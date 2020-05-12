Рошаль: Не нужно лежать и смотреть в потолок

«Надо стараться делать так, чтобы даже в квартире образ жизни не был малоподвижным. Не нужно целый день лежать на кровати», – заявил газете ВЗГЛЯД глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, говоря о способах оставаться активными в условиях самоизоляции.

«Я понимаю и неоднократно говорил о том, что сидеть дома – это каторга, особенно для деятельных людей в любом возрасте. Но изоляция – это на сегодня лучшее лекарство от вируса. Надо таким образом жить и работать», – сказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль.

«Надо стараться делать так, чтобы даже в квартире образ жизни не был малоподвижным. Не нужно целый день лежать на кровати. Всегда можно найти подручные средства для спортивных занятий дома», – подчеркнул собеседник.

Также важно с утра составить расписание дел на день, добавил Рошаль. «Нужно выделить время на зарядку, на информационные вещи и домашние хлопоты. Просто лежать и смотреть в потолок – этого не нужно делать. Надо всегда находить время для активности», – посоветовал глава Национальной медицинской палаты.

За минувшие сутки в России подтвердили 10899 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 232 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Накануне, 11 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11656. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 757

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, правительство Москвы продлило режим самоизоляции до 31 мая. Кроме того, ношение масок и перчаток в общественном транспорте в столице сделали обязательным с 12 мая. Власти Москвы разъяснили штрафы за нарушение «масочно-перчаточного» режима.

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