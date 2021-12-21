Киев представил предложения по мирному процессу в Донбассе

Партнерам Украины переданы комплексные инициативы – 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс в Донбассе, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По информации пресс-службы, глава офиса президента во вторник проинформировал украинских послов странах ЕС о ходе переговоров в рамках минского процесса и в «нормандском формате» о прекращении войны и урегулировании ситуации в Донбассе.

«Андрей Ермак отметил, что в последнее время эти переговоры продвигаются довольно сложно, но Украина пытается разными путями сдвинуть этот процесс. В частности, украинская сторона инициировала в рамках ТКГ ряд ключевых инициатив: возвращение в режим прекращения огня, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие пунктов пропуска. Также были подготовлены и переданы партнерам комплексные инициативы – 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс», – приводит РИА «Новости» сообщение офиса Зеленского.

Он напомнил, что руководство США приняло для себя решение включиться в процесс урегулирования на востоке Украины. «При этом это не угрожает существованию «нормандского формата». Это параллельный трек. Аналогичные вопросы мы обсудили сегодня с Великобританией. Такую же роль готова играть Турция», – цитирует Ермака пресс-служба.

Также, по его словам, активную позицию по этому вопросу сейчас занимает президент Франции Эммануэль Макрон и руководство Европейского Союза, в частности, президент Европейского совета Шарль Мишель.

Ранее США и Британия отправили на Украину специалистов по кибербезопасности для «защиты от России».

Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД