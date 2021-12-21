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21 декабря, вторник | Последнее обновление — 20:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Цена на газ превысила в Европе 2150 долларов
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Киев представил предложения по мирному процессу в Донбассе
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Партнерам Украины переданы комплексные инициативы – 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс в Донбассе, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
По информации пресс-службы, глава офиса президента во вторник проинформировал украинских послов странах ЕС о ходе переговоров в рамках минского процесса и в «нормандском формате» о прекращении войны и урегулировании ситуации в Донбассе.
«Андрей Ермак отметил, что в последнее время эти переговоры продвигаются довольно сложно, но Украина пытается разными путями сдвинуть этот процесс. В частности, украинская сторона инициировала в рамках ТКГ ряд ключевых инициатив: возвращение в режим прекращения огня, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие пунктов пропуска. Также были подготовлены и переданы партнерам комплексные инициативы – 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс», – приводит РИА «Новости» сообщение офиса Зеленского.
Он напомнил, что руководство США приняло для себя решение включиться в процесс урегулирования на востоке Украины. «При этом это не угрожает существованию «нормандского формата». Это параллельный трек. Аналогичные вопросы мы обсудили сегодня с Великобританией. Такую же роль готова играть Турция», – цитирует Ермака пресс-служба.
Также, по его словам, активную позицию по этому вопросу сейчас занимает президент Франции Эммануэль Макрон и руководство Европейского Союза, в частности, президент Европейского совета Шарль Мишель.
Ранее США и Британия отправили на Украину специалистов по кибербезопасности для «защиты от России».
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
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Адвокат: Порошенко покинул страну надолго
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В офисе президента Украины знали о том, что экс-глава государства Петр Порошенко, которому объявили о подозрении в государственной измене, надолго покинет страну, сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков.
«На самом деле они прекрасно знали, что он собирается улетать, и явно подгадывали свои планы под это. Порошенко 100% вернется в Украину. Но не тогда, когда этого хотят в прокуратуре. Парламентские каникулы, конец декабря – начало января, единственное время в году, когда он может куда-то поехать с семьей. И про программу международных встреч узнать тоже было довольно просто», – написал он в Facebook.
Из слов адвоката можно понять, что Порошенко вернется на Украину не скоро. При этом экс-президенту пришла повестка на допрос на 23 декабря.
Ранее Порошенко объявили о подозрении в государственной измене. Кроме того, на Украине заявили, что бывший президент Украины Петр Порошенко использовал свои полномочия на посту главы государства для разрыва контрактов на поставку угля из ЮАР и способствовал подписанию контрактов на поставку угля с территорий Донбасса.
Порошенко в пятницу вечером отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу. В этот день Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Как говорит ГБР, дело возбуждено по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Порошенко сумел увернуться от вручения ему повестки, сел в автомобиль и уехал в аэропорт, после чего вылетел самолетом в Турцию.
Государственное бюро расследований Украины публиковало
видео, на котором Порошенко пытаются лично вручить повестку по делу о закупке угля из Донбасса.
Шойгу заявил о подготовке американскими ЧВК провокации с химикатами в Донбассе
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Частные военные компании США, находящиеся в Донецкой области, готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины, заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны с участием президента Владимира Путина.
«Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», – передает РИА «Новости» его слова.
По данным Минобороны, более 120 сотрудников американских частных военных компаний присутствуют в Донецкой области, они оборудуют огневые позиции, готовят украинский спецназ.
По словам Шойгу, «установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области». «Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям», – сказал министр.
Ранее на заседании Путин оценил значение присутствия российских военных в Сирии, отметив, что оно вносит ощутимый вклад в укрепление стабильности в этой стране.
Премьер Украины оценил уровень запаса газа
Запасов газа в украинских ПХГ достаточно, чтобы пройти отопительный сезон, заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«К отопительному сезону Украина готовилась и была готова, он начался абсолютно вовремя, без срывов, без саботажа и продолжается... Есть нюансы, как и всегда, во время любого отопительного сезона, есть ремонты, есть погодные условия... В целом у нас абсолютно достаточно запасов газа... По запасам угля нужно смотреть на контекст мирового экономического кризиса и энергетического кризиса, когда угля не хватает никому... Сегодня мы понимаем, что на Украину морским путем едет уголь, что мы поднимаем добычу украинских шахт. Сегодня мы видим, что ежемесячно при нужде в 1,7-1,9 млн тонн мы обеспечиваем 2-2,3 млн тонн угля, то есть будет и уже происходит процесс накопления угля», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Шмыгаля, правительство не исключает рисков и форс-мажоров во время отопительного сезона.
