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Украина сорвала работу политической подгруппы по Донбассу
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Представители Киева сорвали работу политической подгруппы Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь.
«Украина сорвала работу политической подгруппы. Как и предполагал полномочный представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник, Украина начала заседание с очередных попыток его сорвать, требуя «отключить» общественных экспертов Донбасса. Не добившись от координатора удовлетворения своих безосновательных требований, Украина довела ситуацию до абсурда – потребовала прекращения заседания», – цитирует ее ТАСС.
По ее словам, такая позиция Украины полностью блокирует возможность работы над политическими аспектами урегулирования и доказывает, что Киев не заинтересован в мирном решении конфликта.
В свою очередь в делегации Донецкой народной республики (ДНР) отметили, что такая позиция Киева «свидетельствует о кризисе жанра и полном исчерпании инструментария для дальнейшего затягивания переговорного процесса».
«Украинские представители позволяют себе саботировать мирный процесс под, по сути, выдуманными предлогами. Тем не менее эти отговорки не изменяют простую истину: у Киева есть обязательства по документам Минского пакета и их нужно выполнять, а не упражняться в блокировании переговорного процесса», – говорится в сообщении.
Ранее представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в подгруппе Алексей Никоноров заявил, что представители Киева в подгруппе по безопасности отказались обсуждать варианты решения задач по снижению уровня эскалации на линии соприкосновения.
Названо число получивших гражданство России жителей Донбасса
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Число жителей Донецкой народной республики (ДНР), получивших российское гражданство в упрощенном порядке, превысило 224 тысячи, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«В ДНР на данный момент более 224 тысяч человек получили гражданство Российской Федерации», – передает ТАСС слова Пушилина в интервью «Парламентской газете».
По его словам, при нынешних темпах выдачи паспортов к сентябрю число жителей республик Донбасса, получивших российское гражданство, превысит полмиллиона.
«Для нас, без малейшего преувеличения, очень ценно реализовать свое конституционное право и принять участие в выборах депутатов Госдумы», – добавил он.
По его словам, еще летом прошлого года среди граждан России, проживающих в Донбассе, было очень много желающих принять участие в голосовании по поправкам к Конституции России.
Говоря о выборах в Госдуму, Пушилин также отметил, что жителям Донбасса, получившим российское гражданство, было бы удобнее, если бы избирательные участки были организованы на территориях республик. Глава ДНР также сообщил, что на сегодняшний день переговоры с российской стороной, в частности с ЦИК, по поводу информирования граждан РФ в Донбассе о предстоящих выборах в Госдуму не ведутся.
«С официальными структурами по этому вопросу пока взаимодействия нет. Очень надеюсь, что оно возникнет и позволит реализовать избирательное право наших граждан», – добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин заверил, что Россия не бросит Донбасс. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин подчеркнул, что в республике постоянно ощущают поддержку со стороны России, и выразил готовность отстаивать общие ценности.
Пушков отреагировал на заявление Киева об эскалации в Донбассе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отреагировал на заявление главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе и экс-президента Украины Леонида Кравчука о возможном начале полномасштабного военного конфликта в Донбассе.
«Кравчук, видите ли, не исключает... А откуда возьмется широкомасштабный конфликт, если не из Киева? Сам по себе он не возникнет. И зачем нужны США? Чтобы играть на стороне Киева», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор напомнил, что у Вашингтона уже был спецпредставитель по вопросу конфликта на востоке Украины, но тот ни разу не посетил неподконтрольные официальному Киеву регионы. И именно участие Соединенных Штатов способно привести к усугублению ситуации, считает парламентарий. «США ничем не способны помочь решению конфликта – они способны только разогреть его. Поэтому их надо держать в стороне от всех переговоров», – заключил Пушков.
Накануне в представительстве провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили об обстреле украинскими силовиками северной окраины Донецка. В тот же день глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе. В четверг в ЛНР обвинили Киев в подготовке к эскалации конфликта в Донбассе и призвали мировое сообщество повлиять на власти Украины. Тем временем представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы. Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в вероятности возобновления Киевом полномасштабного конфликта в Донбассе.
