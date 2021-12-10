В Госдуме заявили о подготовке законопроекта «о лихачах»

В законопроекте об ужесточении наказания для лихачей предусмотрят меру домашнего ареста машины на три месяца, если в течение месяца сумма штрафов составит 150 тыс. рублей, сообщил один из авторов инициативы депутат Госдумы Адальби Шхагошев.

«Это будет обсуждаться на экспертных площадках, которые утверждены в «Единой России», на координационном совете и на экспертном совете, после чего мы уже выйдем на внесение. Будем на наших площадках обсуждать инициативы с приглашенными экспертами, общественниками и представителями правоохранительных органов», – пояснил Шхагошев, передает РИА «Новости».

Парламентарий также уточнил, что внесение законопроекта может быть отложено на следующий год.

Шхагошев рассказал, что в законопроекте о лихачах предусмотрят меру домашнего ареста для авто, если сумма штрафов за месяц превысит 150 тыс. рублей. «Если человек в течение месяца накопил штрафов на 150 тыс., то домашний арест машины на три месяца», – добавил политик.

По его словам, в случае, если машина будет зафиксирована на дорогах во время домашнего ареста, авто отправится на стоянку еще на три месяца. «Дальше, если эти две меры не помогают, мы выходим уже на разработку конфискационных мер», – уточнил депутат.

Шхагошев уточнил, что меры направлены на то, «чтобы оградить законопослушных водителей от незаконопослушных». Кроме того, до внесения законопроекта в Госдуму депутаты планируют обсудить инициативы с общественниками и представителями правоохранительных органов, сообщил парламентарий.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, который устанавливает штрафы за опасное вождение.

Напомним, что в Москве разбился блогер Саид Губденский, прославившийся в Сети роликами, где он опасно водит машину. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу, погибли водитель и пассажир – президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов. Источник сообщал, что водитель BMW при езде избыточно перестраивался и превышал скорость, из-за этого и попал в аварию.