«Относительно газа, его абсолютно достаточно в хранилищах, чтобы и население, и промышленность прошли этот отопительный сезон. Конечно, перед нами стоят вызовы – обеспечить модернизацию страны с точки зрения энергосбережения, с точки зрения прохождения следующего отопительного сезона. Мы не исключаем риски и форс-мажоры, которые могут быть каждый отопительный сезон. Мы отдаем себе отчет, что при определенных погодных условиях, при определенных действиях со стороны России могут быть разные факторы, но эти риски были при каждом отопительном сезоне. Правительство понимает, как отвечать на эти вызовы», – добавил премьер.
Шмыгаль также сообщил, что в следующем году цена на газ «будет пересматриваться компанией «Нафтогаз» и будет формироваться на следующий годовой период. В зависимости от того, какой будет динамика цены на газ на мировых рынках, от того, сколько газа будет на Украине, как мы будем поднимать собственную добычу, и будет формироваться годовой продукт».
Ранее сообщалось, что кабмин страны готовится перевести ТЭС и ТЭЦ на газ из-за дефицита угля на складах и проблем с импортом электроэнергии из Белоруссии. Украина уже использовала из подземных хранилищ почти все запасы газа.
Белый дом назвал решающие стороны в вопросе членства Украины в НАТО
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США считают, что только НАТО и Киев должны решать вопрос о возможном членстве Украины в альянсе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Что касается членства в НАТО или вступления в НАТО, <...> то, касаясь их (России) предложения, с точки зрения президента США Джо Байдена и администрации, право суверенных государств выбирать свои партнерства и союзы является одним из основных принципов европейской безопасности», – цитирует ТАСС Псаки.
Она отметила, что США поддерживают стремление стран вступать в НАТО и выполнять конкретные требования по членству в альянсе.
«Отношения НАТО с Украиной – вопрос, который должны решать только Украина и 30 союзников по НАТО», – добавила Псаки.
Ранее украинские СМИ сообщили, что акт провозглашения независимости Украины противоречит желанию сегодняшних властей страны вступить в НАТО и может помешать евроатлантическим стремлениям Киева.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что утвержденная стратегия внешнеполитической деятельности Украины исключает внеблоковый статус Украины.
Тимошенко дала подозреваемому в госизмене Порошенко два совета
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Лидер партии «Батькивщина», бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко поделилась с экс-президентом Петром Порошенко личным опытом, как реагировать на «политические репрессии».
«Я бы хотела дать Петру Алексеевичу несколько советов. Учитывая, что вы знаете мою историю, что я прошла через все эти политические репрессии – причем наихудшего уровня. Первый совет. Если он верит в свою правоту и если в душе, на сердце у него все спокойно по поводу всех этих событий, категорически ему нельзя выезжать из страны. Никуда не нужно бежать, не нужно никуда уезжать. Если внутри чувствуешь, что ты прав, нужно оставаться на своей родной земле, у себя дома, проходить все правосудные/неправосудные суды и доказывать, что ты не нарушал закон и что твоя позиция честная», – цитирует Тимошенко сайт телеканала «Украина 24».
Также она призвала Порошенко не сдаваться.
«Второй совет. Безусловно, суды неправосудны, они зависимы... Но нельзя категорически сдаваться – это очень важно. Если за тобой правда, нужно идти в ЕСПЧ, все инстанции судов, добиваться, чтобы все это было публично, и бороться. Поэтому я советую Петру Алексеевичу набраться мужества, уверенности, смелости. Если он считает, что он прав, пусть идет вперед и доказывает», – добавила она.
Ранее Порошенко объявили о подозрении в государственной измене. Кроме того, на Украине заявили, что бывший президент Украины Петр Порошенко использовал свои полномочия на посту главы государства для разрыва контрактов на поставку угля из ЮАР и способствовал подписанию контрактов на поставку угля с территорий Донбасса.
Порошенко в пятницу вечером отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу. В этот день Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Как говорит ГБР, дело возбуждено по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Порошенко сумел увернуться от вручения ему повестки, сел в автомобиль и уехал в аэропорт, после чего вылетел самолетом в Турцию.
Представитель ЛНР: Готовящаяся Украиной химатака может быть направлена и против России
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«Украина может направить свои террористические и диверсионные атаки не только в сторону Донбасса, но и в сторону России», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что американские ЧВК готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины.
