Песков отреагировал на выводы немецких врачей об отравлении Навального Умер народный артист России Владимир Никонов 25 августа 2020, 13:36

Фото: hookham/YouTube

Текст: Дмитрий Зубарев

Солист балета Большого театра России Владимир Никонов скончался на 83-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра. «Сегодня в 67 больнице на 83-м году жизни скоропостижно скончался Народный артист России, с 1957-го по 1978-й солист балета Большого театра России, педагог-репетитор Владимир Леонидович Никонов», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Владимир Никонов родился 28 ноября 1937 года, окончил Московское хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии), после чего был принят в балетную труппу Большого театра. В 1978 году завершил свою карьеру танцовщика и стал педагогом-репетитором Большого театра.

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