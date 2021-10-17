Названа основная версия гибели российских туристов в Албании

Причиной гибели российских туристов в Албании мог стать хлор в бассейне при отеле, заявил неназванный сотрудник полиции в комментарии порталу Albanian daily News.

«Российские туристы попросили поплавать в бассейне при гостинице, который был закрыт. Рано в пятницу я чистил его с хлором, чтобы отдыхающие могли им воспользоваться», – привел он слова одного из сотрудников отеля, передает РИА «Новости».

Сотрудник полиции предполагает, что работник использовал слишком много чистящего средства, что привело к гибели туристов. На данный момент отравление хлором – основная версия в расследовании, уточняется в материале.

Ранее посольство России в Албании подтвердило гибель четырех российских граждан в стране, российская сторона надеется на тщательное расследование причин смерти россиян. Как сообщил телеканал ABC News Albania со ссылкой на результаты экспертизы, российские туристы ничего не употребляли после возвращения из северомакедонского города Охрид.

Полиция сообщила, что найденные мертвыми в сауне отеля в Албании четверо туристов из России задержались там дольше допустимого, из-за чего задохнулись.

Консульский отдел посольства России в Албании выясняет подробности отравления четверых россиян в сауне, а также пытается установить связь с родственниками погибших.

Напомним, тела четырех россиян обнаружили в сауне отеля в деревне Керрет в Албании. Полиция сообщила, что «найдены тела» двух мужчин и двух женщин. Им было от 31 до 58 лет. Уточняется, что погибшие «задохнулись».