«У нас нет оснований не доверять заявлениям министра обороны России. Мы понимаем, что те источники, на которые он опирается, достоверны. Кроме того, мы замечаем определенную тенденцию: Украина на протяжении многих месяцев привлекает к себе иностранных инструкторов для подготовки бойцов специальных операций», – считает советник главы Луганской народной республики, представитель ЛНР в рабочей группе по политическим вопросам Контактной группы Родион Мирошник.
«Они могут направлять свои террористические и диверсионные атаки, в том числе с использованием химикатов, не только в сторону Донбасса. Насколько известно, группа из 120 человек находится не только на линии соприкосновения с Донбассом, но и на границе с Россией. Поэтому все, что они готовят, может быть направлено в обе стороны», – пояснил собеседник.
«Сейчас трудно точно предположить, какого рода химикаты могут применяться для диверсии. Но наши службы неоднократно фиксировали нахождение иностранных специалистов и в отряде специального назначения Украины «Азов», и в ВСУ. При этом такие специалисты есть как официальные – от стран НАТО, так и неофициальные, – отметил Мирошник. – А в ЛНР на постоянной основе ведется деятельность по предотвращению террористических и диверсионных действий со стороны Украины».
Частные военные компании США, находящиеся в районах Донецкой области, контролируемых Киевом, готовят провокацию с химическими компонентами, сообщил министр обороны Сергей Шойгу во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента Владимира Путина. «Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», – указал Шойгу.
Депутат ДНР: Киев может отравить воду в Донбассе, вода уже пахнет химикатами
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«Украина может отравить или перекрыть воду, которая поступает на территорию ДНР, в этом случае республике грозит гуманитарная катастрофа», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский. О возможной провокации с химикатами в Донбассе предупредил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Вся вода поступает в республику с территории Украины. И уже несколько недель наблюдался странный запах воды, ощущалось присутствие аммиака и других химикатов. В связи с этим мы не исключаем какой-то провокации со стороны Украины», – говорит депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.
Рано или поздно Украина перекроет водоснабжение ДНР, предположил депутат. Собеседник признал, что отключение или отравление воды станет для республики «очень проблемным моментом, вплоть до гуманитарной катастрофы», потому что местные очистные сооружения не справятся с очисткой водных ресурсов. «В Киеве могут пойти по крымскому сценарию (Украина перекрыла подачу воды в Крым). И сейчас мы можем ожидать чего угодно. Мы давно знаем, что американские инструкторы обучают украинские подразделения специального назначения. Американцы готовят их к боям в городской инфраструктуре. Среди инструкторов есть представители Канады, Великобритании и Польши», – добавил политик.
О том, что частные военные компании США, находящиеся в Донецкой области, готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины, заявил во вторник министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны с участием президента Владимира Путина. «Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», – уточнил министр.
По результатам лабораторных исследований, сообщили на этой неделе в Минздраве ДНР, на санитарно-химические показатели в питьевой воде распределительных сетей на административных территориях городов Горловки, Енакиево, Донецка, Макеевки в настоящее время не выявлено отклонений по органолептическим показателям.
Порошенко сказал, когда вернется на Украину
Бывший президент Украины Петр Порошенко, который обвиняется в госизмене, пообещал вернуться на Украину в первой половине января.
«Мне передают приветы из офиса президента (Украины) о том, что они с пониманием отнесутся к тому, если я останусь в Европе. Я хочу подчеркнуть, что я не сделаю им такого подарка и вернусь на Украину в первой половине января. И согласно своему графику, а не согласно графику мощного сценариста «видосиков» господина (президента Украины Владимира) Зеленского», – сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Также экс-глава Украины заявил, что необходимо проанализировать, кто в действительности является виновным в государственной измене.
Порошенко считает, что дело о госизмене против него связано с падением рейтингов президента Украины Владимира Зеленского.
«Мы поговорим, как только я вернусь, о госизмене и о содействии и финансировании терроризма. Кто является государственным изменником? Тот, кто вместе с украинскими вооруженными силами в 2014 году освободил две трети оккупированного Донбасса? Или тот, кто путем подписания документа о разведении (сил) отдал врагу нашу землю? Тот, кто отдал приказ и санкционировал десятки операций по ликвидации оккупантов и врагов Украины? Или тот, кто сливает (президенту Белоруссии Александру) Лукашенко и (президенту России Владимиру) Путину спецоперации украинской разведки?», - заявил Порошенко.
Ранее генпрокуратура Украины подробно рассказала, почему, с ее точки зрения, бывший президент страны Петр Порошенко – изменник, а также главарь и спонсор террористических организаций. Газета ВЗГЛЯД писала, что именно такими «преступными действиями» Порошенко спасал Украину от энергетического коллапса, а также разбиралась как такое произошло и почему Зеленский должен как можно скорее делать то же самое.
