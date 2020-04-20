Россия ответила на обвинения в кибератаках на Чехию

Посольство России в Чехии ответило на публикацию в ряде чешских СМИ сообщений о серии кибератак, совершенных в последние дни на медицинские учреждения в стране, якобы со стороны России.

«Категорически отвергаем подобные измышления. Речь идет об очередных «fake news». Посольство Российской Федерации в Чешской Республике в этой связи хотело бы подчеркнуть, что их единственной целью является создание враждебного образа нашей страны, прежде всего, у местной общественности. К сожалению, распространение чешскими СМИ с подачи спецслужб непроверенных и ничем не обоснованных материалов антироссийского характера стало здесь обычным явлением», – говорится в сообщении российского диппредставительства в Facebook.

В посольстве предостерегли «от подобных безответственных и нечистоплотных информационных выпадов в адрес России, от которых отдает откровенно провокационным душком».

В феврале премьер-министр Грузии Георгий Гахария обвинил Россию в кибератаке против его страны.