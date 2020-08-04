При жесткой посадке дельталета в Подмосковье погибли двое человек

Второй пилот рухнувшего в Подмосковье дельталета, получивший травмы, умер в больнице, сообщили во вторник в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

«По уточненным данным, при падении мотодельтаплана погибли два человека», – передает источник РИА «Новости» в главке МЧС.

Как сообщила ТАСС представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова, транспортная прокуратура проводит проверку по факту гибели двух человек при крушении дельталета.

«Проведение проверки поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – заявила она.

Отмечается, что ход проверки контролируется Московской межрегиональной транспортной прокуратурой. На место происшествия выехал заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Евгений Котеленец.

Также уточняется, что рухнувший дельталет принадлежал ГКУ Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба».

«Разбившийся дельталет принадлежал Мособлпожспасу», – сообщил источник в МЧС.

В Мособлпожспасе добавили, что принадлежность дельталета устанавливают, но известно, что они стоят на вооружении службы.

Ранее сообщалось, что двухместный частный мотодельтаплан совершил жесткую посадку в районе 97-го километра федеральном трассы М-1.