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Глава ДНР прибыл в Крым
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Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прибыл в Крым, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю годовщины воссоединения полуострова с Россией, сообщает его пресс-служба.
В сообщении пресс-службы указывается, что «делегация ДНР во главе с Денисом Пушилиным прибыла в Республику Крым», передает Донецкое агентство новостей (ДАН).
Во вторник состоится церемония вручения государственных наград ДНР и Республики Крым.
В четверг Пушилин примет участие в организованных мотоклубом «Ночные волки» ежегодном автомотопробеге и праздничной программе у подножья горы Гасфорта.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
18 марта Крым отметит седьмую годовщину воссоединения с Россией. Основные праздничные мероприятия пройдут под девизом «Крымская весна – семь лет дома».
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым всегда был и навсегда останется русской землей, Украина никогда не имела законного права на полуостров.
В Донбассе призвали власти Абхазии освободить экс-командира ополчения
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Общественность самопровозглашенной Донецкой народной республики направила открытое письмо властям Абхазии с просьбой освободить бывшего командира интернациональной бригады «Пятнашка» Ахру Авидзбу.
Как сообщает Telegram-канал WarGonzo, составители открытого письма обратились к руководству Абхазии с призывом оказать всестороннее содействие в освобождении Авидзбы, задержанного 4 марта Службой государственной безопасности Республики Абхазия. Представители ДНР назвали меру пресечения в отношении Авидзбы чрезмерной.
«Придя на помощь Донбассу в самые сложные времена, сыны Абхазии всеми силами поддержали становление наших республик. Участвуя в важнейших боевых операциях на самых опасных направлениях, Ахра Авидзба проявлял необычайную храбрость. За что многострадальный Донбасс безмерно благодарен и ему, и стране, его вырастившей», – говорится в обращении.
Также общественность ДНР попросила внимательно разобраться в сложившейся ситуации и принять меры для освобождения Ахры Авидзбы, Станислава Культа, Талеха Гасанова и Андрея Лактионова.
Общественность ДНР выразила уверенность в том, что руководство Абхазии не пожелает вбить клин несправедливости в дружбу и сотрудничество между республиками.
Свои подписи под текстом обращения поставили 12 человек, в том числе представитель управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин, командир батальона «Легион» и депутат Народного совета ДНР 1-го созыва Сергей Завдовеев, командир батальона «Спарта» Владимир Жога, основатель бригады «Восток» Александр Ходаковский и поэтесса Анна Ревякина.
Накануне суд Сухума постановил арестовать бывшего помощника президента Абхазии по международным делам Ахру Авидзбу. В Службе госбезопасности (СГБ) Абхазии заявили, что Авидзба и пятеро иностранцев, в том числе граждане Украины, планировали принять участие в попытке государственного переворота в республике.
Авидзба был участником боевых действий в Донбассе с 2014 года. Помощником по международным связям был назначен после избрания президентом Абхазии Аслана Бжании в 2020 году. В ноябре 2020 года Авидзба подал заявление об уходе с должности по собственному желанию.
В Госдуме оценили слова Кравчука про «развертывание конфликта» в Донбассе
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о развертывании широкомасштабного конфликта в регионе, заявил, что все к этому идет.
Ранее Кравчук заявил, что не исключает развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе, поэтому выступает за привлечение к переговорам США.
«Масштабно мыслит пан Кравчук, даже внутриукраинский гражданский конфликт требует зачислить в список мировых проблем. Все что угодно, скоро сигнал в космос пошлют о помощи, лишь бы не исполнять Минские соглашения. Ну а насчет масштабного конфликта, то, судя по всему, все к этому идет», – цитирует РИА «Новости» Бальбека.
Депутат также отметил, что США зарекомендовали себя как агрессор. Кроме того, Вашингтон меняет условия соглашения в одностороннем порядке, поэтому «разговаривать с ними никто не станет».
