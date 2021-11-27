Британцев позабавили опасения Зеленского о госперевороте на Украине

Читатели британского издания Daily Mail сочли забавными утверждения президента Украины Владимира Зеленского о готовящемся в стране государственном перевороте.

«Ирония судьбы: правительство, пришедшее к власти через переворот, теперь само беспокоится из-за переворота», – приводит РИА «Новости» мнение одного из читателей в комментариях к публикации.

Британцы также не поверили словам Зеленского о ситуации на украинско-российской границе. «А не может быть так, что Россия перемещает войска по своей собственной территории и просто готовится защищаться на случай, если НАТО, подогреваемое разглагольствованиями из Киева, нападут на них через Украину?» – предположил один из пользователей. «Дайте нам денег, это отпугнет Россию», – пошутил в ответ другой комментатор. «Украине нужно срочно вступить в НАТО», – сыронизировал третий читатель. «К Британии это никакого отношения не имеет, мы должны держаться в стороне», – заключил еще один пользователь.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что обеспокоен ситуацией на Украине и информацией о готовящемся в стране государственном перевороте. Утверждения Зеленского о готовящемся в стране государственном перевороте собрались обсудить на полях встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге 30 ноября.

Накануне Зеленский обвинил украинского бизнесмена Рината Ахметова в подготовке госпереворота на Украине, который затевается якобы при участии России. В Кремле в ответ на утверждение Зеленского заметили, что Россия «не занимается вообще такими делами». Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Зеленский решил объявить Ахметову войну в ответ на критику в адрес президента Украины на телеканалах олигарха. Сам Ахметов назвал обвинения Зеленского «сплошной ложью».

Напомним также, в Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину». В начале ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины.