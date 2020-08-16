США подготовили новые санкции против Сирии

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа готовит новые санкции против Сирии в рамках кампании давления на Дамаск, сообщила в воскресенье газета Wall Street Journal.

По информации источников газеты, теперь Соединенные Штаты намерены «сосредоточить свое внимание на сетях финансовой поддержки за пределами Сирии» и прекратить финансирование президента Сирии Башара Асада из-за рубежа, передает РИА «Новости».

Отмечается также, что Белый дом намерен активизировать дипломатические усилия по оказанию давления на правительства стран, в том числе на союзников США, с целью ограничения финансирования Сирии.

Как сообщило издание, в рамках подготовки новых санкций в настоящее время «под пристальным вниманием» США находятся сторонники сирийских властей в Ливане и ОАЭ, а также агентства недвижимости и другие фирмы в Европе, связанные с семьей Асада и ведущим сирийским бизнесменом, который связан с президентом Сирии.

При этом уточняется, что США уже внесли в черный список ряд российских и иранских компаний и официальных лиц за их поддержку Асада.

Напомним, США ввели новые санкции против Сирии по «закону Цезаря», «который позволяет применение жестких экономических санкций для привлечения к ответственности режим Асада и его сторонников за их жестокие действия против граждан Сирии». Под эти санкции попали в том числе президент Сирии Башар Асад и его супруга. Кроме того, минфин США ввел санкции против сына президента Сирии.