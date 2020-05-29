Онищенко рассказал о самом «забытом» месте, где можно заразиться коронавирусом

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29 мая, пятница  |  Последнее обновление — 09:42  |  vz.ru
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Грозит ли крах историческому газовому договору России и Китая

Обвинения в адрес Газпрома в срыве исторического контракта с Китаем очень серьезныеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В четверг в СМИ появилась информация об угрозе срыва исторического газового контракта по поставкам голубого топлива в Китай по «Силе Сибири». Якобы мощности месторождений не хватит для заполнения трубы, да и с бурением скважин есть проблемы. Однако эксперты выражают сомнения, что в реальности ситуация столь катастрофична, как ее пытаются показать. Подробности...
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Политическая жизнь адаптируется к коронавирусу

В Южной Корее люди с коронавирусом не смогли принять участие в выборахФото: Lee Young-ho/Sipa USA/Reuters
По всему миру страны начинают постепенно выходить из режима ограничений из-за коронавируса. Оживает и политическая жизнь. За время пандемии лишь в нескольких странах были проведены выборы, и как показывает зарубежный опыт, для их организации в условиях инфекционной угрозы могут быть полезны новые формы голосования. Подробности...
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«Посткоронавирусный мир станет беднее и опаснее»

Основная часть людей ждет возвращения к привычному образу жизниФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Человечество после пандемии коронавируса будут волновать более насущные, прагматические заботы. А поэтому многие предыдущие тренды - например, связанные с глобальным потеплением, будут поставлены на паузу. Об этом заявил в интервью газете ВЗГЛЯД гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. Он рассказал о том, как COVID-19 повлиял на общество и почему мир переживает «форсаж деглобализации».  Подробности...
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Как Швеция сыграла в рулетку с коронавирусом

Больницы Швеции переполнены зараженнымиФото: ZUMA/ТАСС
Швеция была одной из двух европейских стран (второй – Белоруссия), которые отказались бороться с эпидемией коронавируса. Шведские власти приняли собственную, прямо противоположную мировой стратегию реагирования на распространение этой болезни, и долгое время казалось, что она действительно работает. Но теперь выясняется, что для Швеции все оказалось гораздо хуже. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Чебурашка с ремнем получил привет на тот свет

Елена Кондратьева, журналист
Успенский и его дочь виноваты в том, что помешали очередным инфантилам создать себе кумира. Икона треснула, как до нее треснули или вскоре треснут все другие иконы, показав обычного человека с необычным талантом. Подробности...
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Бродский как зеркало русской эволюции

Алексей Алешковский, сценарист
Октябрь 1917-го превратил февральский фарс в трагедию; русская эволюция любую трагедию обращает в фарс. Случай с закрашенным в колыбели революции Бродским выглядит прекрасной метафорой, этот тезис подтверждающей. Подробности...
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Парад Победы – триумф Империи

Владимир Можегов, публицист
Третий Рим – это не о национальном превозношении, это о великой ответственности за судьбу истины в этом мире. И это нам действительно стоит всегда помнить, всегда повторять и никогда не забывать. Подробности...
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      Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок Бирман
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      Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах

      Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусу
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              Онищенко рассказал о самом «забытом» месте, где можно заразиться коронавирусом

                 29 мая 2020, 09:30
              Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
              Текст: Алина Назарова

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              Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко напомнил россиянам, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках, поскольку «подъезд – самое «забытое» место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий».

              «Чтобы максимально обезопасить себя от заражения, надо уже быть в маске и перчатках, когда выходите из своей квартиры на лестничную площадку. Подъезд – это ведь тоже общественное место, а если оказаться там в час пик, когда все соседи тоже идут на работу, то схлопотать заражение можно запросто», – заявил Онищенко в беседе с «Парламентской газетой».

              По его словам, «подъезд – самое «забытое» место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий». «Сейчас наконец-то наступили солнечные дни, но наши подъезды, как правило, спроектированы так, что инсоляции там почти нет. А значит, и вирус может сохраняться дольше. Тут и перила, и кнопки лифта, домофона, а если спускаетесь пешком, то запросто можете встретить соседа, который, пыхтя, поднимается наверх», – добавил бывший санитарный врач.

              Тем временем в четверг в Москве была проведена масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств

              В России за сутки выявлено 8 тыс. 371 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 379 тыс. случаев заболевания. Газета ВЗГЛЯД писала, какие ограничения снимут в Москве с 1 июня.


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