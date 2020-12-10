В Минэнерго рассказали, как долго экономика России останется привязанной к углеводородам

Углеводороды останутся основой российской экономики не меньше, чем на десять лет, заявил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

«Природная рента будет снижаться и это повлияет на страны, которые зависят от углеводородов. Здесь нам нужно грамотную политику выстраивать, чтобы мы могли свои углеводороды максимально [эффективно] использовать и сохранить кривую предложения, чтобы мы сохранили свою долю и использовали наши природные богатства для других сфер экономики. Хоронить рано. Я думаю, что еще 10-15 лет как минимум это будет составлять прочную основу [бюджета России], потом межтопливная конкуренция будет еще больше сбивать ренту», – цитирует Сорокина ТАСС.

Он добавил, что сейчас в мире много дешевых запасов нефти, потому на рынок могут попасть большие объемы этого сырья. По его словам, этих объемов больше, чем способна поглотить мировая экономика.

Также Сорокин призвал «не хоронить» углеводороды, за громкими заявлениями о конце их эпохи стоят «лозунги и «хайп», но за ними мало «расчетов и цифр». «Если мы хотим, чтобы мировая экономика восстановилась, то мы должны иметь в виду, что энергетика все равно является основой. Это значит, что она должна быть не только доступна (по доставке – прим. ВЗГЛЯД), но еще и по доступной цене», – пояснил замминистра.

Новые источники энергии, по мнению замглавы ведомства, будут стоить десятки триллионов долларов. «Мы уже видели, как реагирует рынок на увеличение долгов, представьте, если мы будем вкладывать триллионы в те сферы, которые не приносят достаточную доходность, это тоже нужно учитывать», – сказал Сорокин.

Также замминистра пояснил, что конкурентам России «убрать» ее с рынка нефти будет тяжело. Такие действия, по мнению Сорокина, приведут к коллапсу. «Были попытки ввести санкции на Россию, но в связи с тем, что мы занимаем достаточно крупное положение, [долю] на рынке - более 10%, примерно 11%, то нас достаточно тяжело убрать с рынка без последствий. Все прекрасно понимают, что это приведет к коллапсу устоявшихся логистических схем и резкому росту на энергоресурсы», – уверен он.

Ранее ученые Сибирского отделения Российской академии наук (ИНГГ) СО РАН спрогнозировали, что открытие новых месторождений с запасами нефти и газа в Арктической зоне России увеличат объемы ежегодной добычи природного газа в полтора раза – со 100 до 150 млн кубометров.