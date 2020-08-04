Самолет миссии ООН совершил жесткую посадку в Мали При жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье погиб человек 4 августа 2020, 15:02 Текст: Елизавета Булкина

Мотодельтаплан совершил жесткую посадку в Можайском районе Московской области, погиб один человек, еще один пострадал. «В районе 97-го километра федеральном трассы М-1 совершил жесткую посадку двухместный частный мотодельтаплан», – передает слова представителя экстренных служб региона РИА «Новости». Обстоятельства происшествия выясняются. В понедельник при жесткой посадке самолета с персоналом ООН в аэропорту Гао на юго-востоке Мали пострадали 11 человек, на борту самолета находились семь россиян. Граждан России с экстренно севшего в Мали самолета эвакуируют в Бамако.

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