«Так что в любом случае Донбасс – это кровавая рана на теле Украины, а не мирового сообщества, хотя, конечно, экс-президенту очень хочется, чтобы проблемы Киева расхлебывал весь мир», – подчеркнул Бальбек.
Ранее Кравчук сообщил, что Киев ведет консультации об участии США в переговорном процессе относительно конфликта в Донбассе, однако это пока не в публичной плоскости.
Напомним, в ЛНР заявили о подготовке Киева к новому конфликту в Донбассе и призвали мировое сообщество повлиять на власти Украины, чтобы не допустить эскалации. В то же время представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе.
В ДНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков
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Подразделения украинских силовиков за прошедшие сутки два раза обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). При обстрелах применялись гранатометы, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным ведомства, общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 14 единиц, передает ТАСС.
Под огнем украинских силовиков оказались район «Вольво-центра» на севере Донецка и село Ленинское на юге ДНР. При обстрелах применялись гранатометы. Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры, по данным представительства ДНР в СЦКК, не зафиксировано.
Об обстреле со стороны ВСУ также сообщили в пресс-службе народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
«С начала текущих суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня», – цитирует РИА «Новости» представителя пресс-службы. Он уточнил, что обстрел по поселку Молодежное велся из гранатомета с позиций 92-й бригады ВС Украины.
«Подразделения народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки», – дополнил представитель пресс-службы.
Накануне в ДНР сообщили, что украинские силовики из гранатомета обстреляли северную окраину Донецка.
Напомним, в Донбассе произошло новое обострение конфликта, бесперебойно работает артиллерия, тяжелая техника перемещается в жилые кварталы, регулярно гибнут люди.
В ДНР и ЛНР ожидают возобновления Киевом полномасштабного конфликта. Сообщалось о возможном наступлении украинских военных 15 марта. При этом Киев открестился от планов по наступлению в Донбассе.
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В Киеве не исключили развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе
Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук выступил за привлечение к переговорам по Донбассу США, поскольку не исключает развертывания широкомасштабного конфликта.
«Я убежден, что США должны принимать участие в этом вопросе (переговорам по Донбассу – ред.). Потому что конфликт на Донбассе – это не только вопрос украинский, и даже не европейский. Это вопрос возможного широкомасштабного конфликта, если Россия не остановится в своих аппетитах», – заявил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА «Новости».
Киев, по его словам, ведет консультации об участии США в переговорном процессе относительно конфликта в Донбассе, однако это пока не в публичной плоскости. Он добавил, что Россия может выступить против такого решения, но будет «должна дать соответствующие аргументы».
Ранее в ЛНР заявили о подготовке Киева к новому конфликту в Донбассе и призвали мировое сообщество повлиять на власти Украины, чтобы не допустить эскалации. В то же время представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе.
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В ЛНР заявили об обстреле украинскими военными беспилотника ОБСЕ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе села Троицкое, сообщила пресс-служба народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР).
«С целью недопущения обнаружения военной техники в жилых районах населенного пункта Троицкое командир 59-й бригады [ВСУ] полковник Геннадий Шаповалов отдал приказ препятствовать работе БПЛА СММ ОБСЕ в данном районе, в результате чего в направлении беспилотника миссии был открыт огонь из стрелкового оружия с позиций 59-й бригады ВСУ, что не позволило зафиксировать нарушения противника», – приводит Луганскинформцентр сообщение НМ ЛНР.
В НМ также уточнили, что наблюдатели были вынуждены покинуть район мониторинга, а «в ходе обследования БПЛА выявлено пулевое повреждение одного из винтов».
Ранее в ДНР сообщили, что подразделения украинских силовиков за прошедшие сутки два раза обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). При обстрелах применялись гранатометы.
Накануне в ДНР сообщили, что украинские силовики из гранатомета обстреляли северную окраину Донецка.
Напомним, в Донбассе произошло новое обострение конфликта, бесперебойно работает артиллерия, тяжелая техника перемещается в жилые кварталы, регулярно гибнут люди.
В ДНР и ЛНР ожидают возобновления Киевом полномасштабного конфликта. Сообщалось о возможном наступлении украинских военных 15 марта. При этом Киев открестился от планов по наступлению в Донбассе.
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Стало известно о приведении украинских силовиков в Донбассе в полную боевую готовность
Подразделения украинских силовиков в Донбассе приведены в полную боевую готовность, военные вернулись на позиции 2018 года, сообщили СМИ.
«Перемирие по факту закончилось еще в конце января. Кто начал первый, уже никто не скажет. Прилеты с той стороны каждую ночь. С нашей стороны те же действия», – рассказал источник «Страна.ua».
По его словам, военные вернулись на позиции 2018 года, то есть до разведения войск, и расстояние между ними составляет всего 400-700 метров.
«В окопах каждый день по две инспекции из штабов. Причем проверяют не соблюдение условий перемирия, как раньше. А укомплектованность боекомплектом, готовность и исправность техники и оружия», – добавил источник.
Он отметил, что военнослужащих не очень хотят отпускать в увольнительные, что указывает на подготовку к наступлению или угрозе атаки.
В свою очередь источник в Минобороны Украины сообщил, что Генштаб разработал несколько вариантов возвращения неподконтрольных территорий.
Ранее подразделения украинских силовиков за сутки два раза обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). При обстрелах применялись гранатометы, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Эксперты: Выдача российских паспортов в Донбассе не заставит Украину отказаться от агрессии
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«Российская сторона автоматически может оказаться втянутой в конфликт, независимо от того, сколько ее граждан проживает в ДНР и ЛНР», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший вице-премьер Донецкой народной республики Андрей Пургин. Так он прокомментировал сообщение главы ДНР Дениса Пушилина о том, что число жителей республики, получивших российское гражданство, превысило 224 тысячи.
«Действительно, в Донецкой и Луганской народных республиках выдано в совокупности около 400 тыс. российских паспортов, а к сентябрю их количество планируется увеличить до полумиллиона. Однако вряд ли этот фактор каким-то образом повлияет на планы Украины вести полномасштабные боевые действия на этих территориях», – считает донецкий общественный деятель, бывший вице-премьер и глава парламента ДНР Андрей Пургин.
Российская сторона автоматически окажется втянутой в конфликт такого рода, независимо от того, сколько ее граждан проживает в ДНР и ЛНР, отметил собеседник. «Если снова начнется война, то в Россию за несколько дней хлынет около полутора миллионов беженцев. Разумеется, это заботит российские власти», – уверен он.
При этом Пургин подчеркнул – опасность полномасштабной войны на Донбассе несколько преувеличена. «Да, сейчас здесь наблюдается обострение ситуации, которого не было почти два с половиной года. Но те жители ДНР и ЛНР, которые видели лето 2014 года, понимают, что это несоизмеримые вещи. Это связано с тем, что США снова выделили Киеву средства на ведение войны, но их явно недостаточно для реальных боевых действий. Зато этих денег вполне хватает на то, чтобы держать население в состоянии вялотекущего конфликта, бесконечно напоминать, что еще ничего не закончилось. Эти ребята просто портят нам жизнь, и это грустная констатация факта», – заключил собеседник.
Число жителей ДНР, получивших российское гражданство в упрощенном порядке, превысило 224 тысячи, сообщил глава провозглашенной республики Денис Пушилин в интервью российской «Парламентской газете». По оценке донецкого лидера, при нынешних темпах выдачи паспортов к сентябрю число жителей республик Донбасса, получивших российское гражданство, превысит 500 тысяч. Напомним, что общая численность населения Донецкой и Луганской народных республик составляет около 3,6 млн человек.
Получение российских паспортов жителями ДНР действительно поспособствовало росту безопасности в регионе, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий социолог Евгений Копатько. «Но при этом нельзя полностью исключить военный сценарий развития событий, ведь ставки в политической борьбе в Киеве невероятно повысились. Даже если до прямого столкновения не дойдет, логика украинской стороны остается прежней – зачистить неподконтрольные территории и выйти на границу с Россией», – считает эксперт.
