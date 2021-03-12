Минобороны заявило о слежении за испанским фрегатом «Кристобаль Колон» в Черном море

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НОВОСТЬ ЧАСА

Регулятор ЕС признал риск анафилактического шока после вакцины AstraZeneca

12 марта, пятница  |  Последнее обновление — 18:20  |  vz.ru
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России обещают непредвиденные сверхдоходы

Россия снова начала зарабатывать на нефти и газе Алексей Куденко/РИА «Новости»
Россия может получить в этом году сверхдоходы благодаря подросшей в цене нефти. Речь может идти о 2–2,5 трлн рублей, которые пополнят Фонд национального благосостояния. В прошлом году резервы приходилось тратить из-за дефицита бюджета, но теперь ситуация резко меняется. Подробности...
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Крымская весна продолжает объединять россиян

Для большинства россиян возвращение Крыма стало поводом для гордости Максим Блинов/РИА Новости
Через семь лет после возвращения Крыма в Россию более 80% россиян положительно оценивает это событие и считает его исторически справедливым. Западные санкции большинство жителей страны также не связывает с воссоединением полуострова – это был лишь повод для их введения, считают опрошенные социологами люди. А как в самом Крыму оценивают прошедшую семилетку по сравнению с украинскими временами? Подробности...
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Как царская Россия заложила триумф советской науки и техники

Александр Попов стал героем одноименного советского фильма «‎Александр Попов»‎/Ленфильм
Расцветом науки в России стала советская эпоха – однако мало кто вспоминает, на сколь высоком уровне научно-технических достижений находилась наша страна до революции. На передовой край науки и техники Россия вышла именно в XIX веке. Каким образом ученые становились государственной элитой Российской империи? Подробности...
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Аномалии AstraZeneca срывают европейскую вакцинацию

Вакцина компании AstraZeneca вызывает все большие сомнения и даже опасения Fucarini/Fotogramma/Global Look Press
Грандиозные планы вакцинации жителей Европы от коронавируса сорваны из-за проблем с вакциной компании AstraZeneca. Какими аргументами защитники этой вакцины объясняют серию осложнений и даже смертей, последовавших после ее применения, и как на фоне этого колоссального кризиса выглядит российская разработка «Спутник V»? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Как закручивают гайки в США

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
В арсенале Демпартии есть средства даже физического давления на непокорных граждан. Уличные бойцы BLM и антифа уже доказали свою эффективность. Как и хунвейбины, американские ультрас способны отбить охоту сопротивляться у добропорядочных обывателей. Подробности...

Турция взаимодействует с Россией по принципу шведского стола

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Одни эксперты уверяют, что Турция – важный союзник России. Другие утверждают, что Эрдоган – враг, угрожающий не только внешнеполитическим интересам, но и территориальной целостности нашей страны. Правы и те, и другие. Подробности...
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Британская монархия рискует пойти к черту

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Покуда Виндзоры отвергали тех, кто выносит сор из Букингемской избы, британская монархия все преодолевала. Но с прогрессивной младшей ветвью – по-американски настырной герцогиней и принцем-фетюком – все может пойти вразнос. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
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Националисты против Манижи

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Чем закончится новое сражение за Донбасс

Россия осваивает Арктику с помощью космоса

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Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
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Мексика отметила 8 марта массовым женским протестом

В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
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Каналы Венеции пересохли

Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Регулятор ЕС признал риск анафилактического шока после вакцины AstraZeneca
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    России обещают непредвиденные сверхдоходы

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    Минобороны заявило о слежении за испанским фрегатом «Кристобаль Колон» в Черном море

    12 марта 2021, 17:04

    Текст: Вера Басилая

    Черноморский флот следит за действиями фрегата ВМС Испании «Кристобаль Колон», зашедшего в Черное море, сообщили в пятницу в Национальном центре управления обороной России (входит в Минобороны России).

