В Кремле указали на общемировую практику QR-кодов для транспорта

QR-коды для транспорта и других мест стали общемировой практикой, ее признали многие страны мира, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это мировая практика, которая в условиях пандемии, в условиях непрекращающихся волн новых, многими странами была признана безальтернативной», – цитирует Пескова ТАСС.

Он добавил, что Кремль в курсе инициативы оперштаба по борьбе с распространением коронавируса о введении обязательных QR-кодов, но по этому проекту еще предстоит серьезная работа в парламенте.

«Да, нам известно об этой инициативе правительственного штаба. Действительно, там определенные наработки есть. Но еще предстоит достаточно среьезная работа по этому законопроекту в парламенте, естественно, с участием специалистов, экспертов», – заключил представитель Кремля.

Ранее в РЖД заявили, что детали введения QR-кодов для железнодорожного транспорта сейчас разрабатываются, их будут определять при помощи положений законодательства. Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.

Газета ВЗГЛЯД писала, что QR-коды, вероятно, станут обязательными для любых поездок на общественном транспорте, поезде или самолете.