Ранее Порошенко объявили
о подозрении в государственной измене. Кроме того, на Украине заявили, что бывший президент Украины Петр Порошенко использовал
свои полномочия на посту главы государства для разрыва контрактов на поставку угля из ЮАР и способствовал подписанию контрактов на поставку угля с территорий Донбасса.
Порошенко в пятницу вечером отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу. В этот день Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Как говорит ГБР, дело возбуждено по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Порошенко сумел увернуться от вручения ему повестки, сел в автомобиль и уехал в аэропорт, после чего вылетел самолетом в Турцию.
Белый дом разъяснил рекомендацию Госдепа отказаться от поездок на Украину
Рекомендация Госдепартамента гражданам США воздержаться от поездок на Украину была сделана с целью «предоставить дополнительные сведения» к уже имеющимся тезисам, заявила представитель Белого дома Дженнифер Псаки.
«Из-за COVID–19 рекомендация в отношении отказа от поездок на Украину действовала раньше, и она остается, госдепартамент обновил ее с упоминанием наращивания российских военных сил на границе с Украиной лишь с тем чтобы дать дополнительную информацию», – цитирует РИА «Новости» Псаки.
Официальный представитель администрации президента США подчеркнула, что «обновленная рекомендация – это свидетельство «прозрачности» и «попытка дать уже имеющуюся информацию напрямую».
Однако на вопрос представителей СМИ, появилась ли у Вашингтона новые свидетельства об эскалации ситуации на границе с Украиной, она не ответила.
Ранее Госдепартамент США рекомендовал американцам воздержаться от поездок на Украину из-за пандемии COVID-19, а также из-за якобы «возросших угроз со стороны России».
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В ЛНР заявили о легализации Зеленским иностранных наемников
Изменения в законе «О гражданстве Украины» позволят Киеву легализовать присутствие на Украине иностранных наемников, которые в соответствии с Минскими соглашениями должны быть выведены с территории страны, заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник.
«Хитрый Зеленский» всех обманул, теперь он может выполнять Минские соглашения в части вывода иностранных наемников с территории Украины. (Верховная) рада приняла, а он подписал изменения в закон Украины «О гражданстве». Все иностранные наемники вместо выхода с Украины теперь могут никуда не выходить, а получать украинское гражданство, не отказываясь от своего родного польского, прибалтийского, грузинского или какого-то еще», – пояснил Мирошник в Telegram, передает «Луганский информационный центр».
По его словам, «теперь всем инструкторам НАТО прям при въезде на Украину будут вручаться украинские паспорта, и они из Николлосов и Петерсов будут становиться Мыколами и Петрами, а вечно врущий (министр иностранных дел Украины Дмитрий) Кулеба на запросы о наличии на Украине иностранных военных спецов и военных баз будет выкатывать глаза и заявлять: «Не знаем мы никаких иностранных, у нас все украинские отечественные».
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, упрощающий получение гражданства страны воевавшим в Донбассе и ряду категорий граждан России.
Ранее Верховная рада Украины приняла законопроект, упрощающий порядок предоставления украинского гражданства россиянам, якобы подвергшимся преследованиям по политическим убеждениям, а также иностранцам, участвовавшим в силовой операции в Донбассе на стороне Киева. Согласно закону, в стране вводится упрощенный порядок приобретения гражданства отдельными категориями лиц, в том числе «иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины».
Партия Порошенко обвинила Зеленского в «президентской неполноценности»
Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» обвинила президента Владимира Зеленского в «политической паранойе» и преследовании оппозиции после того, как их лидеру объявили о подозрении в госизмене.
«Для оглашения политически мотивированного фейкового подозрения Петру Порошенко Зеленский сознательно выбрал момент заграничной командировки лидера оппозиции... Вместо того, чтобы укреплять оборону страны, Зеленский усиливает преследование оппозиционной партии, которая становится самой популярной политической силой страны. Это комплекс его собственной президентской неполноценности и типичное нападение политической паранойи, которую у ничтожества Зеленского провоцирует само упоминание о своем успешном предшественнике», – говорится в заявлении партии, опубликованном на сайте политсилы.
В партии считают, что Зеленский «ищет любые шоу-бизнес трюки для спасения остатков своей прежней популярности», используя преследование оппозиции и Порошенко, как способ отвлечь внимание от своих провалов и предлагая людям очередное шоу «подозрений и арестов».
