцовая и … скорее напоминает пионерский лагерь. Условия содержания аскетичные, но приемлемые». «Мое пожелание к Алексею, если ты совершил преступление – будь мужиком, отбудь наказание», – заключила Бутина.
Отметим, что Навальный в среду объявил голодовку «с требованием пустить приглашенного врача». Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова после посещения его в колонии заявила РИА «Новости», что у ее подзащитного болят нога и спина. Между тем во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив также, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.
28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные.
Названы сроки разработки межконтинентальной ракеты «Кедр»
Опытно-конструкторскую работу (ОКР) по созданию межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Кедр» планируется начать в ближайшие несколько лет, сообщил источник в промышленном комплексе.
«Научно-исследовательская работа (НИР) по «Кедру» профинансирована в рамках действующей государственной программы вооружений до 2027 года. ОКР начнется в 2023–2024 годах», – сказал собеседник ТАСС.
Он добавил, что «Кедр» должен заменить находящиеся на вооружении РВСН «Ярсы» на рубеже 2030 года, новые ракеты будут как мобильными, так и шахтными, уточнил источник.
Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что предприятия ОПК приступили к проектированию стратегического ракетного комплекса нового поколения «Кедр».
Захарова заявила о «чувстве гордости» за Зеленского
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала информацию об украинских санкциях против Россотрудничества, отметив, что «испытывает чувство гордости» за президента Украины Владимира Зеленского.
«Спросите, какой контрабандой занималось на Украине Россотрудничество? Как же, контрабандно читали стихи Тараса Шевченко. Испытываю чувство гордости за Зеленского – больше проблем в стране нет, он не лох, граждане не кролики», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.
Ранее украинский министр культуры Александр Ткаченко негодующе отреагировал на анонс мероприятия Россотрудничества, где Тарас Шевченко назван российско-украинским поэтом. Он выразил надежду, что вопросом деятельности филиала Россотрудничества на Украине займется СНБО. 2 апреля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против десяти российских компаний и Россотрудничества.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков отметил, что уведомлений о санкциях пока не поступало. Он также выразил обеспокоенность за безопасность сотрудницы в Киеве, исполняющей обязанности руководителя Россотрудничества, которая имеет дипломатический статус и формально является сотрудником посольства России.
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Песков прокомментировал слова Мединского о великоросских землях
На повестке дня в администрации президента не стоит вопрос о том, как «великоросские земли» оказались на территории Украины, Казахстана и Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, на повестке дня нет такого вопроса... Это такие научные изыскания, это не имеет отношения к повестке дня в администрации президента», – заявил Песков, передает РИА «Новости».
Ранее помощник президента России, экс-министр культуры Владимир Мединский во время выступления заявил, что необходимо подумать о том, «как так получилось, что великоросские земли оказались на территории Украины, Казахстана и даже Белоруссии».
Кроме того, Мединский отметил уязвимость современного российского государства в плане отношения к собственной истории, чем пользуется Запад, целенаправленно вбрасывая ложь о ключевых событиях прошлого, чтобы разрушить Россию.
ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов ЛНР
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Киевские силовики нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности Луганской народной республики, обстреляв населенные пункты Золотое-5, Лозовое, Калиново-Борщеватое и Голубовское, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Огонь велся из 122-мм арторудий, 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17 и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, передает ЛуганскИнформЦентр.
Ранее ЛНР призвала ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия в Донбассе. В пятницу в ДНР обвинили Украину в 24 случаях нарушения перемирия в Донбассе.
В тот же день Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Соединенных Штатов.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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Блогер Эдвард Бил признал, что был за рулем в момент аварии на Садовом кольце
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Видеоблогер Эдвард Бил (Эдуард Биль) признался, что сидел за рулем автомобиля, попавшего в четверг в аварию на Садовом кольце, видеозапись опубликовала пресс-служба полиции Москвы.
«Не разбираюсь в этом», – заявил молодой человек в ответ на вопрос, был ли он за рулем в ролике ГУ МВД по Москве, опубликованном на YouTube-канале РБК.
После он уточнил, что находился за рулем, также Бил пояснил, что автомобиль не его.
Между тем адвокат семьи пострадавшей в ДТП женщины Виталий Бородин уточнил, что блогер пока не предлагал компенсацию пострадавшей.
«Когда я беседовал со своим доверителем на этот счет, я так понял, что Бил ему пока не предлагал компенсацию. Да и как можно такое компенсировать? В любом случае мы настаиваем на том, чтобы все было в соответствии с законом. Любые вопросы, связанные с компенсацией, я буду обсуждать с доверителем», – пояснил собеседник ТАСС.
Адвокат Била Сергей Жорин отмечал, что подзащитный планирует помочь пострадавшей, он раскаивается и сожалеет о произошедшем.
В четверг на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Столичный департамент транспорта опубликовал видеозапись с моментом происшествия, согласно которой один из автомобилей перед ДТП выехал на встречную полосу движения. Виновником ДТП, предположительно, стал водитель спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей. По словам источника в правоохранительных органах, за рулем Audi RS6 находился блогер и пранкер Эдвард Бил (Эдуард Биль). Сам блогер заявил о своей невиновности в аварии. При этом, по словам блогера, за рулем принадлежащей ему Audi RS 6 Avant якобы находился его приятель, а сам он подъехал на место, чтобы разобраться в инциденте.
Однако, по сообщениям СМИ, свидетели аварии утверждают, что в момент ДТП видеоблогер все же находился за рулем Audi, а позже пересел с водительского сиденья автомобиля на пассажирское. Одна из пострадавших в аварии успела разглядеть лицо блогера, который «быстро перепрыгнул назад», и обвинила Била в провоцировании ДТП.
В ГИБДД по столице подтвердили, что причиной аварии, по предварительным данным, стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу. Департамент транспорта Москвы сообщал, что у водителя, устроившего аварию на Садовом кольце, более 566 штрафов за нарушения правил дорожного движения. По информации ведомства, автомобиль, из-за которого произошло столкновение, в 2021 году свыше 400 раз нарушал скоростной режим.
Дело о ДТП на Смоленской площади взял на личный контроль прокурор Москвы Денис Попов.
RuTube объявил о перезапуске
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Администрация видеоплатформы RuTube объявила о ее перезапуске. Первые изменения, которые уже произошли в апреле, затронули веб-версию сайта: пользователям доступна полная переработка интерфейса, удобная навигация, новые цветовые решения и возможности управления контентом.
Теперь пользователи могут смотреть контент без регистрации, загружать видео через удобную студию, создавать тематические плейлисты, монетизировать свой контент, передает RT.
В бета-версии доступны разделы с подкастами, образовательным контентом и трансляциями. В ближайшее время пользователи смогут самостоятельно запускать стримы на RuTube, а в третьем квартале – продавать товары в прямом эфире и загружать подкасты.
«Мы переформатировали платформу за короткое время, изменили контентную политику и запустили новые разделы. Теперь можно смотреть и слушать контент в быстром и удобном плеере. Это не все нововведения и изменения, нам предстоит ещё много работы», – рассказал генеральный директор RuTube Роман Максимов.
В третьем квартале 2021 года планируется перезапуск мобильного приложения, SmartTV и доработка функций управления контентом. Уже сейчас на RuTube собран контент федеральных каналов, крупнейших киностудий и авторов. На данный момент библиотека платформы насчитывает более 3 млн видео.
Ранее в пятницу журналист Антон Красовский рассказал о планах Газпроммедиа обновить интернет-платформу RuTube так, чтобы она стала аналогична видеохостингу YouTube.
Кроме того, в программе «Дайте сказать!» он выразил мнение, что с появлением у России национального видеохостинга государство сможет оказывать давление на видеосервис YouTube вплоть до блокировки. «А дальше переговариваться со стороны сильного. То есть мы разрешим работать на территории Российской Федерации, когда вы будете просто соблюдать российские даже не законы, а представления о добре и зле», – заявил он.
В последнее время YouTube все чаще блокирует каналы российских СМИ и снятые в России документальные фильмы. Так, в марте YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму был ограничен. Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить».
Всего за последние годы в зарубежный черный список попали около 200 русскоязычных каналов. Среди них РИА «Новости», RT, Sputnik и «Россия 1», «Царьград», Anna News, News Front, ФАН, «Крым 24» и другие. Роскомнадзор неоднократно призывал Запад отказаться от цензуры.
Пашаев дал совет адвокату Эдварда Била
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Для того, чтобы полностью прекратить уголовное дело по ДТП с участием блогера Эдварда Била, просто необходимо договориться со всеми пострадавшими в данной аварии, рассказал газете ВЗГЛЯД бывший адвокат актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Эльман Пашаев.
Первого апреля на Садовом кольце в Москве автомобиль Audi, за рулем которого находился видеоблогер Эдвард Бил (Эдуард Биль) вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с четырьмя автомобилями. В аварии пострадала консультант Госдумы Мария Артемова, которая находится в тяжелом состоянии в реанимации.
«Самая главная задача в данном деле – работа с потерпевшей. Если он (Эдвард Бил, – прим. ВЗГЛЯД) возместит и материальный, и моральный вред, то успех обеспечен. Да даже если не возместит, то это статья до двух лет и за этого его сажать нельзя, так как он является гражданином России, имеет постоянное место жительства и регистрацию в Москве, есть доход. Поэтому при любом раскладе его в тюрьму не посадят», – уверен Пашаев.
Но для того, чтобы полностью прекратить данное уголовное дело, просто необходимо договориться со всеми пострадавшими в данной аварии, продолжает юрист.
«Тогда дело можно будет прекратить полностью, с примирением сторон или даже штрафом все закончится. Но хотя бы без судимости. То есть его адвокату просто необходимо работать именно с потерпевшими, от них все зависит», – советует собеседник.
Ранее лидер всероссийского движения автомобилистов «Синие Ведерки» Петр Шкуматов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что если бы летом 2020, сразу после смертельного ДТП с актером Михаилом Ефремовых Департамент транспорта города Москвы поставил бы на Садовом кольце между полосами разделительный барьер, то аварии с Эдвардом Билом не было бы.
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