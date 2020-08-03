Самолет миссии ООН совершил жесткую посадку в Мали

При жесткой посадке самолета с персоналом ООН в аэропорту Гао на юго-востоке Мали пострадали 11 человек, сообщил специальный представитель генерального секретаря ООН и глава Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) Махамат Салех Аннадиф.

«Около 10.15 утра 3 августа самолет МИНУСМА из Бамако с четырьмя пассажирами и семью членами экипажа совершил сложную посадку в аэропорту Гао. Будет проведено расследование, чтобы как можно скорее определить причину инцидента», – передает его слова ТАСС.

Глава миссии сообщил, что «один член экипажа получил серьезные ранения, десять человек – легкие». Воздушное судно повреждено в значительной степени. На место аварии направлены силы быстрого реагирования, входящие в состав МИНУСМА.

Аннадиф не уточнил гражданство и должности людей, находившихся на борту, а также не сообщил, какой авиакомпании принадлежит лайнер.

В посольстве России в Мали сообщили, что при жесткой посадке самолета тяжело пострадавших нет.

По предварительным данным, самолет был зафрахтован у российской авиакомпании Utair, передает «Интерфакс».

Как сообщили РИА «Новости» в посольстве России в Республике Мали, на борту самолета находились семь россиян.

Ранее пилот и два пассажира, один из которых – ребенок, пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета в Калязинском районе Тверской области.