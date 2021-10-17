В посольстве раскритиковали измышления об опьянении погибших в Албании россиян

Рассуждения о состоянии алкогольного или наркотического опьянения погибших в Албании четырех туристов из России не имеют под собой подтвержденных оснований, заявили в посольстве в Тиране.

«В Сети появилось много измышлений по поводу якобы наркотического или алкогольного опьянения погибших граждан. Это пустые измышления, задевающие честь погибших. Ничего подобного полиция не подтверждает, экспертиза только проводится», – заявили РИА «Новости» в российской дипмиссии в Албании.

Как сообщил телеканал ABC News Albania со ссылкой на результаты экспертизы, российские туристы ничего не употребляли после возвращения из северомакедонского города Охрид.

Издание сообщает, что при проверке места происшествия не удалось обнаружить ничего, что могло бы вызвать асфиксию, так версия гибели от удушья становится маловероятна. Следствие допускает, что речь может идти об убийстве, но пока не делает выводов.

Ранее посольство России в Албании подтвердило гибель четырех российских граждан в стране, российская сторона надеется на тщательное расследование причин смерти россиян.

Полиция сообщила, что найденные мертвыми в сауне отеля в Албании четверо туристов из России задержались там дольше допустимого, из-за чего задохнулись.

Консульский отдел посольства России в Албании выясняет подробности отравления четверых россиян в сауне, а также пытается установить связь с родственниками погибших.

Напомним, тела четырех россиян обнаружили в сауне отеля в деревне Керрет в Албании. Полиция сообщила, что «найдены тела» двух мужчин и двух женщин. Им было от 31 до 58 лет. Уточняется, что погибшие «задохнулись».