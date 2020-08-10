Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к сотрудникам правоохранительных органов Белоруссии, в первую очередь к офицерам, с призывом остановить насилие.

«Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они часть народа. И попросить своих избирателей: предотвращайте провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия. Я знаю, что белорусы проснутся завтра уже в новой стране, и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего офицеры, я знаю, что вы можете это сделать», – приводит слова Тихановской ТАСС со ссылкой на портал tut.by.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. К закрытию большинства участков (по состоянию на 20.00) уровень явки на выборах президента Белоруссии, по данным ЦИК, составил 84,05%.

По словам главы ЦИК республики Лидии Ермошиной, по результатам подсчета голосов на закрытых участках в пяти регионах Белоруссии на выборах главы республики лидирует Александр Лукашенко, на втором месте – Светлана Тихановская. При этом Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии.

После закрытия большинства избирательных участков в Минске начали перекрывать центральные улицы. В центре белорусской столицы начались столкновения с ОМОН.

К месту протестов в центре Минска прибыли подразделения внутренних войск Белоруссии, а также десятки специальных машин и автозаков. Белорусская милиция начала жестко вытеснять протестующих из центра Минска, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились пострадавшие, замечены машины скорой помощи.

В Совете Федерации заявили о попытке устроить «Майдан-2» в Белоруссии.

Президенты Польши и Литвы в совместном заявлении призвали власти Белоруссии воздержаться от насилия и соблюдать демократические стандарты.

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