    «Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями фрегата «Кристобаль Колон» ВМС Испании, зашедшего в 15 часов 12 марта 2021 года в акваторию Черного моря», ­– приводит ТАСС сообщение центра.

    Корабли стран НАТО периодически заходят в Черное море. В феврале Черноморский флот также отслеживал действия тральщиков ВМС Испании и Греции.

    В МИД России неоднократно отмечали, что военное присутствие в Черном море кораблей стран, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности.

    Ранее сообщалось, что учения НАТО Poseidon 21 прошли в Черном море. Посольство России в Вашингтоне заявило, что США следует прекратить «безрассудное бряцание оружием». 


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    В ВСУ заявили о возвращении украинских офицеров в Крым
       12 марта 2021, 02:50
    Фото: president.gov.ua
    Текст: Антон Антонов

    Генерал вооруженных сил Украины Сергей Кривонос объяснил, почему уехавшие на подконтрольные Киеву территории украинцы возвращаются в Крым и Донбасс.

    В ходе круглого стола «Крым и Донбасс: пути возвращения» он заявил, что украинские власти проиграли битву за разум и сердце своего народа. Он предложил «вспомнить, какое количество людей, которые сначала выехали с «оккупированных территорий», потом вернулись обратно». Это произошло, так как «люди, побывавшие на Украине, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать» на подконтрольной Киеву территории, сказал генерал. Кривонос сообщил, что большое количество офицеров военно-морских сил уволились и поехали обратно в Крым, поскольку на Украине им было негде жить, их там «никто не ждал, никто не поддерживал», передает РИА «Новости».

    Напомним, Кривонос сообщал, что за последние годы 70 тыс. солдат уволились из ВСУ из-за нестабильности, денежные вознаграждения, выдаваемые за службу, военные называют «иудскими». Он также указал, что идея президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации всего населения республики в случае войны с Россией неосуществима, так как украинцы не умеют держать в руках оружие и вряд ли захотят идти на фронт.

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    Швеция сравнила готовность России и стран НАТО к крупномасштабной войне
       12 марта 2021, 02:26
    Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    НИИ оборонных исследований Швеции (FOI) представил доклад «Западные военные возможности в Северной Европе – 2020», где приводится системный анализ соотношения сил между Западом и Россией.

    Ответственный редактор доклада Кристер Паллин заявил, что в крупномасштабной войне в непосредственной близости от Швеции «у России будет явное преимущество, особенно на земле», если «на оборонную подготовку Запада не хватит времени», причем «преимущество будет длиться довольно долго». «По крайней мере, для того, чтобы США могли прибыть сюда с более крупными сухопутными войсками, потребуется как минимум пара месяцев», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на SVT.

    В FOI заявили, что государства НАТО проводят слишком мало учений, их силы, несмотря на преимущество в воздухе и на море, рассредоточены географически, а также имеют очень разные военные возможности. По мнению FOI, НАТО не нужно наращивать силы, ему требуется действовать быстрее. При этом увеличение военных расходов и приближение позиций НАТО к России не слишком изменили баланс сил.

    В размещенной на сайте института статье говорится, что войска России «ограничены по сравнению с объединенным западным альянсом, тем не менее страна может представлять серьезную угрозу восточному флангу НАТО». Учитывая ограниченность «инвестиций западного мира в оборону в ближайшие годы», странам НАТО рекомендуют «сосредоточить внимание на краткосрочных улучшениях». В статье призывают к солидарности и координации усилий западных стран в подходе к России.

    В феврале журналисты польского издания Gazeta Polska смоделировали сценарий ядерной войны России и НАТО. По их мнению, в случае конфликта российская сторона будет готова применить «самое смертоносное оружие».

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    МИД Украины назвал «трех китов» политики получения контроля над Крымом

    11 марта 2021, 22:27

    Текст: Антон Антонов

    Стратегия «реинтеграции» Крыма является одним из «трех китов» политики, которая должна позволить Киеву установить контроль над регионом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    Комментируя утвержденную на заседании СНБО Украины «Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма», Кулеба назвал ее «историческим документом, который должен был быть еще в 2014» году. По его словам, Киев посылает «четкий сигнал» – Украина «не только призывает мир помочь вернуть Крым», но и «сама серьезно и системно этим занимается по инициативе президента Владимира Зеленского», передает РИА «Новости».

    Он назвал «трех китов» украинской политики в данном направлении: «Стратегия, одобренная сегодня; консолидация – работаем над объединением усилий всех партнеров на базе Крымской платформы; синергия – восстановление международного права и как следствие – полного украинского суверенитета над АР Крым и города Севастополь».

    Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец, комментируя слова украинского министра, заявил: «Никаких китов я тут не вижу. Максимум сморщенный морской конек, который готов на все, чтобы привлечь хоть толику внимания звездно-полосатой акулы по имени Джо». По его мнению, «результат будет ожидаемый – очередное фиаско и дальнейшее уничтожение украинской государственности собственной же некомпетентной и несубъектной властью». Чегринец подчеркнул, что Крым был, есть и всегда будет российским, причем это «понимают» и на Украине, и в США.

    Депутат крымского парламента Алексей Черняк назвал заявление Киева «бредом». «Какая консолидация? Кого? Граждан Украины, где каждый день нарушаются права собственных граждан, против тех, кто высказывается не так, как хочется руководству Украины?» – заявил Черняк, который считает, что украинские власти пытаются «увести внимание от огромных проблем, которые происходят на Украине».

    Напомним, секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в четверг совет утвердил Стратегию «деоккупации» Крыма. Также он сообщил, что на Украине могут предъявить обвинение в государственной измене депутатам Рады, голосовавшим за ратификацию Харьковских соглашений 2010 года об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму.

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    Москва назвала стратегию Киева по «деоккупации» Крыма посягательством на территориальную целостность России
       12 марта 2021, 11:50
    Фото: Виталий Невар/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Москва расценивает озвученную Киевом стратегию «деоккупации» Крыма как недопустимую угрозу агрессии против двух субъектов России, а участие каких-либо государств в «Крымской платформе» – как посягательство на территориальную целостность России, заявил источник в Москве.

    «Расцениваем эту стратегию как недопустимую угрозу агрессии против двух субъектов РФ. Будем рассматривать участие каких-либо стран в «Крымской платформе» как посягательство на территориальную целостность РФ», – подчеркнул источник РИА «Новости».

    Ранее в Госдуме заявили, что предстоящая встреча на международной площадке «Крымская платформа», посвященная «возвращению Крыма» под контроль Киева, окажется «пустопорожними разговорами».

    В четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия «деоккупации» и реинтеграции; консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия – «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом.

    Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США. 

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    Google объяснил наложение ограничений на фильм «Крым. Путь на Родину»
       12 марта 2021, 14:23
    Фото: «Крым. Путь на Родину»/ВГТРК
    Текст: Алина Назарова

    Руководство Google объяснило введение ограничений в отношении фильма «Крым. Путь на Родину» на YouTube демонстрацией сцен насилия.

    «На видео было выставлено ограничение по возрасту в апреле 2020 года из-за содержащихся в нем сцен насилия – изображения застреленного человека, жертв с тяжелыми увечьями и человека в луже крови. Видео доступно к просмотру на YouTube, однако на него поставлено ограничение по возрасту, так как вышеперечисленные сцены с насилием делают его не подходящим к просмотру для некоторых пользователей», – отметили в компании, передает ТАСС.

    Напомним, видеохостинг YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить».

    По словам самого Кондрашова, доступ к видео ограничили из-за того, что количество просмотров у фильма растет в день годовщины воссоединения полуострова Крым с Россией. 

