Цена на нефть в Токио обновила трехлетний максимум

Цена на нефть на Токийской товарной бирже в понедельник обновила трехлетний максимум на фоне аналогичных тенденций на торговых площадках США и росте спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.

Один килолитр (около 6,289 барреля) дубайской сырой нефти с поставкой в марте 2022 года обойдется покупателям в 56 820 иен (497 долларов), что примерно на 13 долларов выше, чем неделей ранее. Это самый высокий показатель с октября 2018 года, передает ТАСС.

На фоне роста цен на нефть премьер-министр Японии Фумио Кисида распорядился созвать министерское совещание для обсуждения мер реагирования на ситуацию на рынке. «Правительство уделяет пристальное внимание влиянию цен на нефть на промышленное производство и жизнь граждан Японии», – сказал он журналистам.

Вместе с тем Кисида отметил, что Токио намерен сотрудничать с Международным энергетическим агентством, чтобы обратиться к основным нефтедобывающим странам с просьбой увеличить производство сырья.

Рост цен на нефть в Токио также привел к снижению курса иены по отношению к доллару. Сейчас японская валюта торгуется на уровне 114,03 – 114,05 иены за доллар, что является минимум за последние три года.

В прошлую пятницу нефть на открытии торгов подорожала на данных о росте спроса. Днем ранее мировые цены на нефть выросли на фоне снижения прогнозов ОПЕК по добыче на 2021-2022 годы. На рост цен на нефть также повлияло резкое снижение курса доллара к корзине валют шести основных торговых партнеров США.

В прошлую среду президент России Владимир Путин допустил, что стоимость барреля нефти может достичь 100 долларов. Глава государства выразил надежду, что нефтяное соглашение альянса будет действовать до конца 2022 года.

6 октября Россия и страны ОПЕК отвергли просьбу Штатов об увеличении добычи нефти из-за рекордных цен на энергоносители и топливного кризиса в США. Днем ранее мировые цены на нефть продолжили расти после значительного скачка на фоне решения альянса ОПЕК+ придерживаться плана снижения ограничений на добычу.

В июле страны ОПЕК+ договорились продлить соглашение до конца 2022 года, при этом базовый уровень добычи для некоторых стран изменился. Для России и Саудовской Аравии базовый уровень добычи был повышен на 0,5 млн б/с – до 11,5 млн б/с, для ОАЭ он вырос с 3,17 до 3,5 млн б/с, для Ирака – с 4,65 до 4,8 млн б/с, для Кувейта – с 2,8 до 2,96 млн б/с.