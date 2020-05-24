Приезжающих в Крым с частным визитом обяжут оплачивать обсерваторы

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Европа и Азия отказываются от американского газа

Американский СПГ проигрывает ценовую войну за рынки сбытаФото: Daniel Reinhardt/DPA/ТАСС
Амбиции США стать первыми на европейском газовом рынке разбиваются в пух и прах. Покупатели в Европе и Азии отказываются от поставок американского СПГ даже несмотря на штрафные санкции. Ценовая война на рынке газа наносит ущерб и России. Однако у российских экспортеров СПГ и трубопопроводного газа имеются серьезные преимущества.  Подробности...
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Лукашенко вообразил Белоруссию ракетной державой

Белорусские ракеты должны заменить китайские в РСЗО «Полонез»Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Александр Лукашенко потребовал белорусскую оборонку ускорить создание собственной ракеты с дальностью до 300 километров. Состоящая в ОДКБ Белоруссия ведет совместные разработки и производство вооружений с Китаем и даже с Украиной. Но при этом Лукашенко не намерен «перед россиянами становиться на колени». Так для чего Минску нужна собственная ракетная программа и кому будет угрожать это оружие? Подробности...
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Евгений Ямбург: Формирование личности требует контакта глаза в глаза

Учителя верят, что ребята соскучились по школе и очень хотят туда вернутьсяФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
«Надо понимать, что цель образования – не просто передача знаний, это передача вечных ценностей и смыслов культуры. Называйте их хоть греческими, хоть христианскими», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург. Он рассказал о плюсах и минусах дистанционного образования и прокомментировал решение президента Путина провести Единый госэкзамен в российских школах в конце июня. Подробности...
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Смогут ли США заставить Индию отказаться от С-400

ЗРК «Пэтриот» не выдерживает конкуренции с российским комплексом С-400Фото: Osman Orsal/Reuters
Соединенные Штаты вновь призвали Индию отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в пользу американских аналогов. Вашингтон пытается убедить Нью-Дели с помощью шантажа, угроз и дешевой военно-политической демагогии. Почему даже при таком сильном давлении Индия предпочитает российские ЗРК? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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День рождения русской души

Владимир Можегов, публицист
24 мая – особый для России день. Это не просто отмечаемый Церковью день памяти просветителей славян Кирилла и Мефодия, и не просто единственный в России церковно-государственный праздник: День славянской письменности и культуры. Это гораздо больше. Подробности...
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Как выжить «понаехавшим» в русской деревне

Дмитрий Грунюшкин, писатель
В связи с карантином много горожан задумалось о переезде в деревню. А те, кто переехал, уже начали осознавать, что напрасно путали туризм и эмиграцию. И что постоянная жизнь на земле – вещь весьма хлопотная и далеко не всегда комфортная. Подробности...
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В Донбассе – новая фаза военного конфликта

Андрей Бабицкий, журналист
О причинах ухудшения обстановки на фронтах много говорят в Москве, в Киеве и в Луганске с Донецком. Эксперты и политики уверены в том, что Владимир Зеленский не имеет контроля над вооруженными силами, в составе которых продолжают воевать националистические батальоны. Подробности...
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      Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок Бирман
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      Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах

      Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусу
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      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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              24 мая 2020, 16:24

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что те, кто будет приезжать в республику с частными командировками, должны будут оплачивать карантин в обсерваторе.

              «Никаких частных командировок котироваться, чтобы попасть на территорию Республики Крым, не будет. Только командировки, оформленные органами государственной власти Российской Федерации. Другие варианты даже не обсуждаются. Все остальные, пожалуйста, нужна командировка частной компании – нанимают оборудованный по стандартам обсерватор, оплачивают его как положено», – передает его слова РИА «Новости».

              Аксенов пояснил, что компания, отправляющая сотрудников в частную командировку в Крым, должна разместить их в обсерваторе за свой счет, а также в течение двух недель провести тестирование на коронавирус.

              «Только после этого они могут передвигаться свободно. Другого варианта в данном случае не будет», – подчеркнул глава Крыма.

              Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев ранее заявил, что курортный сезон предстоящим летом пройдет в ограниченных условиях – власти собираются внедрить въездное тестирование на коронавирус для всех туристов.

              Аксенов говорил, что начало курортного сезона в Крыму зависит от дисциплины населения, а также соблюдения ими профилактических мер из-за коронавируса.


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