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    Новые истребители МиГ-35С поступили в ВКС России

    12 марта 2021, 12:53

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Новые многофункциональные истребители МиГ-35С поступили в Воздушно-космические силы России, следует из инфографики, опубликованной в газете «Красная звезда».

    «Поставлены по гособоронзаказу в войска самолеты МиГ-35С», – передает РИА «Новости» сообщение газеты.

    Истребители были переданы Минобороны досрочно.

    Ранее военный эксперт Дмитрий Дрозденко рассказал газете ВЗГЛЯД, какую нишу должен занять истребитель МиГ-35 в составе ВКС России. 

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    Россия заявила о готовности к переговорам с Турцией о поставках Су-57 и Су-35
       12 марта 2021, 16:47
    Фото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Россия готова вести с Турцией переговоры о поставках истребителей пятого поколения Су-57 и сверхманевренных истребителей поколения 4++ Су-35, а также к сотрудничеству в разработке турецкого новейшего боевого самолета, заявила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Валерия Решетникова.

    «Что касается потенциальных планов закупки Анкарой российских истребителей Су-35 и Су-57, то стоит отметить, что турецкая сторона полностью информирована об их технических спецификациях. Если будет заявка от Турции на эти самолеты, то мы готовы к переговорам по этому вопросу», - сказала Решетникова, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что Турция уже давно планирует реализовать проект собственного истребителя пятого поколения TF-X, и Россия готова к сотрудничеству по этой программе, если получит соответствующее обращение.

    Ранее министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк сообщил, что Анкара не исключает возможности покупки Су-35 и Су-57, но приоритетом является разработка ее собственных истребителей пятого поколения.

    Между тем, эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин напомнил, что «Анкара достаточно часто заявляла о намерении купить боевую технику у России или Китая, но такие планы редко реализуются».

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    МиГ-29К впервые решили отправить на опытное боевое дежурство на Новой Земле

    12 марта 2021, 10:23

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Впервые экипажи корабельных истребителей МиГ-29К 100-го корабельного авиационного авиаполка заступили на опытное боевое дежурство на Новой Земле, говорится в сообщении пресс-службы Северного флота.

    «На аэродроме Северного флота Рогачево на острове Южный архипелага Новая Земля состоялась смена летного состава и истребителей МиГ-31БМ отдельного смешанного авиаполка. Впервые их заменили палубные летчики корабельных истребителей МиГ-29К 100-го корабельного авиационного авиаполка армии ВВС и ПВО Северного флота», – передает ТАСС сообщение СФ.

    Как уточнили в пресс-службе, несение опытного боевого дежурства летчиками армии ВВС и ПВО Северного флота на архипелаге Новая Земля расширяет область применения истребительной авиации Северного флота в Арктике и увеличивает зону контролируемого воздушного пространства над акваторией Северного морского пути.

    Напомним, в сентябре 2019 года на Новой Земле на боевое дежурство заступил полк С-400, а в октябре на островах установили РЛС для обнаружения стелс-целей.

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    Аксенов назвал прожектерством заявление Киева о «трех китах» возврата Крыма

    12 марта 2021, 15:04

    Текст: Алина Назарова

    Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «прожектерством и очковтирательством» заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о «трех китах» стратегии возврата полуострова Киеву.

    По словам Аксенова, что все так называемые «три кита» – бумажные, а Киев из года в год говорит об очередных «исторических» планах по «возвращению Крыма», но в реальности все происходит с точностью до наоборот.

    «Полуостров за семь лет полностью интегрировался в Россию во всех смыслах и избавился от остатков инфраструктурной зависимости от Украины. Это показатель беспомощности украинской власти. Когда для реальных действий нет ни сил, ни возможностей, ни морального права, ни юридических оснований, остается заниматься прожектерством и очковтирательством», – отметил Аксенов.

    «Кстати, три кита или три кiта? А может, три кота?», – написал Аксенов на своей странице ВКонтакте, иронизируя над тем, что кот по-украински пишется как «кiт».

