Штаб Тихановской в Минске забаррикадировался

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской баррикадируется из-за опасения задержаний, сообщает Sputnik Беларусь.

«Штаб Тихановской баррикадируется – там заперли все окна и двери, опасаются задержаний», – приводит сообщение Sputnik Беларусь РИА «Новости».

Кроме того, по словам пресс-секретаря Тихановской Анны Красулиной, есть опасения, что в беспорядках в Минске власти Белоруссии решат обвинить оппозицию.

При этом она подчеркнула, что штаб Тихановской всегда говорил о законном характере мероприятий. «Мы против насилия», – подчеркнула Красулина.

Пресс-секретарь Тихановской с сожалением отметила, что своими действиями против мирных граждан, которые «вышли погулять в парк», власть разбила надежды белорусов на мирные перемены, которые дарил им во время избирательной кампании штаб Тихановской и ее соратники.

На вопрос о том, в безопасности ли Тихановская, Красулина ответила, что кандидат находится в штабе. «В Белоруссии сейчас нет безопасного места», – подчеркнула пресс-секретарь Тихановской.

Ранее Тихановская обратилась к сотрудникам правоохранительных органов Белоруссии.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. К закрытию большинства участков (по состоянию на 20.00) уровень явки на выборах президента Белоруссии, по данным ЦИК, составил 84,05%.

По словам главы ЦИК республики Лидии Ермошиной, по результатам подсчета голосов на закрытых участках в пяти регионах Белоруссии на выборах главы республики лидирует Александр Лукашенко, на втором месте – Светлана Тихановская. При этом Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии.

После закрытия большинства избирательных участков в Минске начали перекрывать центральные улицы. В центре белорусской столицы начались столкновения с ОМОН.

К месту протестов в центре Минска прибыли подразделения внутренних войск Белоруссии, а также десятки специальных машин и автозаков. Белорусская милиция начала жестко вытеснять протестующих из центра Минска, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились пострадавшие, замечены машины скорой помощи.

В Совете Федерации заявили о попытке устроить «Майдан-2» в Белоруссии.

Президенты Польши и Литвы в совместном заявлении призвали власти Белоруссии воздержаться от насилия и соблюдать демократические стандарты.

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