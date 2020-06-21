Путин присвоил Проценко и еще четырем врачам звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил пяти врачам, в том числе главному врачу больницы в Коммунарке Денису Проценко звание Героя Труда России за вклад в борьбу с коронавирусом.

«Указом главы государства также присвоены звания Героя Труда и почетные звания. Отдельным распоряжением медицинские работники, внесшие вклад в борьбу с распространением COVID-19, награждены Почетными грамотами и благодарностью Президента Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Звание Героя Труда России присуждается медикам за особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Проценко Денису Николаевичу – главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница 40 Департамента здравоохранения города Москвы», – говорится в документе.

Также высокое звание президент присвоил главврачу петербургской городской Покровской больницы Марине Бахолдиной, главврачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Городская клиническая больница № 29» Юлии Гаревской, врачу федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» Ирине Коваль, главврачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Москвы «Городская клиническая больница №52 Департамента учреждения здравоохранения Москвы» Марьяне Лысенко.

Ранее Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений орденом Пирогова и медалью Луки Крымского.

Накануне президент провел встречу с медработниками в формате видеоконференции, в ходе которой поздравил медиков с профессиональным праздником и поблагодарил за самоотверженную работу в период пандемии коронавируса.

Он подчеркнул, что с самых первых дней вспышки коронавируса врачи «на передовой, ежеминутно рисковали своим здоровьем, многие неделями жили в разлуке с родными и близкими, в буквальном смысле слова сражались за людей в так называемых красных зонах больниц, и часто, действительно, на пределе человеческих возможностей и сил».

Напомним, что поправки в Конституцию, голосование по которым состоится 25 июня – 1 июля, предусматривают усиление прав россиян на получение бесплатной и качественной медицинской помощи. Ответственность за это теперь предложено возложить на все уровни власти: от федеральной до муниципальной.