«Вопрос вмешательства России в эту ситуацию остается открытым. Есть заявления президента Владимира Путина о том, что такие действия Украины могут быть для нее очень рискованными. Но сейчас идет испытание на прочность всех сторон конфликта, своего рода проверка нервов», – заключил Копатько.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, с февраля на линии соприкосновения сторон в Донбассе отмечается одно из самых серьезных за последние годы обострений обстановки. В марте участились артиллерийские обстрелы с позиций вооруженных сил Украины (ВСУ), применяются гранатометы и минометы, наблюдатели фиксируют перемещение тяжелой техники ВСУ и минирование населенных пунктов Донбасса с украинской стороны. Высказывались предположения, что украинские силовики готовы начать крупномасштабные боевые действия.
Ранее президент России Владимир Путин заверил, что Россия не бросит Донбасс.
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В ДНР сообщили о размещенных Киевом тяжелых вооружениях в Донбассе
Украинские военные разместили на подконтрольной Киеве территории Донбасса пять единиц военной техники, сообщил представитель Народной милиции ДНР.
«Выявлено размещение пяти единиц вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории», – цитирует представителя ведомства РИА «Новости».
Он уточнил, что были обнаружены зенитно-ракетный комплекс, танк Т-72 и БМП-2.
Ранее о похожих действиях украинских военных сообщили в ЛНР. Там заявили, что украинские силовики разместили бронетехнику в подконтрольных Киеву населенных пунктах Врубовка и Троицкое у линии соприкосновения в Донбассе.
Накануне подразделения украинских силовиков за сутки два раза обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). При обстрелах применялись гранатометы.
ЛНР обвинила Киев в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в размещении бронетехники в подконтрольных Киеву населенных пунктах Врубовка и Троицкое у линии соприкосновения в Донбассе.
«В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», – цитирует РИА «Новости» представителя пресс-службы ведомства республики.
Отмечается, что в течение минувших суток выявлено в общей сложности четыре единицы бронетехники в поселках Врубовка и Троицкое у линии соприкосновения. По словам представителя пресс-службы, подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия.
Ранее СМИ сообщили , что подразделения украинских силовиков в Донбассе приведены в полную боевую готовность, военные вернулись на позиции 2018 года.
Накануне подразделения украинских силовиков за сутки два раза обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). При обстрелах применялись гранатометы, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Песков оценил заявления об «ударе» по Украине при эскалации конфликта в Донбассе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рекомендовал ориентироваться на официальные заявления, а не высказывания в СМИ, комментируя сообщения о якобы возможности удара России по Украине в случае эскалации конфликта в Донбассе.
Журналист поинтересовался у представителя Кремля, насколько соответствуют действительности «заявления в эфирах российских телеканалов» о том, что Россия в случае эскалации конфликта в Донбассе якобы может нанести удар по военным объектам Украины за пределами Донбасса.
«Обращайте внимание на публикации в российских СМИ, но все-таки ориентируйтесь на официальные высказывания и, конечно же, всегда исходите из того, что России очень важна безопасность людей Донбасса, которые говорят на русском языке», – ответил Песков, передает РИА «Новости».
В начале марта в Донбассе произошло обострение конфликта – бесперебойно работает артиллерия, тяжелая техника перемещается в жилые кварталы, регулярно гибнут люди. Газета ВЗГЛЯД размышляла, почему сейчас у Зеленского больше причин для начала войны, чем когда-либо прежде.
Памятник Доктору Лизе установят у реабилитационного центра для детей из Донбасса в Красногорске
Памятник Елизавете Глинке, погибшей в 2016 году, установят 17 марта у центра «Созвездие» в Красногорске, где проходят реабилитацию дети, пострадавшие во время боевых действий в Донбассе, сообщила президент благотворительной организации «Справедливая помощь доктора Лизы» Ольга Демичева.
