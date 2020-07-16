Грибники в Подмосковье обнаружили останки скелета

Грибники обнаружили человеческий скелет в лесу в Домодедовском городском округе, в данный момент началась доследственная проверка, сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

«15 июля 2020 года в лесном массиве, расположенном в Домодедовском городском округе, грибниками были обнаружены скелетированные останки неизвестного человека. По данному факту следственным отделом по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области организованно проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что в настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, принимаются меры по установлению личности человека, выясняются обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, год назад на территории детского сада в Москве в канализационном люке нашли скелет человека, чья смерть наступила более года назад.