    Ранее Москва назвала стратегию Киева по «деоккупации» Крыма посягательством на территориальную целостность России.

    В четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия «деоккупации» и реинтеграции; консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия – «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом.

    Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США. 

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    Учебный бой с участием 100 современных танков прошел на полигоне в Забайкалье

    12 марта 2021, 08:29

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Танкисты Амурского объединения Восточного военного округа переброшены на полигон в Забайкалье для участия в тактических учениях с боевой стрельбой, 100 современных танков совершили марш-бросок на 2 тыс. километров, сообщает пресс-служба округа.

    «Танковые подразделения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Приамурье, переброшены на полигон «Цугол» в Забайкальском крае для проведения тактических учений с боевой стрельбой. В мероприятии задействовано более 100 современных танков и других единиц боевой техники. Танкисты показали высокие результаты», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ВВО.

    Отмечается, что марш танковых подразделений проходил неделю на расстоянии около 2 тыс. километров с использованием железнодорожного транспорта и тягачей. Учения состоялись после перевооружения на современных модернизированных танках Т-80БВ и Т-72Б3. Командование оценило работу танковых подразделений на незнакомой местности.

    Уточняется, что танковый бой велся в движении из 125-миллиметровой пушки и 7,62-миллиметрового пулемета по танкам и противотанковым средствам условного противника. Маневры проводились в дневное и ночное время суток с многоканальными тепловизионными прицелами.

    Напомним, в четверг «Терминатор» и танки впервые отработали совместные действия под Челябинском.

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    В ФСВТС рассказали о переговорах по продаже С-400 и «Панцирей»

    12 марта 2021, 13:17

    Текст: Алина Назарова

    Россия ведет переговоры четырьмя-пятью странами по закупке систем ПВО С-400 и десятью странами – о поставках зенитных ракетно-пушечных систем «Панцирь-С1», заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

    «У нас достаточно большое количество заявок, мы все их прорабатываем. На эти системы С-400 четыре-пять стран точно заинтересованы, ну и десяток (заявок) – на «Панцири», – сказал он, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

    Кроме того, Шугаев предположил, что Турция не поддастся на давление США в вопросе дальнейших закупок комплексов С-400. «Они (американцы) противодействуют всячески поставкам в какую-либо страну. В частности, у них проблемы с Турцией на сегодняшний день… И слава богу, турецкие наши партнеры сохраняют стойкость и понимают, что это вопрос их национальной безопасности. Я полагаю, что мы будем двигаться дальше», – рассказал он.

    Шугаев также отметил, что портфель экспортных оружейных заказов России, несмотря на пандемию коронавируса и другие трудности, остался на прежнем уровне и составляет порядка 50-55 млрд долларов.

    «Это очень хороший показатель. Наш портфель заказов – это, как известно, задел на будущее», – сказал он.

    Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты планируют усилить конкурентную борьбу с Россией и Китаем за рынки оружия и военной техники.

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    Флагман Черноморского флота «Москва» вышел на комплексные учения

    12 марта 2021, 12:29

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Флагман Черноморского флота (ЧФ) крейсер «Москва» вышел в море для проведения учений, сообщили в пресс-службе ЧФ.

    «Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Москва» Черноморского флота вышел в море в рамках выполнения элементов курсовой задачи К-2 «Плавание и ведение боя одиночным кораблем». В морском полигоне в акватории Черного моря экипаж проведет комплекс корабельных боевых учений и мероприятий по слаживанию экипажа в море», – передает ТАСС сообщение ЧФ.

    Уточняется, что экипажу предстоят тренировки по противовоздушной обороне, применению средств радиоэлектронной борьбы, борьбе за живучесть, а также по всесторонней обороне и защите корабля на переходе морем и при стоянке на незащищенном рейде. Одним из этапов станет отработка алгоритма действий экипажа при условном применении главного ракетного комплекса корабля.