«В среду будет установлен этот памятный бюст Елизавете Петровне (Глинке - ред.) в центре реабилитации детей, куда на реабилитацию забирают очень много тяжело больных детей с Донбасса. И это будет такой объединяющий всех, кто помогает, жест. Это Московская область, это Красногорск», – цитирует РИА «Новости» Демичеву.
По ее словам, идея сделать памятник Глинке принадлежит организаторам всероссийской акции «Аллея российской славы», а создавался он при поддержке и консультациях со стороны ее брата Андрея Колесниченко, который приходил в мастерскую и смотрел, каким получается образ.
«Также были советы скульптору и от супруга Елизаветы Петровны Глеба Глебовича Глинки. Он подчеркивал, что Елизавета была миниатюрной женщиной, просил учитывать ее миниатюрность и хрупкость при создании образа. И действительно удалось все это передать. И просьба Глеба Глебовича была, чтобы этот бюст Елизаветы Петровны был в медицинской форме, что тоже передано в образе», – пояснила она.
Также Демичева добавила, что исполнение памятника удивительно удачное, особенно ей понравилось, что он улыбается.
«Улыбающийся памятник. Она вообще очень светлый человек, не хочется говорить «была». В ней было столько человеколюбия, столько позитивного заряда и энергии, что улыбка, переданная в памятнике, наверное, часть ее сути и образа. Это очень трогательно и важно», – уточнила она.
Демичева подчеркнула, что Глинку прекрасно помнят на Донбассе, откуда она вывозила тяжелобольных и раненных детей с 2014 по 2016 года на лечение в Россию, в Сирии, куда она привозила гуманитарные грузы, в Киеве, где она открыла первый киевский хоспис. «Ее помнят, наверное, во всем мире», – заключила она.
Напомним, Елизавета Глинка, врач-реаниматолог по образованию, стала известна благодаря своей правозащитной и благотворительной деятельности. В 2007 году она основала международную общественную организацию «Справедливая помощь», которая помогала умирающим онкобольным, нуждающимся и бездомным.
Она неоднократно посещала Донбасс и Сирию с гуманитарными акциями. 25 декабря 2016 года Елизавета Глинка погибла при крушении самолета Ту-154 Минобороны России, направлявшегося в Сирию.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему люди не забывают Доктора Лизу.
В ЛНР сообщили о размещении зенитных установок ВСУ у жилых домов
Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили бронетехнику и зенитные установки у жилых домов в населенном пункте Троицкое, сообщила пресс-служба управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).
«В зоне ответственности 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ боевики разместили 12 единиц военной техники в жилых районах населенного пункта Троицкое, в том числе семь бронированных разведывательно-дозорных машин, две зенитные установки ЗУ-23, два бронетранспортера МТ-ЛБ и одну боевую машину пехоты», – сообщили в ведомстве, передает Луганскинформцентр.
В пресс-службе добавили, что нахождение еще одной БМП отмечено вблизи жилого дома в селе Новозвановка.
В Народной милиции также рассказали, что украинские силовики задействовали средства массовой информации для дискредитации военнослужащих ЛНР. «Нашей разведкой в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Север» отмечено нахождение корреспондентских групп телеканалов «1+1», ICTV и агентства France-Presse в сопровождении офицеров 74-го центра информационно-психологических операций», – рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Он отметил, что командование так называемой операции объединенных сил «продолжает безуспешные попытки дискредитировать подразделения Народной милиции и обелить в глазах своих граждан действия украинских оккупантов в зоне карательной операции», передает ТАСС.
Осадчий добавил, что военнослужащие одной из бригад ВСУ получили двойной боекомплект к стрелковому оружию и гранатометам. «Нашей разведкой установлено, что в подразделениях 92-й отдельной механизированной бригады производится пополнение запасов боеприпасов к стрелковому оружию и гранатометам, так как имевшийся боекомплект практически полностью израсходован на огневые провокации», – рассказал он.
Ранее в ДНР также сообщили, что украинские военные разместили на подконтрольной Киеву территории Донбасса пять единиц военной техники.
14 марта подразделения украинских силовиков за сутки два раза обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). При обстрелах применялись гранатометы.
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