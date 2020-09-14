Военным в Японии выдали инструкции на случай встречи с НЛО

Японские военные получили указания на случай встречи неопознанных летающих объектов, предполагающие сбор информации об объектах в максимальном объеме.

Эти указания одобрил глава минобороны Японии Таро Коно, их разослали по ведомствам в письменном виде, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

По инструкции, летчики обязаны в кратчайшие сроки информировать командование о появлении НЛО или беспилотника. Также необходимо провести анализ полученных данных и оценить потенциальную угрозу Японии. Пилоты обязаны сфотографировать или снять на видео объект.

В августе научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт заявил, что чаще всего в России за НЛО принимают атмосферные явления.

До этого российский космонавт Иван Вагнер опубликовал в Twitter таймлапс–видео, на котором запечатлел северное сияние и пять светящихся летающих объектов. Вагнер отметил, что информация о них доведена до руководства Роскосмоса, материалы были направлены в ЦНИИмаш и Институт космических исследований РАН для дальнейшего анализа.