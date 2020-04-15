Мясников официально назначен представителем инфоцентра по мониторингу ситуации с COVID-19

Врач Александр Мясников стал официальным представителем информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила его помощница Наталья Фадина.

«Официальный представитель ИЦК будет предоставлять официальные данные о вирусной угрозе, сообщать о работе ведущих российских эпидемиологов и ученых, разрабатывающих тесты и вакцины против COVID-19, а также знакомить граждан с методами профилактики и лечения инфекции», – рассказала она радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, информационный центр предназначен для того, чтобы проверять на достоверность и координировать всю информацию о ситуации с коронавирусом в стране.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2 млн. В России за минувшие сутки зарегистрировано 3388 новых случаев заражения коронавирусом.

По данным ВОЗ, пик распространения коронавируса еще не приближен.

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