Правозащитники подали иск в суд на полицию Миннесоты из-за нападений на журналистов

Отделение Американского союза гражданских свобод (ACLU) в Миннесоте подало иск против полиции от имени журналистов, подвергшихся нападениям со стороны полицейских во время беспорядков, говорится в сообщении организации.

Ответчики по делу – шеф полиции Медариа Аррадондо, глава полицейского профсоюза Боб Кролл, глава управления штата по общественной безопасности Джон Харрингтон и полковник полиции штата Мэтью Лангер, а также мэрия Миннеаполиса, передает РИА «Новости».

«За прошедшую неделю полиция Миннеаполиса и полиция штата Миннесотта устроили беспрецедентную эскалацию незаконного применения силы, намеренно ставя своей целью журналистов. Они опрыскивали их слезоточивым газом и перечным спреем, стреляли журналистам в лицо резиновыми пулями – один фотожурналист частично ослеп. Они арестовывали журналистов без причины и угрожали им оружием, даже несмотря на то, что эти журналисты назвали себя и явно занимались журналистской работой», – сообщает организация.

Ранее МИД России потребовал от Вашингтона принять меры, чтобы журналисты не становились объектами произвола правоохранительных органов.

Напомним, в Миннеаполисе полиция применяла слезоточивый спрей против представителей СМИ. Пострадал в том числе собкор РИА «Новости» Михаил Тургиев, который перед этим показал офицеру удостоверение сотрудника СМИ. Также обошлись полицейские с группой американского телеканала VICE, журналисты Deutsche Welle попали под обстрел полиции, другие американские СМИ также пожаловались на действия правоохранителей.

ООН призвала расследовать нападение на российского журналиста в Миннеаполисе, в МИД России расценили это как проявление необоснованной жестокости.