    Добавляется, что после этого крейсер вернется в пункт базирования – Севастополь.

    Напомним, в сентябре ЧФ провел тотальное уничтожение морских террористов на учениях «Кавказ».

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    В ОП оценили блокировку фильма о Крыме на YouTube

    12 марта 2021, 12:55

    Текст: Алина Назарова

    Ограничение платформой YouTube доступа к фильму Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» является политическим давлением, заявила член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

    «Это очередная попытка цензуры со стороны этой платформы, это политическое давление», – подчеркнула она.

    По словам Мизулиной, фильм будет доступен на платформе «Точка.ру», пишут «Известия».

    Напомним, видеохостинг YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен.

    По словам самого Кондрашова, доступ к видео ограничили, из-за того что количество просмотров у фильма растет в день годовщины воссоединения полуострова Крым с Россией. 

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    В Госдуме назвали встречу на базе «Крымской платформы» «пустопорожним разговором»

    12 марта 2021, 11:37

    Текст: Алина Назарова

    Предстоящая встреча на международной площадке «Крымская платформа», посвященная «возвращению Крыма» под контроль Киева, окажется «пустопорожними разговорами», заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

    «Новая платформа – это очередная спецоперация не дальше пределов кабинета, ну или административного здания, где украинские дипломаты будут расшаркиваться перед гостями и вместе строить планы, которым не суждено сбыться. Судя по всему, господин Кулеба знает толк в тусовках, поэтому ему нужно постоянное движение, чтобы менялись лица ... Ну и самое главное - после пустопорожних разговоров запланирован банкет и дискотека, где можно будет всю душу вложить в телодвижения по возвращению полуострова», – сказал Бальбек.

    Депутат предположил, что после «трех китов» Кулеба, вероятно, придумает новую схему, которая «гарантированно» вернет Крым, передает РИА «Новости».

    Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия «деоккупации» и реинтеграции, консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия – «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом.

    Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.

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    Автор фильма «Крым. Путь на Родину» призвал оштрафовать YouTube

    12 марта 2021, 15:42

    Текст: Алина Назарова

    Автор фильма «Крым. Путь на Родину», первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Андрей Кондрашов призвал оштрафовать видеохостинг YouTube, который ввел ограничения на доступ к его фильму.

    «Они предложили нам шахматную партию, мы согласились, научились прекрасно играть и стали их обыгрывать. На этой доске оказались такие корпорации, как Russia Today, холдинг ВГТРК. После того, как они поняли, что проигрывают, они стали играть шашками в Чапаева, сгоняя все фигуры с доски. Что нам остается делать? Я думаю, что надо просто принимать новые правила игры и сгонять их со стола, как они пытаются согнать нас. Надо заваливать штрафами, тормозить, как Twitter, и в конце концов предложить уйти с нашего рынка», – сказал он в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1»

    Он уверен, что недоразумения с американскими медиагигантами еще будут возникать. По мнению журналиста, не надо бояться ухода с российского рынка Google и других гигантов, у России «есть все, чем можно заменить отсутствующих американцев». «Google ничем не отличается от турецких помидоров. Мы бы до сих пор не увидели на наших прилавках ни ростовские, ни краснодарские, ни азербайджанские помидоры, если бы там по-прежнему лежали турецкие. Все говорили, мол, как же проживем без них? Да вот прожили же и дали возможность нашим производителям заполнить полки», – сказал Кондрашов, передает ТАСС.

    «Так же будет с продуктами IT-индустрии, она у нас прекрасная. Просто никто не дает развиваться, пока монополисты сидят на рынке, еще и цензурируют нас, как будто мы находимся на территории США», – заключил первый замглавы ВГТРК.

    Напомним, видеохостинг YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить».

    По словам самого Кондрашова, доступ к видео ограничили из-за того, что количество просмотров у фильма растет в день годовщины воссоединения полуострова Крым с Россией.

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