В политсиле отметили, что почти три года прокуроры и следователи расследуют «десятки незаконных уголовных производств против пятого президента по многочисленным прямым требованиям Владимира Зеленского». «Всем уже давно понятно – действия правоохранительных органов не имеют ничего общего с правом. Это политический заказ Зеленского, маниакально одержимого идеей расправы над своим главным оппонентом», – говорится в сообщении.
Ранее Порошенко объявили о подозрении в государственной измене. Кроме того, на Украине заявили, что бывший президент Украины Петр Порошенко использовал свои полномочия на посту главы государства для разрыва контрактов на поставку угля из ЮАР и способствовал подписанию контрактов на поставку угля с территорий Донбасса.
Порошенко в пятницу вечером отбыл
в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу. В этот день Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить
ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Как говорит ГБР, дело возбуждено по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Порошенко сумел увернуться от вручения ему повестки, сел в автомобиль и уехал в аэропорт, после чего вылетел самолетом в Турцию.
Государственное бюро расследований Украины публиковало видео, на котором Порошенко пытаются лично вручить повестку по делу о закупке угля из Донбасса.
Американцам рекомендовали не ездить на Украину из-за «угрозы от России»
Госдепартамент США рекомендовал американцам воздержаться от поездок на Украину из-за пандемии COVID-19, а также из-за якобы «возросших угроз со стороны России».
«Госдепартамент продолжает рекомендовать американским гражданам <...> пересмотреть решение о поездке [на Украину] в связи с возросшими угрозами со стороны России. Проявляйте повышенную осторожность из-за преступности и гражданских беспорядков», – следует из материала пресс-службы внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.
Уточняется, что в Крыму и Донбассе, которые по мнению американских властей являются украинской территорией, «наблюдается повышенный риск».
«Граждане США должны знать о сообщениях, согласно которым Россия планирует серьезные военные действия против Украины. Гражданам США также следует помнить, что условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на контролируемой Россией восточной части Украины, непредсказуемы и могут ухудшиться без предварительных предупреждений», – говорится в документе.
По мнению представителей Госдепа, американцы, которые все же решили поехать на Украину, должны иметь в виду, что военные действия серьезно повлияют на способность посольства США оказывать помощь гражданам при выезде из страны.
В заявлении также указано, что Белый дом «ограничивает поездки госслужащих в восточные районы Донецкой и Луганской областей и прилегающие регионы».
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
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США и Британия отправили на Украину специалистов по кибербезопасности для «защиты от России»
США и Великобритания направили на Украину экспертов в области кибербезопасности, чтобы предотвратить кибератаку со стороны России, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Разведка США считает, что Россия вместо вторжения на украинскую территорию может провести кибератаку, которая выведет из строя электросети, банковскую систему и «другие важные компоненты экономики и правительства Украины, пишет «Коммерсант».
При этом не сообщается, сколько человек вошли в группу. Собеседники NYT также сообщили, что власти США рассматривают возможность привлечения ресурсов американского киберкомандования.
Один из источников добавил, что проведение кибератаки «не потребует оккупации» Украины, а также может помочь России избежать санкций, которые «почти наверняка последуют» в случае вторжения.
Информацию об отправке группы специалистов Вашингтон официально не подтвердил.
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
Путин объяснил опасность размещения инфраструктуры НАТО на Украине
В случае продвижения Североатлантического альянса на восток и появления НАТО на Украине подлетное время ракет до Москвы сократится до 7-10 минут, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.
«Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия – до пяти», – цитирует Путина РИА «Новости».
Глава государства подчеркнул, что для страны – это серьезнейший вызов.
Также Путин на совещании заявил, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США.
Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Путин и Макрон обсудили урегулирование конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном урегулирование внутриукраинского конфликта, нежелание Киева выполнять минские договоренности, сообщает пресс-служба Кремля.
«Обсуждалась также создавшаяся проблемная ситуация в урегулировании внутриукраинского конфликта, вызванная нежеланием Киева выполнять минские договоренности. Президент России подчеркнул, что от конкретных шагов киевских властей по реализации минского «комплекса мер» зависит и возможность проведения нового саммита в «нормандском» формате», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также Путин обратил внимание Макрона на ограничения, которым подвергается во Франции канал RT.
«Владимир Путин обратил внимание на ограничения, которым продолжает подвергаться во Франции информационный канал «Russia Today». Выражена надежда на предоставление нашему каналу таких же возможностей для работы без какой-либо дискриминации, которые обеспечиваются французским СМИ в России», – говорится в сообщении.
Ранее на коллегии Минобороны Путин объяснил опасность размещения инфраструктуры НАТО на Украине.
Также Путин на совещании заявил, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США.
МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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