Минфин США ввел санкции против сына президента Сирии

США ввели санкции против четырех сирийцев, среди которых 19-летний сын президента Сирии, а также в отношении десяти организаций, в том числе и 1-й танковой дивизии Сирийской арабской армии, сообщила пресс-служба минфина Соединенных Штатов.

Санкции были введены совместно американским Минфином и Госдепартаментом США. Часть из них была задействована в рамках нового американского «закона Цезаря», вступившего в силу 17 июня. В частности, один сирийский бизнесмен и девять организаций были внесены в черный список за «обогащение сирийского режима посредством деятельности в сфере строительства недвижимости класса люкс», передает ТАСС.

«Инвестиции коррумпированных бизнесменов, имеющих связи с Асадом, в недвижимость класса люкс стали возможными за счет насильственного перемещения невинных гражданских лиц, и они [бизнесмены] также ухудшают ситуацию с притеснением сирийского народа», – утверждает министр финансов США Стивен Мнучин.

Санкции были введены против 1-й танковой дивизии Сирийской арабской армии и ее командующего Зухейра Тауфика Асада, а также его сына Карама Асада. В список также был внесен сын сирийского президента Хафез Асад 2001 года рождения.

Напомним, США ввели новые санкции против Сирии по «закону Цезаря», «который позволяет применение жестких экономических санкций для привлечения к ответственности режим Асада и его сторонников за их жестокие действия против граждан Сирии». Под эти санкции попали в том числе президент Сирии Башар Асад и его супруга.