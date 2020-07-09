Греф предложил превратить школьные телевизоры в суперкомпьютеры

Глава Сбербанка Герман Греф высказался за то, чтобы школьные телевизоры были оснащены смарт-системами, позволяющими быстро подключаться к образовательным сервисам в интернете.

«Большая проблема – это отсутствие технических средств. 25% школ не имеют интернета. Огромное количество школьников и школ не имеют необходимого количества компьютеров, планшетов. Мы долго думали, что можно с этим сделать. В принципе, мы выпустили в этом году вот такую штуку, стоит она 3 тыс. рублей», – передает «Интерфакс» его слова.

Он также отметил, что 78% телевизоров в России «не смарт».

«Вот эту штуку вставляешь в телевизор, и она превращает телевизор в смарт-телевизор, в суперкомпьютер, потому что он соединяется с нашим облаком», – добавил Греф.

В четверг стало известно, что в Москве отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений, полноценный учебный год начнется в День знаний 1 сентября.

Напомним, Роспотребнадзор запретил до 2021 года проведение массовых мероприятий в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.