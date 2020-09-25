Власти Хабаровского края отменили оптимизацию Бикинской ЦРБ

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25 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 17:14  |  vz.ru
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Российские самолеты получили шанс потеснить Boeing и Airbus

Современные российские самолеты могут получить выгоду от мирового кризиса Сергей Савостьянов/ТАСС
Увольнения сотрудников, работающих над самолетом Sukhoi SuperJet 100, задержка выхода в серию второго в современной России собственного лайнера – МС-21. Все это может создать не очень хорошее впечатление о состоянии российского авиапрома. Однако пандемия серьезно ударила по Boeing и Airbus, не затронув при этом наш авиапром. Более того, текущая ситуация может помочь российским самолетам на мировом рынке. Подробности...
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Рушатся стереотипы о российской политической элите

Среди участников конкурса есть уже состоявшиеся в политике люди АНО «Россия — страна возможностей»
Приятная внешность, подвешенный язык и штат политтехнологов – уже недостаточный для современного политика набор. Какими знаниями и профессиональными качествами должен обладать человек, желающий прийти на смену нынешним российским политическим деятелям, рассказывают наставники и участники конкурса «Лидеры России. Политика».  Подробности...
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Москва показала, как будет защищать Белоруссию при нападении НАТО

Массовое применение десанта стало одним из элементов учений «Славянское братство» Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»
Демонстративный военный жест совершила Россия. В рамках учений «Славянское братство» бомбардировщики Ту-160 прошли над территорией Белоруссии в непосредственной близости от границ со странами НАТО. Кроме того, в учениях приняли участие сразу три дивизии ВДВ России. Как это связано с текущими политическими событиями в Белоруссии? Подробности...
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Зеленский боится примера, который украинцам показывает Лукашенко

Отношения Зеленского и Лукашенко испортились окончательно president.gov.ua
Еще недавно Зеленский и Лукашенко готовились вместе дружить против России, а теперь отношения Украины и Белоруссии стремительно ухудшаются. На чем была основана взаимосвязь Минска и Киева, почему сегодня Зеленский встал в ряды самых активных критиков белорусского президента и насколько далеко зайдет этот конфликт между двумя соседними странами? Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Выступления в ООН показали, кто хуторянин, а кто глобалист

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Ведущие – и не очень – лидеры мира выступили с видеообращениями в ООН. Из тональности этих обращений сразу понятно, кто является лидером великой державы, а кто – председателем колхоза. И дело тут даже не в размерах колхоза. Подробности...
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Как норвежских эсэсовцев разгромили в карельских болотах

Тимур Шерзад, журналист
В войне с СССР в гитлеровских полчищах были представители почти всей Европы. Норвежцев в эсэсовских войсках насчитывалось не так уж и много – всего несколько тысяч человек. Но они там были. Подробности...
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Рижские шпроты пали жертвой грязных денег

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Прибалтийские республики за последние десятилетия создали-таки с нуля одну очень важную и финансово «жирную» сферу, работавшую на российский и в целом постсоветский рынок. Речь идет о банках. Подробности...
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Эстония пошла путем Украины

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Туркмения добила русский язык

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Польша придумала новое «преступление России»

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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    Власти Хабаровского края отменили оптимизацию Бикинской ЦРБ

    25 сентября 2020, 16:19

    Текст: Елизавета Булкина

    И. о. зампредседателя правительства Хабаровского кря по социальным вопросам Евгений Никонов выехал по поручению врио губернатора Михаила Дегтярева в Бикинский район. В Лермонтовском сельском поселении он осмотрел местную амбулаторию, которая обслуживает более 4 тыс. человек.

    С начала года от жителей Лермонтовки поступило 15 обращений, в том числе, коллективные. Они касались вопросов организации медицинской помощи и сокращения штата в бригадах скорой помощи. В связи с оптимизацией, под угрозой увольнения оказались три медицинские сестры. Им была предложена работа в Бикине, однако это оказалось неудобно. Никонов, выслушав доводы жителей и руководства Бикинской центральной районной больницы, принял решение отменить ранее принятые планы главного врача ЦРБ по оптимизации, передает «Московский комсомолец».

    «Все организационно-штатные мероприятия по бригадам скорой медицинской и неотложной помощи в Лермонтовке мы останавливаем немедленно. Это принципиальное решение. Нам нельзя терять медработников на селе. Бригады продолжат работать в составе фельдшера, водителя и медицинской сестры. С руководством больницы мы совместно подумаем и решим: как улучшить качество предоставляемых услуг, наладить маршрутизацию пациентов. Это позволит привлечь в бюджет больницы дополнительные средства по программе ОМС», – заявил Евгений Никонов.

    Также зампред краевого правительства поручил минздраву региона организовать в Лермонтовку выезд медицинской бригады из числа узких специалистов клинико-диагностического центра «Вивея» и провести флюорографическое обследование с привлечением мобильного передвижного комплекса. Визит медицинского десанта в Бикинский район состоится в октябре.

    Здесь же Никонов обсудил вопрос расширения площади местного детского сада №10. Эта потребность возникла в связи с увеличением рождаемости. Очередь в дошкольное учреждение составляет 28 детей.

    «Наш детский сад занимает половину здания. Вторая часть находится в ведении одной из сетевых энергетических компаний. Помещения пустуют, зимой не отапливаются. При этом руководство компании отказывается передать площади в безвозмездное пользование, а предлагает их выкупить», – рассказала заведующая детского сада Ирина Омельяненко.

    Никонов дал поручение руководству министерства образования края проработать вопрос о передаче пустующих помещений в собственность муниципалитета. Только после этого можно будет поднимать вопрос проектирования и ремонта здания. Обсудить тему развития образования и здравоохранения в районе и.о. зампреда краевого правительства планировал и с руководителем территории. Однако визит Никонова глава Бикинского района проигнорировал.

    Напомним, недавно решением врио губернатора края был отправлен в отставку министр здравоохранения Александр Витько. Кроме того, тема здравоохранения была и остаётся одной из ключевых в разговорах Михаила Дегтярева с жителями края. На текущий момент это одна из главных проблем региона.


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