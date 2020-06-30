Вирусолог прокомментировал появление нового свиного гриппа

Если новый свиной грипп, который недавно обнаружили китайские ученые, распространится, не нужно паниковать, а стоит к этому готовиться заранее, заявил газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

Китайские ученые обнаружили новый штамм свиного гриппа. Некоторые опасаются, что данный вирус может вызвать еще одну пандемию, схожую с коронавирусной.

«Как и всегда, вирусов стоит ждать, конечно, с территорий Юго-Восточной Азии. Обычно именно оттуда идут все эти эпидемии. С сельскохозяйственной части Китая также, обычно там новые варианты появляются. Просто вирус гриппа поражает не только людей, но и птиц, домашний скот, поэтому, конечно, есть вероятность его быстрого распространения», – говорит Зверев.

Там не менее вирусолог подчеркивает, что если вирус гриппа будет распространяться, не стоит паниковать, но нужно к этому готовиться заранее.

«Это первая публикация о новом свином гриппе, так что мы пока не знаем, что они там обнаружили. Но я думаю, что Всемирная организация здравоохранения уже должна была на это отреагировать, потому что вакцину-то уже надо делать. Я даже думаю, что ее уже делают. А готовится она на уже существующих актуальных штаммах», – считает Зверев.

В конце мая врач-терапевт, завотделением Волынской больницы управделами президента Андрей Наговицын рассказал об основных отличиях коронавирусной инфекции от свиного гриппа.